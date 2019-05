Proximus' omzet daalt doordat klanten minder snel een nieuw mobieltje kopen

Proximus' omzet daalde in het eerste kwartaal van 2019 met 1,8 procent. Dat komt volgens de Belgische operator vooral door de lagere verkoop van smartphones. De provider kreeg in het kwartaal wel meer klanten voor mobiele abonnementen en vast internet.

De omzet van de Proximus Groep bedroeg in het eerste kwartaal 1,415 miljard euro, dat is 1,8 procent minder dan in vergelijking met dezelfde periode van 2018. Als de resultaten van Proximus' groothandelsdochter Bics niet meegeteld worden daalde de omzet met 2,2 procent. De daling wordt door de operator vooral toegeschreven aan de lagere verkoop van mobiele telefoons maar omvat, door een toenemend gebruik van communicatie-apps, ook een verdere terugval van de omzet uit mobiel verkeer. Doordat Belgen minder snel een nieuwe smartphone kopen, daalden deze inkomsten van 84 naar 68 miljoen euro, zo meldt het kwartaalverslag.

Volgens Proximus heeft deze daling echter geen impact op de winst. De nettowinst nam toe met 8,6 procent tot 134 miljoen euro. De provider wijst bij de bekendmaking van de resultaten verder op de groei van de klantenaantallen, succesvolle prijswijzigingen en de overgenomen ict-bedrijven. Vooral de all-in-aanbiedingen blijven het goed doen: met de abonnementsformules Tuttimus en Bizz All-in bereikt Proximus inmiddels 538.000 klanten, zo’n 29.000 meer dan een jaar geleden.

Proximus kreeg er in het eerste kwartaal meer dan 7000 tv-klanten en ruim 8000 nieuwe klanten voor vast internet bij. Het totaal komt daarmee op respectievelijk 1,626 miljoen en 2,065 miljoen klanten. Het aantal vaste lijnen daalde met 3,4 procent naar 2,513 miljoen. De klantenbasis voor mobiele postpaid-abonnementen groeide dan weer aan met 25.000 kaarten naar een totaal van 4,041 miljoen.