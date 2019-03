Belgische telecomoperatoren verdienen wereldwijd het meest aan mobiele data

Van alle operators ter wereld haalt het Belgische Proximus de meeste omzet uit een gigabyte mobiele data. Dit blijkt uit een analyse van marktvorser Tefficient. Orange en Telenet/Base staan ook in de top tien. De Belgische minister van Telecom dringt aan op meer concurrentie.

Volgens het Zweedse onderzoeksbureau Tefficient verdiende Proximus in 2018 gemiddeld 16,60 euro per verkochte gigabyte. Orange Belgium belandt op de derde plaats met 13,50 euro per gigabyte, terwijl Telenet/Base de tiende positie bekleedt met 9,50 euro voor een gigabyte. In de top tien staat met VodafoneZiggo ook één Nederlandse telecomaanbieder. Het bedrijf prijkt op de zevende plaats met een prijs van 10 euro per gigabyte.

Marktvorser Tefficient becijferde verder dat Proximus liefst 107 keer meer aanrekent voor een gigabyte dan de goedkoopste operator in het onderzoek, te weten het Indiase Jio. In vergelijking met 2017 is de opbrengst voor Proximus overigens met 10,60 euro per gigabyte afgenomen, een daling die ook bij de andere Europese telecomaanbieders zichtbaar is.

Philippe De Backer, de Belgische federale minister van Telecom, maakte via een tweet zijn onvrede kenbaar over de opvallend hoge tarieven in België. "We hebben meer concurrentie nodig op onze markt om lagere prijzen voor de consument te verzekeren", stelt hij. In België wordt momenteel ruimte gecreëerd voor een vierde mobiele operator, maar de komst van de extra speler is gekoppeld aan de 5G-veiling in het land. De uitrol van 5G in België liep de voorbije maanden flinke vertraging op doordat de overheden het maar niet eens worden over de verdeling van financiële opbrengsten van de 5G-veiling.