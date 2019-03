Sega Mega Drive Mini komt op 19 september uit met veertig games

De Sega Mega Drive Mini komt op 19 september wereldwijd uit en krijgt veertig vooraf geïnstalleerde spellen. Kopers kunnen kiezen voor een versie met een of twee usb-controllers. Eerder zou de console vorig jaar alleen in Japan uitkomen.

De verschijningsdatum maakte het bedrijf bekend op het jaarlijkse Sega Fes-evenement, zo schrijft onder meer Kotaku. De console komt met veertig spellen, van tien games heeft het bedrijf de titel bekendgemaakt. Voorbeelden van spellen zijn Sonic the Hedgehog 2, Castlevania: Bloodlines en Gunstar Heroes.

M2, de ontwikkelaar achter onder meer de Sega Ages-compilaties, is verantwoordelijk voor de software van de console. Kotaku merkt wel op dat sommige spellen die op de Japanse console komen nooit in Europa zijn uitgebracht, mogelijk komt de Europese versie dan ook met andere spellen.

De controllers van de Mega Drive Mini zijn net zo groot als de originele controllers en werken met usb. De console kan worden gekocht met een of twee controllers. De Sega Mega Drive Mini met één controller kost omgerekend met btw 68 euro. De versie met twee controllers kost omgerekend met btw 87 euro. Het is vooralsnog onbekend of de controllers ook los gekocht kunnen worden.

De kleine versie van de Mega Drive werd vorig jaar aangekondigd op de vorige editie van het Sega Fes-evenement. Toen werd nog alleen gesproken over een release in Japan, ter ere van de dertigste verjaardag van de Mega Drive. Afgelopen zomer werd de console uitgesteld. De fabrikant wilde het ontwerp 'heroverwegen'. Ook maakte Sega toen bekend de console wereldwijd te willen uitbrengen, omdat de aankondiging van de console goed in het westen werd ontvangen.

De originele Sega Mega Drive kwam in 1990 uit in Europa en had een Motorola 68000-processor aan boord. Wereldwijd werden er 30,75 miljoen exemplaren verkocht en kwamen er ruim negenhonderd spellen voor de console uit. Wat voor hardware de miniconsole aan boord heeft is niet bekend.