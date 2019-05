Uiterlijk van Sonic in bioscoopfilm wordt aangepast na kritiek van fans

Jeff Fowler, de regisseur van de komende Sonic the Hedgehog-film, zegt dat het uiterlijk van het hoofdpersonage wordt aangepast aan de hand van de vele kritiek. Volgens Fowler zijn filmstudio Paramount en Sega 'volledig toegewijd' om het personage te verbeteren.

"De boodschap is duidelijk. Jullie zijn niet blij met het ontwerp en jullie willen veranderingen. Dat gaat gebeuren", zegt Fowler in een tweet. Hij zegt daarbij dat ook Paramount en Sega achter die beslissing staan. Wat er precies gaat veranderen, is nog niet bekend.

Veel fans zijn het niet eens met de weergave van Sonic omdat het personage er heel anders uitziet dan in de games. De filmversie heeft een mensachtig slungelig uiterlijk en heeft niet de kenmerkende grote ogen van de blauwe egel uit de Sega-games. Op sociale media uiten ze hun ongenoegen. Sommige mensen komen met schetsen en suggesties van hoe Sonic er in de film uit zou moeten zien.

Naoto Oshima, de oorspronkelijke bedenker en ontwerper van Sonic, deelde ook zijn mening over het filmpersonage. In een tweet zegt hij zich zorgen te maken: "Tot nu toe zijn er verschillende Sonics verschenen. Ik hield van allemaal. Ik zag de trailer van de Sonic-film. Ik had verwacht dat volwassenen er ook plezier aan zouden beleven. Ik ben bezorgd."

Begin deze week kwam de eerste trailer van de Sonic the Hedgehog-bioscoopfilm uit. Het is een live-actionfilm waarin alleen Sonic geanimeerd is. De trailer op YouTube is zo'n 22 miljoen keer bekeken en heeft 478.000 downvotes tegenover 283.000 upvotes. De film komt op 8 november uit in de Verenigde Staten en verschijnt begin 2020 in Nederland. Of het aanpassen van het uiterlijk van Sonic gevolgen heeft voor de verschijningsdatum, is nog niet duidelijk.