Duitse recherche neemt WSM-darknetmarktplaats over met hulp Nederlandse politie

De Duitse federale recherchedienst Bundeskriminalamt heeft de darknetmarktplaats Wall Street Market overgenomen met hulp van onder andere het Nederlandse OM en de politie. Drie Duitse verdachten zijn aangehouden.

Wie Wall Street Market bezoekt met Tor Browser krijgt de melding te zien dat het Bundeskriminalamt, of BKA, namens het OM in Frankfurt am Main het platform in beslag heeft genomen. Het gaat om een internationaal gecoördineerde actie waarbij onder andere het Nederlandse Openbaar Ministerie, de Nederlandse politie, Europol en Amerikaanse autoriteiten betrokken zijn. Wat de precieze rol is van de Nederlandse inbreng is nog niet bekend.

De inbeslagname volgt op berichten op Dread eerder deze week dat een van de moderators van Wall Street Market annex de communitymanager, Med3l1n, gebruikers van de ondergrondse marktplaats chanteerde. Dread is een Reddit-achtige site op het Onion-netwerk. Med3l1n zou 0,05 bitcoin, zo'n 242 euro, van gebruikers hebben geëist onder dreiging van het vrijgeven van gegevens die ze in supporttickets onversleuteld stuurden. Bovendien publiceerde hij zijn logingegevens voor het supportpanel en het ip-adres van het adminpaneel, waarmee de echte locatie van de server te achterhalen is. Volgens gebruikers op Dread gaat het om een ip-adres in Nederland.

Wall Street Market zou verder te maken hebben gehad met een exitscam. De beheerders zouden cryptovaluta weggesluisd hebben en kopers en verkopers op de marktplaats voorgehouden hebben dat dit was wegens serverproblemen. Of het echt om een exitscam ging, is onduidelijk na de politieactie. Volgens het Duitse Tagesschau zijn drie Duitsers opgepakt op verdenking van het beheer van Wall Street Market. Tegenover Nu.nl meldt de Nederlandse politie vrijdag met meer details over de internationale actie te komen. Meerdere darknetmarktplaatsen zijn de afgelopen jaren offline gegaan, al dan niet na politieacties. Recent kondigde Dream Market aan te stoppen.