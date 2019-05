Facebook verbant meerdere 'gevaarlijke' gebruikers van zijn site

Facebook heeft enkele omstreden gebruikers van zijn sociale netwerk verbannen. Het gaat onder andere om de complotdenker Alex Jones en Nation of Islam-leider Louis Farrakhan. De gebruikers zouden Facebooks beleid met betrekken tot gevaarlijke personen hebben overtreden.

Naast Alex Jones en Louis Farrakhan zijn onder andere de rechts-extremist Milo Yiannopoulos, de alt-right-activiste Laura Loomer, complotdenker Paul Joseph Watson en white supremacist Paul Nehlen van het sociale netwerk geweerd. Ook Infowars, de organisatie van de omstreden complotdenker Alex Jones, is niet meer welkom op Facebook.

Het bedrijf verwijst voor de actie naar zijn richtlijnen met betrekking tot Gevaarlijke personen en organisaties. Daarin staat dat de site de aanwezigheid van 'Haatorganisaties en hun leiders en prominente leden' niet toestaat. In een reactie aan Amerikaanse media meldt Facebook: "We hebben altijd individuen en organisaties verbannen die geweld en haat aanwakkerden, ongeacht de ideologie."

De personen kunnen zowel Facebook als Instagram niet meer gebruiken en ook pagina's, groepen en accounts, evenementen die de personen vertegenwoordigen mogen niet meer aanwezig zijn op de platforms.

Het gaat om een nieuwe actie in een reeks waarmee Facebook probeert het vertrouwen in zijn sociale netwerk te verbeteren. Dat vertrouwen daalde sterk na een groot aantal schandalen rond privacy, veiligheid en nepnieuws. In de afgelopen dagen beloofde Facebook zich meer op privacy te richten en maatregelen te nemen om beïnvloeding van de Europese verkiezingen te voorkomen.