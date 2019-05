Facebook verwijdert 23 Italiaanse nepnieuwsaccounts met zo'n 2,5 miljoen volgers

Facebook heeft in aanloop naar de Europese verkiezingen 23 Italiaanse nepnieuwsaccounts verwijderd. Het techbedrijf nam deze maatregel nadat onderzoek van burgernetwerk Avaaz de desinformatie aan het licht bracht.

De 23 verwijderde Italiaanse Facebook-accounts, samen goed voor 2,46 miljoen volgers, verspreidden volgens Avaaz valse berichten over migratie en vaccinatie. Er zouden via de accounts ook antisemitische berichten zijn gepost. Meer dan de helft van de accounts zou de regeringspartijen Lega of de Vijfsterrenbeweging steunen.

De actiefste verspreider van nepnieuws was een pagina die de Vijfsterrenbeweging steunde. Daarop was bijvoorbeeld een verzonnen citaat te lezen van de Italiaanse schrijver en journalist Roberto Saviano: "Ik zou liever migranten redden dan Italiaanse slachtoffers van de aardbevingen". Saviano heeft die uitspraak nooit gedaan, maar werd wel gedwongen om de woorden publiekelijk te ontkennen.

Facebook had in maart al aangekondigd dat het bedrijf maatregelen zou treffen om beïnvloeding rond de Europese verkiezingen, van 23 tot 26 mei, te voorkomen. Dat besluit volgde nadat Brussel de socialemediabedrijven had opgeroepen om meer actie te ondernemen tegen de verspreiding van nepnieuws.