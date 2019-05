Bethesda toont Rage 2-uitbreidingen met betaalde dlc voor de komende periode

Bethesda heeft de planning van Rage 2 voor 2019 bekendgemaakt. De eerste betaalde dlc komt in augustus en brengt onder andere een nieuwe verhaallijn, nieuwe wapens en voertuigen, en een nieuwe factie met zich mee.

Vlak voor de release van Rage 2 op 14 mei heeft Bethesda de roadmap voor tot en met de herfst uitgebracht. De komende dlc omvat gratis en betaalde toevoegingen. De World Events, nieuwe wapenskins, cheatcodes, uitdagingen en de day 30-update zijn allemaal gratis. Voor de twee uitbreidingspakketten moeten spelers wel betalen. Hoeveel deze twee expansions gaan kosten, is nog niet duidelijk.

De eerste uitbreiding heet Rise of the Ghosts; de dlc die voor de herfst is gepland, heeft nog geen naam gekregen. Beide uitbreidingen bevatten nieuwe wapens, voertuigen, krachten, verhaallijnen en nieuwe gebieden om te ontdekken. Bij de Rise of the Ghosts-dlc komt er ook nog een nieuwe factie bij.

Het eerste deel in de serie kwam op 17 november 2010 uit. Het vervolg vindt dertig jaar na het origineel plaats en gaat verder waar het eerste spel is gebleven. Dit keer moet de speler als Walker weten te overleven in een op Mad Max-geïnspireerde, apocalyptische zandbak vol mutanten en andere gevaren.