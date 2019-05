'Mobiele apps rond Windows 10 zijn 32 miljoen keer gedownload'

In totaal zijn Microsofts mobiele apps rond Windows 10 ongeveer 32 miljoen keer gedownload, blijkt uit een uitgelekt document van Microsoft. De Microsoft Launcher heeft vier miljoen actieve gebruikers. Microsoft werkt verder aan een mobiele Family-app.

De mobiele versie van Microsofts Edge-browser voor iOS en Android is 4,5 miljoen keer gedownload en de Microsoft Launcher voor Android heeft 4 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Het totaal voor Microsofts mobiele apps komt uit op 32 miljoen downloads, blijkt uit cijfers van Microsoft zelf, die Thurrot publiceert. De site kreeg een document in handen waarop de statistieken staan.

Het gaat om mobiele apps rond Windows 10 die ontwikkeld zijn door Microsofts Essential Products-, of EPIC-divisie. Naast Edge en de Launcher vallen ook OneNote, Microsoft To-Do en Microsoft News onder deze mobiele apps. Het bedrijf heeft ook een mobiele Family-app in ontwikkeling, waarvan de functie nog niet duidelijk is. Het is onduidelijk of Microsoft de cijfers als een succes beschouwt. De cijfers vallen hoe dan ook in het niet bij die van het in 2016 door Microsoft overgenomen SwiftKey: die heeft meer dan 159 miljoen actieve gebruikers.

Microsoft probeert met zelf ontwikkelde apps voet aan de grond te krijgen op de concurrerende platformen iOS en Android nadat het eigen Windows Phone-OS flopte. In het interne document staat dat de EPIC-divisie drie doelen heeft, waaronder het beter laten samenwerken van Windows met mobiele apparaten. De andere twee doelen zijn het promoten van Windows voor educatie en het maken van een helderdere strategie voor Windows.

Windows 10 draait inmiddels op 825 miljoen apparaten, blijkt uit in het document. Tijdens de Build 2019-ontwikkelconferentie van vorige week had Microsoft het nog over 'meer dan 800 miljoen' apparaten. Bij het evenement legde Microsoft niet de nadruk op Windows of mobiele apps, maar meer op het zakelijke Microsoft 365. Onder deze paraplu schaart Microsoft Windows, Office en reeks andere producten en diensten, die in meer of minder mate met elkaar moeten samenwerken.