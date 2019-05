Respawn verbant Apex Legends-spelers wegens 'meeliften'

Respawn zegt spelers te willen verbannen die meeliften op het succes van de rest van het team. Spelers die teamgenoten al het werk laten doen en zelf niet meedoen aan de game zullen een tijdelijke of in extreme gevallen zelfs een permanente ban krijgen.

Dat gaf de ontwikkelaar van de populaire battle-royalegame op Reddit aan. De maatregel is nog niet doorgevoerd, maar het bedrijf wilde spelers al van tevoren waarschuwen. Spelers die aan gamesessies meedoen en vervolgens geen actie ondernemen, kunnen een tijdelijk of, in uitzonderlijke gevallen, permanent verbod krijgen. Wanneer dit mechanisme wordt toegevoegd aan het spel is nog niet bekend.

Verder geeft Respawn in de blogpost aan de problemen met de registratie van hits te willen oplossen. Ook zijn de speelbare personages Caustic en Gibraltar aangepast maar wat deze aanpassingen inhouden meldt Respawn nog niet. Tevens verbetert het bedrijf zijn servers om trage beelden aan het begin van de game te voorkomen en algemene problemen met betrekking tot de systemen op te lossen.

Ook wordt er nog gewerkt aan algemene audioverbeteringen en beter klinkende voetstappen. De nieuwe 'Pick Me Up'-banner die afgelopen update aan de PS4-versie van de game werd toegevoegd, bezorgde een aantal gebruikers crashes. Respawn heeft momenteel de banner uitgezet en zal het probleem met de volgende patch oplossen.