Respawn gaat detecteren of consolegamer Apex Legends met muis en keyboard speelt

Respawn Entertainment, de ontwikkelaar van Apex Legends, is bezig met het testen van verschillende methodes om te detecteren of spelers een muis en toetsenbord gebruiken om het spel op hun PlayStation 4 of Xbox One te spelen.

De ontwikkelaar zegt in een bericht op Reddit deze praktijk van het inwisselen van de reguliere controller voor muis en toetsenbord niet goed te keuren. Respawn test naar eigen zeggen verschillende manieren om te kunnen detecteren wanneer dit gebeurt, maar het bedrijf geeft nog geen nadere informatie. De communitymanager van Respawn meldt dat in de nabije toekomst meer wordt verteld, onder andere over de voortgang bij de detectiecapaciteit en wat er gaat gebeuren met spelers die doorgaan met het gebruik van muis en toetsenbord.

In het bericht licht Respawn niet toe welke bezwaren het heeft tegen deze praktijk, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat spelers met muis en toetsenbord in principe een competitief voordeel kunnen behalen ten opzichte van degenen die de reguliere controller gebruiken. Verschillende spelers wijzen onder het Reddit-bericht het standpunt van Respawn overigens af. Zij wijzen erop dat spelers met controllers niet per definitie een nadeel hebben wat de precisie bij het richten betreft.

Vanuit de hardwaremakers, Sony en Microsoft, lijkt het ondersteunen van muis en toetsenbord langzaamaan steeds meer de norm te worden. Zo heeft Sony een officiële licentie gegeven voor de Hori Tactical Assault Commander Pro; in feite is dat een speciaal voor de PlayStation 4 bedoelde combinatie van een klein toetsenbord en een muis.

Microsoft heeft sinds november vorig jaar ondersteuning voor toetsenbord en muis toegevoegd aan de Xbox One. Verschillende games bieden deze mogelijkheid, al moeten de makers daar wel zelf voor kiezen. Respawn heeft daar niet voor gekozen, maar spelers weten het toch te gebruiken.

Dat is onder meer mogelijk via een usb-adapter van XIM, waarmee de speler naar wens verschillende input-apparaten kan gebruiken. Dit is een uitkomst voor mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke beperking, maar in games als Apex Legends, Overwatch en Fortnite wordt er ook gebruik van gemaakt door spelers zonder een dergelijke beperking. Omdat de console denkt dat de gebruikte muis en het toetsenbord een gamepad zijn, kan er soms ook gebruik worden gemaakt van assistentie bij het richten, wat deze spelers een aanzienlijk voordeel geeft.