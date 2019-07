Respawn maakt seizoen 2 van Apex Legends beschikbaar

Respawn heeft seizoen 2 van de battle royale-game Apex Legends live gezet. De release gaat gepaard met een nieuwe battle pass voor wapens en skins, de nieuwe legend Wattson en aanpassingen aan de balans.

Wattson is een defensieve Legend die kan laden bij Interception Pylons en elektrische hekken kan plaatsen om tegenstanders te weren en delen van de map af te schermen. Er is een nieuw wapen, de L-Star die plasmaprojectielen kan afvuren en alleen via airdrops te krijgen is. Verder zijn de Hop-ups Disruptor Rounds en Hammerpoint Rounds toegevoegd die schade toebrengen aan doelwitten die respectievelijk beschermd en onbeschermd zijn.

Respawn heeft verder aanpassingen aangebracht aan de Kings Canyon-map en zo lopen daar nu bijvoorbeeld de grote Leviathans rond. Het gamebedrijf heeft een lijst van alle aanpassingen, waaronder die aan de balans, opgesteld op Reddit.

De battle pass van seizoen 2 is te krijgen voor 950 Apex Coins of als bundel voor 2800 Apex Coins waarbij de eerste 25 levels al zijn unlocked. Spelers kunnen xp verdienen met regelmatige challenges in het spel en naast nieuwe wapens en skins zijn er muziekpakketten, nieuwe emotes en laadschermen.

Respawn hoopt met de battle pass wat van de kritiek op het gebrek aan goede items van de vorige battle pass weg te nemen. Het bedrijf waarschuwt wel dat seizoen 2 een flinke omvang heeft. Op de PS4 en Xbox One neemt de update meer dan 20GB in beslag. Op de pc is dat meer dan 18GB. Het bedrijf verwacht dat komende updates minder omvangrijk zijn, al sluit het niet uit dat ook toekomstige updates flink wat ruimte kunnen vergen.

Met seizoen 2 is ook de eerste Series in de nieuwe Ranked Mode van start gegaan. Deze duurt tot september. Ranked Mode bevat zes competities: Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond en Apex Predator. Wedstrijden kosten Ranked Points maar spelers kunnen die ook verdienen. Een systeem voor matchmaking deelt spelers in en bij een groep vrienden zal de matchmaker indelen op basis van de speler met de hoogste ranking.