Seizoen twee van Apex Legends voegt onder andere draken en 'Leviathans' toe

In een trailer van Seizoen twee van Apex Legends zijn een nieuw personage, nieuwe wapens en de zogenaamde Leviathans te zien. Ook zit er een ander, nog niet bekendgemaakt personage in de trailer. Seizoen twee van Apex Legends komt op twee juli uit

In een trailer die eerder deze week uitlekte, maar die Respawn nu zelf ook online heeft gezet, is te zien hoe een aantal personages tegen elkaar aan het vechten zijn terwijl een ander, nog niet aangekondigd personage, een emp laat afgaan. Door deze emp kunnen de vliegende dinosaurus-achtige monsters en Leviathans het eiland bereiken, en verwoesten. Hierdoor zal naar alle waarschijnlijkheid de map 'Kings Canyon' gaan veranderen. Ook zijn er draken opgesloten in kooien, maar welke functies deze draken krijgen, is nog onbekend.

Het nieuwe personage 'Watson' dat is toegevoegd, was al eerder aangekondigd tijdens EA Play. De vaardigheden van Watson bestaan uit het kunnen plaatsen van een elektrisch hek en het neerzetten van een pylon, die schilden oplaadt en granaten blokkeert.

Ook zijn er verschillende wapenupdates toegevoegd, net als een nieuw wapen. De 'L-Star' is een plasmawapen dat plasmaprojectielen afvuurt. Als het wapen te veel achter elkaar gebruikt wordt kan het oververhitten. De 'L-Star' is vooralsnog alleen te vinden in de 'Airdrops'.

Verder zijn er nog een aantal nieuwe 'Battle Pass'-wapens toegevoegd evenals skins om personages mee aan te passen. Ook zijn er nieuwe emotes die gebruikt kunnen worden tijdens het skydiven. Tevens zijn er 'badges' toegevoegd voor de komende competitieve modus.