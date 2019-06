Studiobaas Respawn: volledig benutten van potentie gamestreaming duurt nog jaren

Volgens Vince Zampella, oprichter en studiobaas van Respawn Entertainment, duurt het nog jaren voor er games verschijnen die de potentie van gamestreaming ten volle zullen benutten. Dat vertelde de gamemaker tijdens EA Play in een interview met Tweakers.

Hoewel EA en Respawn voor zover bekend nog geen samenwerking zijn aangegaan met een van de grote streamingpartijen, volgt Zampella de ontwikkelingen wel op de voet: "ja, uiteraard! Streaming opent nieuwe mogelijkheden. Nu zijn we afhankelijk van een stuk hardware om te doen wat nodig is voor onze game. Als je in de cloud gaat werken, kan een game ineens een stuk groter zijn, want alles gebeurt in de cloud en je streamt het daar vandaan. We kunnen heel andere keuzes gaan maken in het vormgeven van onze werelden. We kunnen meer doen. Ik denk dat we nog nauwelijks gezien hebben wat er mogelijk gaat zijn. Het kan een totaal andere ervaring worden. Het gaat alleen nog wel enkele jaren duren voor we games gaan zien die de potentie ten volle benutten", voorspelt de ontwikkelaar.

Toch betekent dat volgens Zampella niet dat consolegamers, of gamers die liever hun games lokaal op een pc draaien, helemaal buiten de streaming-boot vallen. "Er gaat een soort hybride vorm ontstaan. Dat iemand een game speelt op zijn PS5, betekent niet dat je helemaal geen gebruik meer kunt maken van streaming. Je kunt nog steeds een deel vanuit de cloud doen."

Veranderen voor Apex Legends

Behalve vooruitkijken naar wat gamestreaming zou kunnen betekenen voor de kwaliteit van games, blikte Zampella in het gesprek met Tweakers ook nog even terug op wat voor Respawn Entertainment een uitdagend eerste halfjaar is geweest. Apex Legends verscheen in februari op de markt en trok in korte tijd miljoenen spelers. Dat zorgde voor de nodige uitdagingen binnen de ontwikkelstudio.

"Toen we Apex Legends uitbrachten, werd de game direct razend populair. Het werd veel groter dan we ooit hadden verwacht", legt Zampella uit. "We groeiden met miljoenen spelers tegelijk. Dat is fantastisch, en insane, maar gaat ook gepaard met enkele pijnpunten. We moesten flink bijschalen en de serverkosten schoten omhoog, en spelers verwachten daarbij nieuwe content van ons. Daarnaast trekt een game die zoveel aandacht krijgt, automatisch meer cheaters aan. Daar moesten we iets mee."

Vooral het snel reageren met updates en patches blijkt de studio, die in 2017 aangekocht werd door Electronic Arts, voor een opgave te hebben gesteld. "We moesten een transitie door. We werkten met een team dat van oudsher traditionele games maakte. Hoe ga je dan om met een live service? We moesten onze pijplijn herzien. De tijd die nodig was om content en patches te leveren, moest omlaag. We hebben onze workflow heel anders ingericht om snel te kunnen reageren op ontwikkelingen in de game."

Vince Zampella (midden) op EA Play

Hoewel 2019 met dank aan Apex Legends al geslaagd lijkt voor Respawn, was Zampella op EA Play voor een ander project. De studio brengt later dit jaar Star Wars Jedi: Fallen Order uit, een actiespel voor PlayStation 4, Xbox One en pc. Daarnaast werkt Zampella in samenwerking met Oculus nog aan een nieuwe vr-game, waarover nog niets bekend is. Ondanks dat de hype rond vr lijkt te zijn verdwenen, gelooft de studiobaas nog in de toekomst van vr.

High-end vr moet goedkoper

"Ideaal gezien gaat de prijs van vr verder omlaag. Het prijspeil van 299 of 399 dollar is goed, maar de Oculus Quest heeft dan weer beperkingen op hardwaregebied. Ik denk dat je dat prijspeil nodig hebt, met een wat meer high-end-ervaring, om een goede kans te maken om door te breken bij een meer mainstream publiek."

Grote veranderingen?

Waar vr enkele jaren geleden het hete hangijzer in de game-industrie was, is dat nu gamestreaming. Google maakte donderdag zijn plannen met Google Stadia bekend en naar verwachting komt Microsoft zondag met meer informatie over xCloud. Daarnaast zullen Microsoft en Sony waarschijnlijk binnen afzienbare tijd hun nieuwe consoles aankondigden en ook de hardware voor de pc-gamingmarkt wordt uiteraard doorlopend verbeterd.

De komst van streaming en sterkere hardware zal, zo beaamt Zampella, wederom zorgen voor mooiere en betere games. Grote veranderingen verwacht de gamesmaker pas met tien á twintig jaar. "Er komen dingen aan die voor substantiële veranderingen gaan zorgen", vertelt Zampella even geheimzinnig als stellig. "Of ik voorbeelden kan geven? Nee! Maar ik heb al wat dingen gezien waarvan ik denk "wauw!"... maar die moet ik helaas geheim houden," besluit de studiobaas met een grote glimlach op zijn gezicht.

Beelden van Star Wars Jedi: Fallen Order, waarvoor Zampella op EA Play aanwezig was