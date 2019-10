Titel Star Wars Jedi: Fallen Order Platform Windows (EA Origin), PlayStation 4, Xbox One Ontwikkelaar Respawn Entertainment Uitgever Electronic Arts Releasedatum 15 november 2019

Preview gespeeld op: pc

Hoewel wij in Nederland al lang en breed gebruik kunnen maken van Disney+ vindt de release ervan pas op 12 november plaats. Die datum is belangrijk, want hij vormt een onofficieel begin van wat je het 'Star Wars-seizoen' zou kunnen noemen. Op 12 november start immers ook de nieuwe tv-serie The Mandalorian, en enkele dagen later volgt Star Wars Jedi: Fallen Order, de nieuwe game van Respawn Entertainment en Electronic Arts. Dan nog zullen er meer mensen zijn die uitkijken naar Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker, maar het moge duidelijk zijn dat Star Wars-fans de komende maanden geramd zitten.

Star Wars Jedi: Fallen Order werd onthuld tijdens de Star Wars Celebration, eerder dit jaar in Chicago. Vervolgens werd tijdens EA Play, kort voor de E3, voor het eerst gameplay getoond. Die gameplay overtuigde lang niet iedereen van de potentie van het spel. De Star Wars-sfeer kwam weliswaar goed naar voren, maar de gameplay zelf oogde te generiek. Bovendien oogde het hoofdpersonage, Cal Kestis, behoorlijk 'clean', wat zijn geloofwaardigheid als Jedi niet ten goede komt. De game heeft dus nog voldoende te bewijzen, en kon daar onlangs mee beginnen toen Tweakers er een kleine drie uur zelf mee aan de slag kon.

Voor wie Star Wars Jedi: Fallen Order tot nu niet gevolgd heeft, eerst even de basisfeiten. De game is een actie-avonturenspel van Respawn Entertainment, dat je kent van Titanfall en Apex Legends. Jedi: Fallen Order maakt onderdeel uit van de Star Wars-canon en zit chronologisch in het gat tussen Episode III en IV, waarin ook de film Rogue One zich afspeelt. Hoofdpersonage is Cal Kestis, een jonge Jedi Padawan. Hij overleeft als een van de weinige Jedi Order 66 en moet zichzelf zien te trainen om het niveau van Jedi Master te bereiken en een poging te ondernemen de gevallen Jedi Order in ere te herstellen. Lastig genoeg, want potentiële leraren als Obi-Wan Kenobi en Yoda zijn verbannen en ondergedoken. Cal staat er dus alleen voor.

Het hoe en waarom van wat Cal uiteindelijk beweegt om zichzelf te gaan ontwikkelen en de strijd aan te gaan met The Empire is voor nu nog even onduidelijk. Wel duidelijk is dat Cal, aan boord van een schip met enkele vrienden aan boord, al vroeg tijdens het avontuur plannen van The Empire ontdekt die een gevaar vormen voor nog overblijvende en toekomstige Jedi. De hoogste tijd dus om de lightsaber tevoorschijn te halen, de droid BD-1 op de schouder te zetten en de strijd aan te gaan met de Dark Side of the Force.