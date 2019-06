EA toont meer aspecten van Star Wars Jedi: Fallen Order in lange gameplayvideo

EA heeft een 26 minuten durende gameplayvideo van Star Wars Jedi: Fallen Order online gezet. Het is een langere versie van een ingekorte video die tijdens de E3 werd uitgebracht. Volgens de makers van de game laat de lange video een beter beeld zien.

De nieuwe video moet laten zien dat de game ook levels krijgt die niet lineair zijn en sterk beïnvloed zijn door games zoals Metroid, Castlevania en de Souls-games. Stig Asmussen van Respawn, de regisseur van het spel, schrijft dat in een toelichting. Volgens zijn verklaring zijn de gevechten in het spel niet makkelijk en zit er een aanzienlijke uitdaging en diepgang in het vechtsysteem.

Asmussen benadrukt dat de game verschillende planeten krijgt waar de speler naar kan reizen met een ruimteschip. Op die werelden zijn unieke abilities en upgrades te vinden, die vervolgens weer ingezet kunnen worden op planeten waar spelers eerder zijn geweest. Dergelijke aspecten komen beter naar voren in de lange video, zegt de regisseur.

Volgens Asmussen heeft het team lang nagedacht over het naar buiten brengen van gameplaybeelden. Uiteindelijk werd ervoor gekozen om een video van zo'n veertien minuten met veel vechtscènes aan het publiek te tonen tijdens de E3 begin juni. Journalisten kregen een langere video te zien met meer aspecten. Onder andere Tweakers publiceerde aan de hand van die video een preview van de game.

De verklaring en het feit dat de lange video nu voor iedereen beschikbaar is, lijkt aan te geven dat EA en Respawn niet meer achter hun keuze staan voor het publiceren van de verkorte video en het beeld dat daarmee van de game gegeven is.

Star Wars Jedi: Fallen Order is een singleplayergame die op 15 november uitkomt voor de Xbox One, de PlayStation 4 en Windows via EA's Origin-downloadwinkel. De game speelt zich af tussen de gebeurtenissen van Episode III en Rogue One.