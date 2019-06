Gigaset-smartphones lijken app te bevatten die advertenties injecteert

Gebruikers van Gigaset-smartphones krijgen advertentiepop-ups te zien en merken op dat er een app genaamd com.gennie.clean op hun toestel staat. De app herinstalleert zichzelf als deze wordt verwijderd. De fabrikant zegt aan een oplossing te werken.

Verschillende gebruikers van Gigaset-smartphones melden op het forum van Androidpit dat com.gennie.clean op hun toestel actief is sinds enkele dagen. De app verwijderen zou niets opleveren omdat deze zichzelf weer installeert. Volgens gebruikers wordt de app door anti-virussoftware niet als malware herkent.

De app lijkt een sandbox te gebruiken om virusscanners te omzeilen. Een gebruiker meldt dat Norton Mobile Security een systeemapplicatie met de naam Update wel als malware aanmerkt. Die kan niet verwijderd worden, maar kan wel stopgezet worden met Force Quit. Als dat proces niet actief is, wordt com.gennie.clean niet opnieuw geïnstalleerd volgens de gebruiker. Daarmee lijkt het erop dat de app die advertenties injecteert via een updateproces van de fabrikant op de toestellen terecht komt.

Gebruikers hebben contact opgenomen met Gigaset en de fabrikant zegt in reacties op de hoogte te zijn van de problemen met de com.gennie.clean-app. Een medewerker belooft dat er hard gewerkt wordt aan het oplossen van het probleem, maar een concrete actie lijkt nog niet ondernomen te zijn.

In het Duitse forumtopic staan meldingen van gebruikers van de Gigaset GS370, GS270 en de Plus-versies daarvan. Het is niet duidelijk of het probleem zich op alle Gigaset-smartphones voordoet. De Android-smartphones worden ook verkocht in de Benelux.