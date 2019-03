Populaire N64-emulator MegaN64 is uit Play Store gehaald wegens malware

De Nintendo 64-emulator MegaN64 voor Android is uit de Google Play Store verwijderd. Volgens de Play Store had de app meer dan 10 miljoen installs. Vermoedelijk zat de malware er sinds september 2018 in.

Google meldt aan gebruikers die de app geïnstalleerd hadden dat Play Protect malware in de app gevonden heeft. Volgens een topic met meldingen op Reddit is MegaN64 op 2 maart uit de Play Store gehaald. Wanneer Play Protect detecteert dat een Play Store-app malware bevat, wordt deze ook van de telefoon van een gebruiker gehaald.

In januari maakte Redditgebruiker Reiley360 melding dat MegaN64 zeer grote hoeveelheden data gebruikte, terwijl hij de app zelf 'al tijden' niet had geopend. Hij claimde dat MegaN64 meer dan 20GB data had verstookt op wifi en op mobiele netwerken 249MB. Ook had hij last van pop-ups in de vorm van een Chrome-tab die een pagina genaamd 'livemobilesearch' opende. Twee andere gebruikers zeggen ook last gehad te hebben van de pop-ups.

De Redditors stellen ook dat ze tot twee keer toe geprobeerd hebben contact op te nemen met de ontwikkelaar, maar dat hij of zij daar niet op heeft gereageerd. Volgens Reiley360 zou de malware sinds een update die in september 2018 uitkwam aanwezig zijn, want daarna begon het datagebruik en dat was het moment van de laatste update.

MegaN64 was een aangepaste kopie van Mupen64, een opensource-N64-emulator die in verschillende vormen op de Play Store staat, maar ook voor andere platformen bestaat. Andere varianten van Mupen64, zoals Mupen64Plus FZ, worden aangeraden als alternatief op MegaN64. Deze wordt bovendien actief onderhouden en de ontwikkelaar is actief op Reddit. Opvallend genoeg heeft deze app volgens de Play Store 'slechts' meer dan 1 miljoen installaties.