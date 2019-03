Uitgever maakt Carmen Sandiego-spel in Google Earth

De Amerikaanse uitgever Houghton Mifflin Harcourt en Google hebben een Google Earth-versie gemaakt van Where in the world is Carmen Sandiego. In plaats van pixelige kaarten en afbeeldingen krijgen spelers nu beelden uit Google Earth te zien.

De game is te spelen op desktops via Chrome en op iOS en Android. De interface aan de rechterkant en de werking van het spel lijken veel op die van de originele game uit 1985, maar het geluid ontbreekt in deze moderne versie. Het doel is hetzelfde: spelers moeten Carmen Sandiego opsporen dankzij hints die zij krijgen van mensen bij bekende plekken in wereldsteden.

Google en de uitgever hebben het spelletje gemaakt ter promotie van de Netflix-serie rond Carmen Sandiego. De originele game kwam onder meer uit voor de Apple II, MS-DOS en de Commodore 64. Er zijn in totaal meer dan vier miljoen exemplaren verkocht van het origineel.