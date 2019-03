Tweakers Podcast #50 - Cookiewalls, Facebooks privacyplannen, Carlton-dance

Koekjes: bij de koffie heeft niemand er bezwaar tegen, maar nestelen ze zich in je browser, dan is het een ander verhaal. In deze aflevering van de podcast hebben we het over de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens die 'cookiewalls' verbiedt, en de mogelijke gevolgen.

Arnoud sprak met iedereen die er maar iets mee te maken heeft, van de Autoriteit Persoonsgegevens zelf tot brancheverenigingen, uitgevers en juristen. Daaruit bleek dat de visie van de AP niet door iedereen wordt gedeeld. Ook hebben we het over Facebooks toekomstplannen, want Mark Zuckerberg lijkt een flinke koerswijziging in te zetten en wil het socialemediaplatform ombouwen tot een plek waar privacy centraal staat. We bespreken de geloofwaardigheid van zo'n uitspraak, gezien alle recente schandalen rondom het bedrijf, en natuurlijk wat die voor Facebook kan betekenen.

Verder hebben we het over het juridische gesteggel rondom Fortnite-dansjes, want kun je die nou wel of niet patenteren? En wat is eigenlijk de geschiedenis achter de Carlton-dance en hoe heet die man? Tot slot neemt Jurian ons mee in de wizarding world van Harry Potter, want onlangs kon hij voor het eerst aan de slag met Niantics nieuwe Harry Potter-game, die op de basis van Pokémon Go wordt gemaakt.

00:20 Opening

01:53 Jurian waande zich in de wizarding world van Harry Potter

11:26 Fortnite-dansjes en de echte naam van Carlton

20:51 Cookiewalls zijn illegaal verklaard

27:31 Wat zeggen de experts hierover?

31:10 Ben je verplicht je site zonder banners te serveren?

36:26 Wat vindt de advertentiemarkt hiervan?

37:17 De overlevingsstrategie van Facebook: privacy

54:38 Sneakpeek

