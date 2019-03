Film Gemini Man wordt wellicht met 120fps getoond in bioscoop

De sciencefictionfilm Gemini Man komt later dit jaar in de bioscopen en deze is dan wellicht te aanschouwen met 120 beelden per seconden in plaats van de reguliere 24. Paramount heeft bepaalde bioscopen gevraagd te testen of ze in staat zijn de film te tonen in high frame rate.

De website The Playlist toont een brief van Paramount waarin het bedrijf zegt dat het er alles aan wil doen om ervoor te zorgen dat het projecteren van de high frame rate-versie van Gemini Man een eenvoudig proces is voor de exploitant. Het bedrijf wil hiermee verzekeren dat het publiek kan rekenen op de 'nieuwste technologische ontwikkeling in cinema'.

Paramount levert voor verschillende bioscoopprojectoren testinstructies aan voor het weergeven van high frame rate. Het bedrijf benadrukt daarbij dat de exploitanten hun apparatuur moeten updaten met de nieuwste firmware, omdat er anders problemen zijn te verwachten.

Gemini Man wordt opgenomen in 4k, 120fps en 3d, maar volgens de brief wordt de film gedistribueerd in een 2d-versie met 120fps en een 3d-versie met 60fps. Paramount vraagt de exploitanten die de brief hebben ontvangen om volgende week feedback toe te sturen over hun ervaringen.

De nieuwe film van Ang Lee komt in oktober uit. Hierin speelt acteur Will Smith een huurmoordenaar die te maken krijgt met een jongere kloon van hemzelf. Dit is niet de eerste film waarbij een verhoogde framerate is toegepast. Billy Lynn's Long Halftime Walk, eveneens van Lee, gebruikte als eerste film 120 beelden per seconde. Dit werd destijds tijdens een korte voorvertoning als erg positief ervaren, maar er waren toen nog geen bioscopen die in staat waren om de film in 4k en met 3d en 120 fps te projecteren. Peter Jackson kwam eerder al met The Hobbit, die met 48fps is opgenomen.

James Cameron, de regisseur van onder meer Avatar, noemde de combinatie van 4k, 3d en 120fps eerder 'de nieuwe platinum standaard' en hij gebruikt in ieder geval hfr voor de opvolgers van Avatar. High frame rate in combinatie met een 4k-resolutie is mogelijk op televisies in de huiskamer, mits het apparaat over hdmi 2.1 beschikt. Momenteel is er echter nog nauwelijks content voor high frame rate. De uhd-blu-ray-versie van Billy Lynn's Long Halftime Walk gaat niet verder dan 60fps; vrijwel alle films gaan niet verder dan de traditionele 24fps.