De 24 beelden per seconde voorbij

Tom Cruise is niet alleen die acteur die met gevaar voor eigen leven zelf nogal wat stunts uitvoert, zoals de halo -sprong in de film Mission: Impossible - Fallout. Hij is ook de acteur die in december vorig jaar naar eigen zeggen een korte pauze nam tussen het filmen door om de kijkers te vertellen hoe ze die film met de halo-parachutesprong het best konden bekijken in hun thuissituatie. De boodschap: zet de functie waarbij de televisie extra frames toevoegt aan de filmframes vooral uit, en heb eerbied voor de 24 beelden per seconde. Hollywood houdt nog altijd stevig vast aan de 24fps-standaard. In een eerder verhaal hebben we de achterliggende redenen uitgebreid uiteengezet.

Ook al vinden Tom Cruise en een aantal gerenommeerde regisseurs het niet leuk, televisiefabrikanten geven consumenten op verschillende manieren de mogelijkheid om kunstmatig het aantal frames te verhogen of in ieder geval die indruk te wekken. Dit kan bijvoorbeeld stotterende beelden verhelpen. Daarbij komen ontwikkelingen als de langzaam in zwang rakende hdmi 2.1-standaard, waarmee 120fps op een 4k-televisie tot de mogelijkheden behoort.

Er zijn ook enkele 'rebellerende' Hollywood-regisseurs die als pleitbezorgers van hogere framerates mogen worden gezien. Het gaat om Peter Jackson, die met The Hobbit 48fps uitprobeerde, Ang Lee, die met Billy Lynn's Long Halftime Walk tot 120fps ging, en James Cameron. Laatstgenoemde wil een framerate hoger dan 24fps toepassen bij het nog te verschijnen Avatar 2. Binnenkort komt Ang Lee weer met een nieuwe film die in een beperkt aantal zalen in 3d en 120fps te zien zal zijn. Het had de nodige voeten in de aarde om dit in bioscopen mogelijk te maken.

In dit artikel zoomen we in op enkele hedendaagse ontwikkelingen en toepassingen bij film en televisie waarbij hogere framerates een belangrijke factor zijn.