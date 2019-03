Samsung belooft hdmi 2.1-hardware-upgrade voor bezitters Q900R-8ktv

Samsung streeft ernaar aan het einde van het tweede kwartaal van dit jaar een hardwarematige upgrade aan te bieden die de Q900R van hdmi 2.1 voorziet. Momenteel mist die televisie die aansluiting.

Hoe Samsung de upgrade gaat uitvoeren is nog niet bekend. "We weten niet precies hoe het proces gaat werken, maar we weten wel het volgende: in de upgrade naar hdmi 2.1 wordt op verzoek van de consument gratis voorzien. Wij streven ernaar dit vanaf eind tweede kwartaal mogelijk te maken", meldt Samsung-woordvoerster Cella Sin aan Tweakers.

Het ontbreken van hdmi 2.1 was een van de kritiekpunten van de review van Tweakers van de Q900R, een tv waarvan de 75"-variant voor bedragen tussen 5000 en 7000 euro in de Pricewatch staat. De One Connect Box, waarin alle aansluitingen en de voeding voor de tv zijn verwerkt, bevat vier hdmi 2.0a-poorten. Omdat er geen hdmi 2.1 aanwezig is, kan de box geen 8k-beelden naar de 8ktv uitsturen en is de bezitter in de praktijk aangewezen op 8k-video van bijvoorbeeld usb, die via de ingebouwde mediaspeler moet worden afgespeeld.

De hdmi 2.1-specificatie verscheen in 2017. De techniek maakt de doorgifte van 4k-video op 120Hz of 8k-beeld op 60Hz mogelijk, dankzij de toegenomen bandbreedte van 18Gbit/s voor hdmi 2 naar 48Gbit/s voor hdmi 2.1. Bepaalde hdmi 2.1-functies kunnen via firmware toegevoegd worden, zoals Variable Refresh Rate, Quick Media Switching en eARC .

Voor de toename van bandbreedte zijn echter andere chips vereist. Samsung zou klanten die daarom vragen, vanaf halverwege dit jaar een geheel nieuwe One Connect Box met een of meer hdmi 2.1-poorten kunnen verstrekken.