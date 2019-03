Al in 2003, jaren voordat hd-televisies bij ons populair werden, vonden in Japan experimenten plaats met ultra-hd-televisie. Dan bedoelen we niet uhd-4k met 3840x2160 pixels, zoals we dat nu hebben, maar full ultra high definition met een resolutie van maar liefst 7680 bij 4320 pixels. Voor deze resolutie was gekozen omdat het zowel horizontaal als verticaal vier keer zoveel pixels zijn als de destijds nog jonge digitale hdtv-specificatie. Toen later de plannen voor toekomstige televisiestandaarden moesten worden vastgelegd, werd deze resolutie overgenomen.

Bij de introductie van hd-televisies wisten we dus al dat er ooit 8k-televisies zouden komen. Toch loonde het om een hdtv te kopen, omdat die toetstellen een grote verbetering van de beeldkwaliteit met zich meebrachten ten opzichte van de toen gangbare sd-televisies. Wel was het verstandig om niet direct de eerste hdtv te kopen die uitkwam, omdat er toch nog geen content in hd beschikbaar was. Dit herhaalde zich bij de introductie van 4k-uhd-tv's. Ook de 4k-tv's brachten, toen er eenmaal content voor beschikbaar was, een duidelijk zichtbare verbetering met zich mee, op voorwaarde dat je naar een flink grotere schermmaat overstapte.

Opnieuw herhaalt de geschiedenis zich, want hoewel er nog zo goed als niets in 8k te bekijken valt, voelen we in deze review Samsungs eerste 8ktv aan de tand: de Q900R. Hiermee is het Koreaanse merk de eerste grote tv-fabrikant met 8k-schermen, al moet gezegd worden dat Sharp als eerste 8k in de verkoop deed. Wij bekeken het 75"-model, dat op het moment van schrijven voor maar liefst 5000 euro in de Pricewatch staat. Er zijn ook een 65"- en een 85"-variant, die respectievelijk 3900 euro en 12.000 euro moeten opbrengen.

Als je nu al een 8ktv wilt, zul je dus zeer diep in de buidel moeten tasten. Naast de hoge resolutie krijg je dan wel een tv met de beste beeldkwaliteit die Samsung op dit moment te bieden heeft. Zo is er een full array local dimming backlight die, volgens Samsungs marketing, hdr 4000 mogelijk moet maken, oftewel een piekhelderheid van 4000cd/m². Ook krijg je de, uit het zicht te plaatsen, One Connect-box met daarin alle aansluitingen.