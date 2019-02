Samsung's 2019-QLED's

Traditiegetrouw markeert de CES in Las Vegas de start van het jaar voor de grote televisiefabrikanten. Op deze beurs geven veel merken een voorproefje van de nieuwe tv-modellen. Samsung liet op de afgelopen CES een zeer interessante toekomstvisie zien in de vorm van een modulair microledscherm. Dit scherm zag er zeer indrukwekkend uit, maar het was helaas nog maar een prototype; we zullen waarschijnlijk nog vele jaren moeten wachten voordat we de eerste microledtelevisies in de winkels zullen aantreffen.

Hoewel we de nog jonge microledtechniek erg interessant vinden, waren we toch een beetje teleurgesteld dat 's werelds grootste tv-fabrikant geen nieuwe productiemodellen toonde. Daarvoor moesten we wachten tot afgelopen woensdag toen de nieuwe Qled-line-up werd gepresenteerd tijdens een speciaal evenement in Porto. Samsung nodigde ons uit om erbij te zijn, en dus reisden we, gewapend met onze camera, af naar Portugal om de nieuwe 4k- en 8k-televisies te komen bekijken.

De nieuwe Qled-modellen zullen allemaal weer voorzien zijn van smart-tv in de vorm van Tizen. Dit besturingssysteem is grotendeels gelijk gebleven aan vorig jaar, maar is dit jaar beter in staat om aanbevelingen te geven op basis van je kijkgedrag. Daarbij maakt het niet uit of je op de ouderwetse manier kijkt of via streamingdiensten zoals die van Netflix en Amazon.

Uiteraard is Samsung's spraakassistent Bixby aanwezig, maar deze spreekt nog altijd geen Nederlands en zal dat waarschijnlijk dit jaar ook niet gaan doen. Gelukkig zijn de televisies ook te bedienen met de slimme speaker van Google die al enige tijd Nederlands verstaat en praat. Er is ondersteuning voor Apple AirPlay 2 en bovendien kan je, als je daarvan gebruikmaakt, bij je eigen iTunes-bibliotheek via de meegeleverde app ‘iTunes Movies & TV Shows’. Naast een deal met Apple is er ook een overeenkomst met Netflix waardoor nu ook Samsung als laatste grote fabrikant een speciale Netflix-knop zal toevoegen op de afstandsbedieningen van 2019.

Ambient Mode

Ook de Ambient Mode, waarbij de televisie in stand-by beelden vertoond om beter op te gaan in de omgeving, is verbeterd. De mogelijkheid om de muur achter je tv te fotograferen met een app, om zo het patroon van de muur op het scherm weer te kunnen geven, is hetzelfde gebleven, maar de mogelijkheden om zaken als foto's, kunstzinnige designs en een soort screensavers weer te geven zijn uitgebreid.

Zo zagen we een vlinder die op de bezel van de tv leek te landen en werd er een foto van ons gemaakt die vervolgens als water- of olieverfschilderij kon worden weergegeven. Ook kan de tv in de Ambient mode worden gebruikt om muziek af te spelen waarbij het huidige nummer op het scherm verschijnt. Door middel van sensoren wordt de helderheid op de lichtsituatie in de kamer afgestemd, en wordt het scherm helemaal uitgeschakeld als er niemand in de kamer is. Hierdoor moet het energieverbruik van de Ambient model binnen de perken blijven.

Q60R

Het Qled instapmodel heet Q60R en is voorzien van een edge-lit va-paneel. Hierdoor is de hdr-weergave niet zo mooi als bij de andere modellen. Wel heeft deze tv het grote kleurbereik wat van Qled-tv's kennen. Dit wordt mogelijk gemaakt door enkel blauwe leds te gebruiken voor de backlight. Door de quantum dots wordt dit blauwe licht gedeeltelijk omgezet in zeer puur groen en rood licht, waardoor zeer verzadigde kleuren kunnen worden weergegeven. Hiermee wordt het volledige dci-p3-kleurbereik afgedekt. De Q60R zal worden geleverd in de maten 43, 49, 55, 65, 75 en 82 inch.

Q70R

Om de concurrentie met oled beter aan te kunnen gaan, zijn alle 2019-Qled-modellen vanaf de Q70R voorzien van Full Array Local Dimming. Hiermee wordt het contrast in beeld duidelijk verbeterd en is een mooiere hdr-weergave mogelijk. Samsung wilde niet vertellen hoeveel zones er in de Q70R zijn toegepast, maar wel dat het enkele tientallen zijn. Ook zijn er bij grotere beeldmaten meer fald-zones dan bij kleine. De maximale helderheid van dit model zal in de buurt van de 1000cd/m² liggen en uitkomen in varianten van 49, 55, 65, 75 en 82 inch.

Q80R

Op het gebied van kijkhoeken waren oled-schermen tot nu toe duidelijk in het voordeel ten opzichte van lcd's; zeker in het geval van de door Samsung gebruikte va-panelen. Vanaf de Q80R zijn de qled's dit jaar voorzien van een diffuser-film op het lcd-paneel die het licht beter verspreid waardoor de kijkhoeken worden verbeterd. De modellen die wij hebben gezien waren nog prototypes, dus we houden nog een slag om de arm, maar de kijkhoeken van deze tv's waren inderdaad zeer goed. Er zijn meer zones in de fald-backlight aangebracht dan bij de Q70R en ook is de maximale helderheid hoger met zo'n 1500cd/m². De beschikbare maten zijn 55 en 65 inch.

Q85R

De Q85 is uitgerust met hetzelfde scherm als de Q80, maar heeft een ander ontwerp van de voet en kan door middel van een los aan te schaffen beugel zeer strak tegen een wand worden opgehangen. Ook wordt deze tv geleverd met een One connect box waarin alle elektronica en aansluitingen zijn ondergebracht. Het losse kastje is uit het zicht te plaatsen en was op het evenement dan ook niet te zien. Naar het scherm loopt een zeer dun kabeltje dat makkelijk is weg te werken. In dit dunne kabeltje zijn naast een glasvezel voor de signaaloverdracht ook een aantal koperadertjes ondergebracht waarmee het scherm wordt gevoed. De beschikbare maten zijn 55, 65 en 75 inch.

Q90R

Het topmodel van de 4K-modellen is de Q90R die is uitgerust met een groot aantal fald-zones. Hoeveel dit er zijn hangt wederom af van de beeldmaat en loopt ergens in de honderden. Door het grotere aantal backlight-leds belooft Samsung voor deze tv een hoge maximale helderheid van om en nabij de 2000cd/m². Het beeld zag er, in de fel verlichte ruimte waar de Q90R was opgesteld, zeer goed uit. We konden bij witte logo's op een zwarte achtergrond nog net wat vage halo's in beeld ontdekken, maar storend waren ze zeker niet. De Q90 zal gemaakt worden in de maten 65, 75 en 82 inch.

Q950R

Vorig jaar toonde Samsung op de IFA, als eerste van de grote fabrikanten, het eerste 8k-model; de Q900R. Tijdens het evenement in Porto onthulde Samsung een nieuwe 8k-tv die boven het bestaande model gepositioneerd wordt. De nieuwe Q950R is, als enige van de 2019-modellen, uitgerust met hdmi 2.1. Men liet ons weten dat ook voor de Q900R hdmi 2.1 beschikbaar zal komen, maar men wist nog niet te vertellen wanneer en hoe dat gaat gebeuren. Omdat er hardware vervangen zal moeten worden, zullen Q900R-eigenaren wellicht bij moeten betalen.

Het nieuwe 8k-topmodel zal nog vele jaren zonder content in de eigen resolutie van 7680×4320 pixels moeten doen en dus geeft Samsung hoog op over de toegepaste upscaling-techniek. Deze zou gebruik maken van AI om beelden met een lagere resolutie er bijna net zo mooi uit te laten zien als echte 8k-beelden. Wij zijn niet erg onder de indruk van de opgeschaalde beelden; het ziet er prima uit, maar wat ons betreft niet beter dan op een 4k-tv. Pas bij het vertonen van native 8k-beelden heeft de hogere resolutie echt nut en dan alleen als je dicht bij het scherm staat.

De meest realistische nuttige toepassing die we op dit moment voor 8k-televisies kunnen bedenken is het bekijken van foto's uit dure fotocamera's. Maar Samsung geeft de potentiële koper nog een andere reden om voor de Q950R te kiezen; dit model heeft namelijk een hogere maximale helderheid dan alle 4k-modellen. Zo'n 4000cd/m² bij de grootste maten (75, 82, 85 en 98 inch) en ongeveer 3000cd/m² bij de 65"-instapper. Die laatste maat is overigens, naar ons idee, veel te klein om 8k goed weer te geven, maar dat weerhoudt Samsung er niet van om later dit jaar ook nog met een 55"-versie te komen.