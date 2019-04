Ultra HD Forum: 8k is veelbelovend voor de toekomst, maar nog onvolwassen

Ultra HD Forum heeft in het kader van jaarlijkse National Association of Broadcasters Show in Las Vegas een verklaring gegeven waarin het ingaat op de 'buzz' rondom 8k. De industrieorganisatie zegt dat 8k veelbelovend is voor de toekomst, maar dat het nog niet zo volwassen is als 4k.

Het Ultra HD Forum zegt dat '8k alleen een resolutie specificeert en daarmee slechts een nieuwe waarde is voor de resolutieparameter van uhd, net zoals de framerate dat bijvoorbeeld is'. De organisatie wijst erop dat 8k al duidelijk gedefinieerd is in de UHD-2-specificatie van de ITU-R , dat het door de Japanse omroep NHK sinds eind vorig jaar wordt uitgezonden en dat er de nodige 8k-buzz te verwachten is tijdens de Olympische Spelen van Tokyo, die door de NHK in 8k wordt opgenomen.

Theirry Fautier van het Ultra HD Forum zei echter ook dat 8k nog niet zo volwassen is als 4k en dat het nog niet zo breed te verspreiden is zonder verdere ontwikkeling en voortgang in het ecosysteem. Vanuit die gedachte richt het Ultra HD Forum zich voor nu vooral op diensten en technologieën die gebaseerd zijn op 4k en hd-resoluties. "De richtlijnen van de organisatie noemen 8k nog niet als een foundation technology en het is ook nog niet eens deel van onze additional technology layer", schrijft de organisatie.

In 2015 heeft het Ultra HD Forum geformaliseerd wat uhd was, uitgaande van vijf pilaren: 4k, high frame rate, wide color gamut, high dynamic range en next gen audio. Resolutie vormt dus een van de vijf pilaren, maar is daarmee ook slechts 'een van meerdere parameters, waar 8k een nieuwe waarde aan toevoegt'. Overigens heeft de organisatie onlangs zijn officiële richtlijnen aangepast.

Daarnaast zegt de organisatie dat het zich voorlopig ook vooral richt op de verdere verspreiding van hdr. "Onze foundation UHD services hebben hdr opgenomen sinds 2016. Toch hebben vooralsnog nauwelijks meer dan een dozijn actieve diensten ter wereld hdr geïmplementeerd. Ondanks het enthousiasme hebben we nog altijd tijd nodig voor deze technologie om zich te verspreiden."

De organisatie verwacht dat de voor 8k benodigde decoders nog 'zeker twee nieuwe generaties van silicium nodig hebben om kosteneffectief te worden', wat neerkomt op ongeveer 2022, aldus het Ultra HD Forum. Daarbij wordt de complexiteit van zulke systemen aangestipt, die vier tot acht keer groter is dan de hedendaagse technologie, waardoor er een nieuwe economisch model nodig is.

In de verklaring is ook kort ingegaan op de discussie over de ideale kijkafstand tot een scherm of televisie bij oplopende resoluties. De organisatie wijst erop dat studies hebben aangetoond dat toenemende resoluties vergen dat gebruikers dichterbij het scherm plaatsnemen. Dat betekent dat 'de kijker bij een 75"-tv op 1,5 meter afstand moet zitten', aldus de verklaring. Waarschijnlijk wordt daarmee op een 8k-tv gedoeld.

Ultra HD Forum is een wereldwijde industrieorganisatie waar vele bekende omroeporganisaties, televisiefabrikanten en serviceproviders lid van zijn en waarin gestreefd wordt naar het stellen van een gemeenschappelijke standaard voor uhd-content en het komen tot best practices. Onder meer Dolby Labs, LG, Sony, Technicolor, AT&T, Broadcom, Comcast, de BBC en KPN zijn lid van de organisatie. De organisatie staat los van de recent opgerichte 8K Association, maar het Ultra HD Forum zegt dat het zal blijven samenwerken met industriegroepen zoals de 8K Association en de UHD Alliance.