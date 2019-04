Google hint op komst nieuwe Pixel-laptop of -tablet

Google hint op de komst van een nieuw Pixel-product als opvolger voor zijn Pixelbook en Pixel Slate. Het bedrijf verwees daarnaar tijdens zijn Cloud Next 2019-conferentie. Wanneer het nieuwe apparaat aangekondigd wordt, is nog niet bekend

Tijdens de presentatie 'Google Hardware for Business' vertelde productmanager Steven Jacobs volgens 9to5Google dat er een nieuw product komt voor mensen die onderweg productief willen zijn. "We denken dat er een aantal unieke dingen zijn die we anders kunnen doen dan bij de Pixelbook en Pixel Slate, wat mensen gaat helpen met de werkzaamheden in de hedendaagse cloud-samenleving'", zei Jacobs.

Iets wat de mogelijkheid van een nieuwe Pixel-laptop of -tablet ondersteunt is dat Jacobs op zijn LinkedIn-pagina aangeeft drie projecten te leiden bij Google: de Pixelbook, Pixel Slate en 'Emerging'. Wat dat precies inhoudt, is nog niet duidelijk. De beschrijving voor het Cloud Next-evenement meldt dat het team zich bezighoudt met het vinden van innovatieve manieren om te werken op personal computers.

De Pixelbook, die in 2017 op de markt kwam, is volgens Google meer gericht op mensen in topfuncties zoals leidinggevenden. De Pixel Slate werd in 2018 uitgebracht en is meer gericht op klantgerichte teams, medisch personeel en creatievelingen. Welke invulling een eventuele nieuwe Pixel aan de line-up moet geven, is nog onduidelijk. De Pixelbook en Pixel Slate kwamen in 2017 en 2018 beide in oktober uit.

Google had vorige maand naar verluidt zijn 'Create'-afdeling voor Pixel-laptops en -tablets aanzienlijk verkleind. Het bedrijf zou tientallen medewerkers hebben verzocht tijdelijk andere banen bij moederbedrijf Alphabet Inc. te gaan zoeken. Dit zou gevolgen hebben voor de roadmap en het aantal Pixel-producten in de toekomst.