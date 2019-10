Pixelbook Go-laptop met Chrome OS heeft 13,3"-scherm en is 13mm dik

Google komt met de Pixelbook Go, een dunne en lichte Chromebook met 13,3"-touchscreen. Het apparaat krijgt een prijs van 649 dollar en het is een traditionele laptop, in tegenstelling tot de oorspronkelijke Pixelbook en de Pixel Slate; dat waren 2-in-1's.

De Pixelbook Go weegt zo'n 0,9kg en de magnesiumbehuizing is voorzien van een matte afwerking met ribbels, wat voor goede houvast moet zorgen. Volgens Google gaat de accu tot twaalf uur mee op een lading en is twintig minuten laden goed voor twee uur gebruik.

Het toestenbord is een variant van dat in de duurdere Pixelbook uit 2017. Google belooft stille toetsaanslagen en er is achtergrondverlichting. Wat het verschil is met het toetsenbord uit de Pixelbook is niet duidelijk.

Volgens Google zit er krachtige hardware in de Pixelbook Go en start de laptop in seconden op. De laptop wordt automatisch voorzien van updates. Eerder bleek al dat er varianten komen met Intel Core m3, i5 en i7 en met full-hd- of 4k-scherm. De opslagruimte is 64GB, 128GB of 256GB en het werkgeheugen bestaat uit 8GB of 16GB dram.

Google begint dinsdag met het aannemen van bestellingen voor de Pixelbook Go in de VS en in Canada. Vanaf januari kan de laptop ook in het Verenigd Koninkrijk besteld worden. Of en wanneer andere Europese landen aan de beurt komen is nog niet bekend.