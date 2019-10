Google Nest Mini kost 59 euro en is vanaf 22 oktober verkrijgbaar

Google heeft de Nest Mini getoond, de opvolger van de Home Mini. De Nest Mini krijgt een verbeterde speaker en een machinelearningchip om Assistent sneller te maken. De Nest Mini is vanaf 15 oktober in Nederland te bestellen en verschijnt in de kleuren zwart en wit.

Google schrijft dat de Nest Mini betere basgeluiden kan produceren dan zijn voorganger. Op maximaal volume zou de bassterkte tussen 60 en 100Hz verdubbeld zijn. Wie tijdens het afspelen van geluid met zijn of haar hand dichter bij de Nest Mini komt, ziet ledlampjes schijnen. Deze wijzen op de plaatsen waarop de gebruiker moet drukken om het geluidsniveau te wijzigen. Nest Mini's kunnen ook aan elkaar worden gekoppeld, voor bijvoorbeeld stereogeluid.

Naast de geluidskwaliteit zijn ook de microfooncapaciteiten van de Nest Mini verbeterd. Daardoor moet de speaker de gebruiker beter verstaan in rumoerige omgevingen. De Nest Mini gebruikt daarnaast de microfoon om het geluidsniveau van Google Assistent, muziek en podcasts aan het omgevingsgeluid aan te passen. Google noemt het voorbeeld van een draaiende afwasmachine; als de gebruiker op dat moment aan Assistent vraagt wat de weersvoorspellingen zijn, zal de speaker op een luider geluidsniveau terug praten.

Assistent is bij de Nest Mini overigens in sommige gevallen ook sneller dan zijn voorganger, zo belooft Google. De Nest Mini krijgt namelijk een dedicated machine learning-chip met maximaal 1 teraops computerkracht. Daardoor kunnen bepaalde Assistent-functies van de dataservers van Google naar de Nest Mini worden overgeheveld. Volgens Google kan het apparaat in de Verenigde Staten de meestgebruikte commando's van een gebruiker leren en deze lokaal verwerken voor een kortere reactietijd.

De Google Nest Mini krijgt een vrijwel onveranderd uiterlijk mee, al zit er aan de onderkant een opening om de speaker aan een schroef te kunnen hangen. Het apparaat is gemaakt van gerecyclede materialen. De Google Nest Mini is vanaf 22 oktober voor 59 euro verkrijgbaar. Een Belgische introductie volgt wellicht de dag daarna.