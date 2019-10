Hands-on laat onaangekondigde Google-laptop Pixelbook Go zien op video

Er is een hands-on verschenen met foto's en een video verschenen van de Pixelbook Go, een onaangekondigde laptop van Google met Chrome OS. Het apparaat heeft twee usb-c-poorten en een behuizing met aan de onderkant een geribbeld patroon.

Elke usb-c-poort heeft een led om de status van accu aan te geven, zodat gebruikers kunnen zien of de laptop helemaal opgeladen is of nog bezig is met laden, schrijft 9to5Google. De site kreeg de laptop in handen en heeft hem enkele uren kunnen gebruiken om foto's en een video te maken.

De laptop komt in Core m3-, i5- en i7-varianten met 64GB, 128GB en 256GB aan opslag en 8GB of 16GB aan geheugen. Het scherm is een touchscreen met een verhouding van 16:9 en een diagonaal van 13,3" met een resolutie van fullhd of 4k. Er is een 3,5mm-jack op de behuizing. De laptop heeft geen vingerafdrukscanner en hij ondersteunt ook niet de stylus van de vorige Pixelbook.

Er kwamen enkele weken geleden al enkele gegevens naar buiten van de laptop. Het bedrijf kondigt de Pixelbook Go waarschijnlijk volgende week dinsdag aan tijdens zijn Made by Google-evenement, waar ook de Pixel 4-smartphones verwacht worden.