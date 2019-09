'Google gaat 'traditionele' Pixelbook Go-laptop met 4k-scherm aankondigen'

Google is naar verluidt van plan om volgende maand de Pixelbook Go aan te kondigen. In tegenstelling tot de Pixel Slate en de eerste Pixelbook zou dit weer om een traditionele laptop gaan.

De Pixelbook Go heeft een 13,3"-touchscreen met beeldverhouding van 16:9 en 4k-resolutie, claimt 9to5Google. Die heeft het nieuws van bronnen vernomen. In tegenstelling tot de voorgangers, de Pixel Slate van 2018 en Pixelbook van 2017, zou de Pixelbook Go geen 2-in-1-apparaat zijn, ondanks zijn touchscreen. Het zou om een traditionele Chromebook gaan, net als de oorspronkelijke Pixel-laptops.

De behuizing van de Go zou van een magnesiumlegering zijn gemaakt. Google zou varianten met een Intel Core m3, i5 en i7 en met 8GB of 16GB ram willen aanbieden. Wat opslag betreft zou er de keuze zijn uit 64GB, 128GB of 256GB. Het apparaat zou twee naar voren gerichte speakers bevatten en net als de Pixel Slate twee microfoons bevatten, onder andere voor stembediening.

Daarnaast is er een 2-megapixelcamera aanwezig en bevat de laptop een Titan C-chip voor beveiligingstoepassingen, claimen de bronnen van 9to5-Google. Het bedrijf kondigt de Pixelbook Go waarschijnlijk 15 oktober aan tijdens zijn Made by Google-evenement, waar ook de Pixel 4-smartphones verwacht worden.