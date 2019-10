Razer kondigt Raion-controller met zes knoppen voor PS4 aan

Razer heeft de Raion aangekondigd, en controller voor de PlayStation 4 met elementen van een fightstick. Zo zijn er zes knoppen aanwezig op de voorkant, die wat groter zijn dan normaal op een PS4-controller.

De positie en grootte van de zes knoppen aan de voorzijde van de Razer Raion zouden het gebruik voor vechtspellen makkelijker maken. De knoppen hebben Razers Yellow Mechanical Switches, die voor een goede feedback en een lange levensduur moeten zorgen. Daarnaast is een achtwegs d-pad aanwezig.

De Raion heeft schouder- en triggerknoppen zoals die ook op andere PS4-controllers te vinden zijn en ook is een touchpad aanwezig. De controller biedt de optie knoppen te vergrendelen. In het midden zit aan de voorkant een 3,5mm-poort voor analoge audio om een headset aan te sluiten. De kabel waarmee de controller aangesloten moet worden heeft een lengte van 3 meter. De totale afmetingen van de Raion zijn 173x103x58mm en het gewicht bedraagt 275 gram.

De PS4-controller is per direct in de Benelux verkrijgbaar voor 110 euro.