Apple maakt beluisteren geluidsopnames Siri opt-in in tweede bèta iOS 13.2

Apple heeft de tweede ontwikkelaarsbèta van iOS 13.2 vrijgegeven. In de testversie is een optie om Apple toestemming te geven spraak via Siri en Dictafoon te beluisteren. Ook is er een optie om audiobestanden te verwijderen van Apples servers.

Een van de wijzigingen in iOS 13.2 developer bèta 2 is volgens MacRumors dat bij de installatie een scherm verschijnt met daarin een opt-in voor het laten beluisteren van audioinvoer via Siri en Dictafoon door Apple. Dezelfde optie staat vervolgens bij het privacygedeelte van de instellingen, onder 'Improve Siri & Dictation'. Apple moedigt gebruikers aan wel toe te staan dat het bedrijf de opnames opslaat en analyseert, om Siri en de Dictafoon-app te kunnen verbeteren. Het bedrijf geeft een uitgebreide uitleg over het gebruik en de bewaartermijnen.

Daarnaast is er een optie bij de privacyinstellingen om historische audiodata van Siri en Dictafoon op de servers van Apple te verwijderen. Apple komt met de testversies van het OS zijn belofte van eind augustus na dat het een opt-in zou bieden voor het beluisteren van geluidsopnames van Siri. Die belofte kwam na ophef dat ingehuurde medewerkers stemcommando's en andere spraakinvoer beluisterden om de kwaliteit van Siri te kunnen verbeteren. Die onthulling volgde op berichten dat ook Google dat met Assistant, Amazon met Alexa en Microsoft met Skype Translator, Cortana en de Xbox One deden. Apple staakte daarop het beluisteren, maar wil daar weer mee beginnen na toestemming van gebruikers.

Nieuw in de tweede bèta van iOS 13.2 is verder de aanwezigheid van meer dan zestig nieuwe emoji en vensters om emoji te selecteren. Ook van iPadOS 13.2, tvOS 13.2 en watchOS 6.1 verschenen nieuwe bèta's.