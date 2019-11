Apple-ceo Tim Cook wil aandacht politiek voor dataprivacy

Tim Cook heeft de Amerikaanse politiek opgeroepen om wetgeving door te voeren op het gebied van dataprivacy. De baas van Apple stelt dat de tijd rijp is voor federale wetgeving, omdat grote technologiebedrijven zelf geen voldoende oog hebben voor dataprivacy.

Cook deed zijn uitspraken in een interview met ABC News. Daarin zegt hij dat consumenten terecht sceptisch zijn over het dataverzamelgedrag van grote technologiebedrijven. Volgens de topman van Apple is het verzamelen van persoonlijke gegevens in de afgelopen jaren uit de hand gelopen en hebben consumenten te weinig controle over hun persoonlijke gegevens bij de diensten die zij gebruiken.

Politici zouden moeten optreden en wetgeving doorvoeren om de persoonlijke gegevens van consumenten beter te beschermen. De wetgeving zou consumenten meer inzicht moeten geven over welke gegevens er van hen zijn verzameld, en meer controle over het aanpassen of verwijderen ervan. Cook roept Amerikaanse politici op om een dataprivacywet op te stellen en deze landelijk door te voeren.

Cook sprak zich ook uit over Facebook, dat in de afgelopen tijd veelvuldig onder vuur is komen te liggen vanwege privacybezwaren. De topman is niet van mening dat het opsplitsen van Facebook een oplossing is, aangezien het niet duidelijk is welk probleem dit oplost. Hij stelt dat er juist meer aandacht moet komen voor de gegevens die de sociale-netwerksite verzamelt, en de controle die gebruikers over hun eigen gegevens hebben.