Apple ontkent sturen url's naar Tencent voor Safe Browsing-functie Safari

Apple ontkent dat de iOS-versie van Safari url's naar het Chinese bedrijf Tencent stuurde voor de Safe Browsing-functie van Safari. Volgens het bedrijf werkt de functie zonder het delen van url's met een ander bedrijf.

Als iPhones op de regio China zijn ingesteld, communiceert het iOS-apparaat met Tencent voor Safe Browsing, zo bevestigt Apple in een statement aan onder meer ZDNet. Dat is nodig, omdat de servers van Google vanuit China onbereikbaar zijn. Apple lijkt Tencent eind vorig jaar aan Safe Browsing te hebben toegevoegd, blijkt uit GitHub-commits die beveilingsonderzoeker Eric Romang vond.

Safe Browsing werkt met een reeks gedeeltelijke hashes van onveilige url's die Safari lokaal opslaat, claimt cryptografiehoogleraar Matthew Green. Als Safari constateert dat het gedeelte van de hash overeenkomt, neemt het contact op met Google of Tencent om de hele hash te krijgen. Safari vergelijkt die en blokkeert de url als die overeenkomt. Op die manier kunnen Google en Tencent geen database van ip-adressen opbouwen met url's die vanaf dat ip-adres worden bezocht.

Als een iOS-apparaat contact zoekt vanwege een match van de gedeeltelijke hash, stuurt het wel een ip-adres mee naar de server van Google of Tencent. Omdat veel gebruikers in de loop van de levensduur van een apparaat duizenden url's bezoeken en daarbij misschien vaker url's tegenkomen waarvan de gedeeltelijke hash met de database overeenkomt, is het toch mogelijk om met deze functie gegevens van gebruikers te achterhalen, bleek in 2015 uit onderzoek van het Franse onderzoekscentrum Inria.

Apple voegde vorig jaar Tencent toe aan Safe Browsing zonder gebruikers daarvan op de hoogte te stellen. Volgens Green is dat kwalijk, omdat het gaat om een belangrijke wijzigingen in de privacy-infrastructuur van Apple. Tencent is een groot Chinees techbedrijf en heeft in het verleden vaak data gedeeld met de overheid van het land.

De kwestie kwam dit weekeinde onder de aandacht vanwege de recente ontwikkelingen rond Apple en China. Zo verwijderde de iPhone-fabrikant de app HKMap.live na overleg met autoriteiten van Hongkong, haalde Apple de app van Quartz uit de App Store na berichtgeving over de protesten in Hongkong en claimde Buzzfeed News dat Apple aan makers van series voor zijn streamingdienst TV+ aanwijzingen had gegeven om de Chinese overheid niet voor het hoofd te stoten. Apple laat veel apparaten assembleren in China en behaalt er een deel van zijn omzet, waardoor het bedrijf belang heeft bij goede relaties met de overheid van het land.