Apple gaat apps rondom vaping verwijderen uit de App Store. Volgens het bedrijf is het roken van zulke e-sigaretten gevaarlijk voor de gezondheid en wil het dergelijke apps niet langer aanbieden. Het zou gaan om 181 apps die uit de App Store verdwijnen.

Apple trad al eerder op tegen apps rondom vaping door nieuwe apps niet meer toe te laten als die vaping promoten. Nu worden alle andere vaping-apps uit de App Store verwijderd, zegt het bedrijf tegen Axios. Het was ook al langer verboden om vaping-cartridges direct vanuit apps te verkopen. De apps die nu worden verwijderd hebben daarom vooral zijdelings met vaping te maken. Het gaat dan om applicaties die bijvoorbeeld nieuws over het onderwerp brengen, spelletjes, of apps waarmee gebruikers winkels in de buurt konden vinden waar zij cartridges konden kopen. Ook waren er apps die gebruikers aan hun elektronische sigaretten konden koppelen en waarmee bijvoorbeeld de kleur of temperatuur kon worden geregeld.

Onlangs bleek uit onderzoek van het Amerikaanse Center for Disease Control dat er door vaping zeker 42 doden waren gevallen. Ook andere gezondheidsorganisaties waarschuwen voor de risico's van elektronische sigaretten. "Wij onderschrijven dat, en werken de voorwaarden van de App Store bij waardoor apps die het gebruik van deze producten stimuleren of faciliteren niet meer zijn toegestaan", zegt Apple tegen Axios. "De App Store is een vertrouwde plek voor klanten en zeker voor jongeren om apps te downloaden."