Apple-topman Tim Cook verdedigt besluit om app HKmap.live te verwijderen

Apple-ceo Tim Cook heeft in een bericht aan personeelsleden het controversiële besluit om de app HKmap.live uit de App Store te verwijderen verdedigd. Volgens de topman schond de app de wet van Hongkong en werd deze kwaadaardig gebruikt.

Cook schrijft in de e-mail aan het Apple-personeel dat 'dit soort beslissingen nooit makkelijk zijn'. In de basis is de informatie die de app toont onschuldig, schrijft hij: "De betreffende app toonde crowdsourced berichtgeving en lokalisatie van checkpoints van de politie, hotspots van protesten en andere informatie."

Hij claimt echter dat Apple in de afgelopen dagen 'betrouwbare informatie van het Hongkong Cybersecurity and Technology Crime Bureau en gebruikers ontvangen te hebben dat de app kwaadaardig gebruikt werd om zich met geweld op agenten, individuen en eigendom te richten waar geen politie aanwezig is'. Daarmee schendt de app de wet van Hongkong, besluit Cook. Donderdag besloot Apple de app te verwijderen.

De ontwikkelaar van de app meldt dat er geen bewijs is voor de claims van Apple en de politie van Hongkong. De maker schrijft dat het om 'een politiek besluit gaat om de vrijheid en mensenrechten in Hong Kong te onderdrukken'. Volgens it-deskundige Charles Mok gebruikten burgers de app juist om politie en politiegeweld te ontlopen. Critici melden dat individuele agenten niet op de plattegrond van de app te zien zijn, alleen grote groepen politieagenten. Ook toont de plattegrond niet waar geen politie aanwezig is, zoals te zien is op de browserversie van HKmap.live.