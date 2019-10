Blizzard verbant professionele Hearthstone-speler om uitspreken steun Hongkong

Een professionele Hearthstone-speler uit Hongkong is zijn prijzengeld verloren en mag een jaar lang niet meer meedoen aan toernooien omdat hij in een interview steun uitsprak voor de demonstranten in Hongkong. Ook de presentatoren die hem interviewden, zijn ontslagen.

Het toernooi waar het incident plaatsvond, was de officiële Asia-Pacific Grandmasters Season 2 en de uitspraken werden gedaan door Ng Wai Chung, ook wel bekend als blitzchung, op de officiële Taiwanese stream van het evenement. De vod van het incident is door Blizzard offline gehaald, maar onder andere op Twitter zijn de beelden nog te vinden.

In het interview spreekt blitzchung in het Chinees zijn steun uit voor de demonstranten in Hongkong, die sinds maart van dit jaar dagelijks de straat op gaan om te protesteren tegen de politieke invloed van China. Zijn woorden betekenen min of meer "bevrijd Hongkong, de revolutie van onze tijd". De twee presentatoren lijken hem wel de ruimte te geven voor het commentaar, maar spreken er geen expliciete steun voor uit.

In een reactie laat Blizzard weten dat de uitspraken een overtreding zijn van de toernooiregels; het is niet toegestaan om "een daad te verrichten die de speler schande toebrengt, een deel van het publiek beledigt of anderszins Blizzards imago schaadt". Tegelijk stelt Blizzard dat het "achter ieders rechten staat om gedachten en meningen te uiten", maar "dat de regels van het toernooi nageleefd moeten worden".

In een reactie tegenover Inven Global zegt blitzchung dat hij "zoveel moeite in de protesten heeft gestopt" dat hij "soms niet kon concentreren op het voorbereiden op het toernooi". Ondanks dat hij wegens de uitspraken "in de problemen kan komen, zelfs in het echte leven", vond hij de actie zijn plicht.