Twitch-gebruikers Hearthstone-kanaal krijgen ban als zij iets over China posten

Gebruikers die berichten plaatsen zoals "free Hong Kong" in het Twitch-kanaal voor Hearthstone, waar momenteel de Hearthstone Masters Tour wordt gestreamd plaatsen, krijgen een ban opgelegd. Eerder verbande Blizzard al een speler die zich uitliet over de situatie in Hongkong.

Gebruikers van het kanaal merkten op dat berichten over China en Hongkong meteen worden verwijderd, zo meldden zij onder meer op Reddit. Aanvankelijk werd er een ban van 24 uur opgelegd voor gebruikers die pro-Hongkong-berichten plaatsen, maar momenteel lijkt dit te zijn teruggedraaid naar slechts 10 minuten. Ook op moment van schrijven worden er nog veel berichten over de situatie in China en Hongkong geplaatst, al worden de boodschappen door kijkers iets anders verpakt om door de censuur te komen.

Kijkers merken trouwens ook op dat pro-China-berichten worden verwijderd. Dat is in lijn met het statement dat Blizzard onlangs gaf, waarin werd gesteld dat het politiek getinte berichten buiten de game wil houden. Aanleiding daarvoor was het schorsen van een professionele speler na een Hearthstone-toernooi, omdat hij in een reactie zijn steun had uitgesproken voor Hongkong. Dat kwam het bedrijf op veel kritiek te staan, waarna de schorsing werd ingekort.

Niet alleen Blizzard probeert het conflict rondom Hongkong buiten zijn platforms te houden. Eerder verwijderde Apple een applicatie uit zijn App Store die de politie in Hongkong lokaliseerde, iets dat de betogers helpt met het plannen van hun demonstraties. Die beslissing kwam Apple op veel kritiek te staan. Een aantal leden van het Amerikaanse congres hebben Apple-ceo Tim Cook een brief gestuurd om hun bezorgdheid te uiten over die beslissing.