Wetenschappers ontwikkelen kunstmatige huid voor smartphones en computers

Een groep wetenschappers heeft een soort kunstmatige huid ontwikkeld, met sensoren die aanrakingen en druk kunnen herkennen. De kunsthuid zou onder meer als smartphonehoes gebruikt kunnen worden, wat aanvullende bedieningsmogelijkheden geeft.

De onderzoekers zijn verbonden aan de University of Bristol en Sorbonne University uit Parijs. Zij hebben gezamenlijk een flexibele huid opgebouwd uit meerdere lagen silicoonmembraan. Er zit ook een laag in die elektrische lading geleidt. Het kan daardoor onder meer gebruikt worden als een behuizing, waarbij de onderzoekers de kunsthuid ingezet hebben voor een smartphonehoes, als touchpad en ook als onderdeel van een smartwatch. In een demonstratievideo worden de mogelijkheden van het materiaal gedemonstreerd.

Zo is onder meer te zien hoe de huid op aanraking reageert; de onderzoekers claimen dat het materiaal gevoelig is voor kietelen. Ook knijpen, indrukken en vegen worden herkend. Dat maakt verschillende vormen van gebruikersinput mogelijk, en de wetenschappers hebben dit gedemonstreerd door de kunsthuid onderdeel te maken van een smartphone. Zo kan een kneep in de smartphone bijvoorbeeld dienen als bedieningselement.

De onderzoekers vermoeden dat het niet lang gaat duren voordat een dergelijke kunsthuid, die zij Skin-On noemen, een weg vindt naar commerciële producten. Of er al bedrijven interesse hebben getoond is niet duidelijk; de onderzoekers laten daar niets over los. Ontwikkelaars die er software voor willen ontwikkelen, kunnen de hoofdonderzoekers ontmoeten op de UIST-conferentie voor meer informatie. Ook stellen de bedenkers dat met het paper dat zij hebben gepubliceerd, de ontwikkeling van de kunsthuid kan worden nagebootst door geïnteresseerden.

Overigens is dit niet de eerste keer dat onderzoekers een kunsthuid maken. Eerder deden Zwitserse onderzoekers dat al, maar dan wel met een andere doelstelling. Zij denken namelijk dat hun huid hulp bij medische revalidatie kan bieden, en daarnaast vr-ervaringen kan verbeteren.