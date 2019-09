Ai van Google kan 26 huidaandoeningen net zo goed herkennen als dermatologen

Google heeft een tool ontwikkeld waarmee op basis van afbeeldingen een huidaandoening kan worden gedetecteerd. Bij 26 verschillende huidaandoeningen zou de slimme software net zo goed een diagnose kunnen stellen als dermatologen.

Ontwikkelaars binnen Google hebben een deep learning-tool gemaakt waarover zij een publicatie hebben geschreven die via het wetenschapsarchief arXiv toegankelijk is gemaakt. In een blogpost wijst Google erop dat er wereldwijd 1,9 miljard mensen met een huidaandoening zijn, maar dat deze lang niet allemaal worden behandeld door een dermatoloog. Omdat in veel gevallen de behandeling wordt gedaan door een niet-gespecialiseerde huisarts, is in veel gevallen de diagnose onjuist, aldus Google.

De tool die Google heeft ontwikkeld zou het gemakkelijker kunnen maken om de juiste diagnose te stellen als een dermatoloog niet voorhanden is. Met de software is het namelijk mogelijk om een diagnose te stellen op basis van afbeeldingen van de huid van de patiënt en beschikbare metadata. Om het systeem te trainen werden 17.777 gevallen gebruikt, waaraan de diagnoses van 40 verschillende dermatologen is gekoppeld.

Net als dokters vaak doen, maakt de ai een differentiaaldiagnose met een soort ranglijst van mogelijke aandoeningen die bij een bepaald beeld horen. Uit vergelijkingen blijkt dat de diagnoses die de software geeft, ongeveer net zo nauwkeurig zijn als die van dermatologen. Dat was het geval bij 26 verschillende huidaandoeningen. Overigens bleek huidkanker moeilijker te detecteren, omdat daar minder gevallen van zijn en het systeem daardoor minder goed getraind kon worden.

Alhoewel Google denkt dat de kunstmatige intelligentie bruikbaar is als hulp om diagnoses bij huidaandoeningen te stellen, moet er in de toekomst nog verbeteringen worden doorgevoerd om ook minder vaak voorkomende aandoeningen te kunnen diagnosticeren. Overigens zijn er eerder al wel algoritmes ontwikkeld die huidkanker net zo goed kunnen herkennen als dermatologen.