YouTube stopt binnenkort met tv-interface Leanback

YouTube gaat niet langer zijn webinterface Leanback aanbieden. De voor tv en andere apparaten gespecialiseerde interface kan via het web worden bereikt waardoor onder andere htpc's een betere YouTube-ervaring kunnen krijgen.

Het is nog steeds mogelijk de webinterface te bezoeken door naar youtube.com/tv te navigeren, maar gebruikers krijgen daar een melding te zien dat de ondersteuning binnenkort wordt stopgezet. Daarbij wordt overigens geen datum genoemd waardoor nog onzeker is hoe lang Leanback nog is te gebruiken. Na de einddatum kan YouTube bezocht worden via de hoofdpagina of via een app.

De zogenaamde Leanback-interface kwam in 2010 uit als een experimentele Android-applicatie maar is sindsdien uitgegroeid tot een interface voor apparaten waarvoor geen officiële YouTube-ondersteuning bestaat. Het is aannemelijk dat YouTube hier een einde aan wil maken, en in de melding die gebruikers te zien krijgen wordt dus verwezen naar de officiële applicaties die YouTube heeft uitgebracht. Voor htpc's en andere niet door YouTube ondersteunde apparaten wordt het dus moeilijker om een voor tv gespecialiseerde interface te gebruiken.