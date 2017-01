Door Joris Jansen, vrijdag 27 januari 2017 11:11, 37 reacties • Feedback

Wetenschappers van de Stanford-universiteit hebben een zelflerend computeralgoritme ontwikkeld dat huidkanker net zo goed kan herkennen als dermatologen. De onderzoekers verwachten dat op termijn iedereen met een smartphone deze test zelf kan uitvoeren.

Het ontwikkelde algoritme is gebaseerd op het bestaande Google-algoritme TensorFlow, dat in staat is te herkennen wat er op een plaatje te zien is. Het algoritme van de onderzoekers van Stanford werkt op een vergelijkbare manier. De onderzoekers hebben afbeeldingen van allerlei vormen van huidkanker verzameld op internet en die vervolgens geclassificeerd. Uiteindelijk werden 130.000 afbeeldingen van huidaandoeningen verzameld, maar voor de test van de accuraatheid van het algoritme werden enkel plaatjes van hoge kwaliteit van de meest dodelijke vormen huidkanker gebruikt.

Het algoritme scoorde een aantal procentpunten beter dan de artsen, als de test werd beperkt tot het herkennen drie vormen van huidkanker, zo blijkt uit een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Als het aantal te herkennen vormen van huidkanker werd vergroot naar negen, scoorden de dermatologen iets beter. Daarom concludeerden de onderzoekers dat het algoritme een vergelijkbaar resultaat haalt bij het herkennen van huidkanker als dermatologen.

Een voordeel van het ontwikkelde algoritme is dat het meer of minder gevoelig kan worden gemaakt, waardoor onderzoekers het algoritme kunnen aanpassen. De onderzoekers speculeren al over de mogelijkheden van het gebruik van deze kunstmatige intelligentie in smartphones, waarbij de camerasensor van de telefoon in combinatie met het algoritme gebruikers in staat stelt om zelf visueel te testen op huidaandoeningen.