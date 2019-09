Adobe Premiere Pro krijgt Auto Reframe-functie

Adobe heeft de Auto Reframe-functie geïntroduceerd voor Premiere Pro, waarmee het mogelijk wordt om automatisch een video om te zetten naar een andere aspect ratio. Met behulp van kunstmatige intelligentie wordt namelijk geïdentificeerd wat het relevante stuk beeld is.

De nieuwe functionaliteit werd door Adobe op zijn blog aangekondigd en wordt gedemonstreerd op IBC 2019; dit evenement wordt in de Amsterdam RAI gehouden en duurt nog tot en met dinsdag. Er is ook al een demonstratievideo vrijgegeven om te tonen wat er met de nieuwe technologie mogelijk is, en hoe het proces in zijn werk gaat. Een precieze releasedatum voor Auto Reframe is overigens nog niet gegeven.

Met Auto Reframe is het mogelijk om een video om te zetten naar een andere beeldverhouding, waarbij de software zelf het frame kiest. Dat betekent dus dat er niet simpelweg delen van de video afgesneden worden om tot de juiste beeldverhouding te komen, maar wordt het nieuwe, uitgesneden beeld dynamisch bepaald op basis van wat er binnen het frame gebeurt.

Volgens Adobe wordt er voor het bepalen van de aspect ratio gebruikgemaakt van Sensei, de zelflerende software van het bedrijf. Het kan daarbij verschillende beeldverhoudingen instellen, om deze bijvoorbeeld zo op verschillende sociale-netwerksites te kunnen delen.