Adobe voegt Content Aware Fill toe aan videoprogramma After Effects

Adobe heeft Content Aware Fill, een techniek om de software op basis van omliggende informatie een verwijderde sectie op te laten vullen, toegevoegd aan After Effects. Die functie was tot nu toe alleen beschikbaar in fotoprogramma's van de softwaremaker.

Als gebruikers bij een verwijderd deel van het beeld kiezen voor Content Aware Fill, analyseert de software het hele frame om zo de beste vulling voor te stellen, zegt Adobe. Die invulling blijft bewaard van frame tot frame, zodat gebruikers op die manier objecten en personen uit video's kunnen verwijderen, zegt de softwaremaker.

Adobe had Content Aware Fill voor After Effects al eens laten zien als preview, maar de functie is nu klaar voor het grote publiek. De functie zit in de voorjaarsupdate voor Creative Cloud-klanten van Adobe. Daarin zitten ook diverse nieuwe functies voor andere programma's, waaronder een Freeform-paneel voor het maken van een eigen layout in Premiere Pro en het toevoegen van titels met linealen in het videoprogramma. De voorjaarsupdate heeft versienummer 16.1 en is inmiddels te downloaden voor klanten met een Creative Cloud-abonnement van Adobe.