Door Jeroen Horlings

Redacteur

Feedback • 15-06-2023 06:00 187

Wanneer is een 'foto' nog een foto?

Adobe’s Generative Fill AI: belofte en gevaren

15-06-2023 • 06:00

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Inleiding

Fotografie is 'schrijven met licht'. Zowel analoge film als een beeldsensor legt beelden vast door een bepaalde tijd licht op te vangen aan de hand van de sluitertijd, de diafragmawaarde en de lichtgevoeligheid van de sensor. In het analoge tijdperk, en op beperkte schaal nog steeds, werden filmrolletjes gebruikt voor het maken van foto's. Die filmrolletjes werken op basis van een lichtgevoelige emulsie die reageert op de invallende lichtstralen. Als de sluiter van de camera wordt geopend, valt er licht op de emulsie. Dat veroorzaakt chemische reacties die het beeld op het negatief vormen. Vervolgens wordt het negatief ontwikkeld met behulp van chemicaliën en worden de foto's afgedrukt op fotopapier, waarbij het licht door het negatief wordt geprojecteerd om het positieve beeld te creëren. Met de komst van digitale fotografie werden filmrolletjes vervangen door beeldsensors. Die zetten het licht om in elektrische signalen die worden gedigitaliseerd en opgeslagen als een digitaal beeldbestand. Dit bestand kan vervolgens worden bewerkt, ook als het een ingescande analoge foto betreft.

De oorsprong van de term 'schrijven met licht' ligt nog veel verder terug in de geschiedenis. De term 'fotografie' vindt zijn herkomst in de Griekse woorden 'photos' en 'graphé', die respectievelijk 'licht' en 'schrijven' betekenen. Dit is vandaag de dag opnieuw relevant, omdat de komst van Generative AI de vraag oproept of er nog echt sprake is van schrijven met licht. Er is immers geen sprake meer van chemische processen of het omzetten van lichtsignalen. Beelden kunnen nu door computers worden gegenereerd op basis van tekstuele input aan de hand van instructies en beschrijvingen.

Generatieve AI-hulpmiddelen zijn niet nieuw, maar hebben de afgelopen jaren, en vooral maanden, een enorme vlucht gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan ChatGPT, Dall-E, Stable Diffusion, Midjourney en Adobe Firefly. Deze met AI gegenereerde beelden worden steeds realistischer en kunnen complexe scènes, objecten en emoties bevatten, inclusief realistische lichtomstandigheden en diepte. Het is zelfs mogelijk om input te geven over het type camera en lens waarmee het beeld schijnbaar gemaakt moet zijn. Met een Canon 5D Mark III en een 50mm f/1.4-lens als bron weet de generator inmiddels dat de gebruiker een professioneel ogende foto verwacht met beperkte scherptediepte waarbij de belangrijkste elementen, zoals ogen, scherp zijn.

Een door AI gegenereerd beeld op basis van steekwoorden (via Midjourney)
Een door AI gegenereerd beeld op basis van steekwoorden. Gemaakt via Midjourney, hoger en breder gemaakt via Photoshop bèta

Ondanks deze beeldrevolutie, waarbij AI-gegenereerde beelden van de paus en een gearresteerde Trump onlangs al de wenkbrauwen deden fronsen, volgde op 23 mei nog een grote stap; Adobe gaat deze functionaliteit nu ook integreren in Photoshop. Voortaan kun je tijdens het bewerken van foto's een beroep doen op de functie Generative Fill, waarbij je net als bij andere generators op basis van steekwoorden aangeeft wat je wilt zien. Photoshop zorgt er vervolgens voor dat dit wordt toegevoegd, waarbij het geheel opgaat in de foto, rekening houdend met de belichting, kleurtoon en andere elementen in de foto. Dit is een kleine revolutie ten opzichte van Content Aware Fill, dat ondertussen al vele jaren in Photoshop en andere software zit. Terwijl die functie simpelweg delen uit een bestaande foto kloont om andere delen op te vullen, kijkt Generative Fill veel beter naar de context van een foto. Door te herkennen wat er te zien is, kan het veel beter elementen toevoegen. Bovendien hoeven deze elementen niet in de foto aanwezig te zijn, maar wordt hiervoor een beroep gedaan op Firefly, de AI-software van Adobe waarmee beelden te maken zijn, zij het in lage resolutie.

Deze functie kan een handig en tijdsbesparend hulpmiddel zijn voor (hobby)fotografen, kunstenaars en ontwerpers. Tegelijk roept de functie vragen op. Wanneer is een foto nog een foto, bij wie ligt het eigendom als er AI-elementen worden toegevoegd en wordt beeldbewerking niet té makkelijk nu iedereen zonder kennis ingewikkelde elementen via lagen kan toevoegen? In dit artikel gaan we daarop in en kijken we naar de mogelijkheden én technische beperkingen van Adobe's Generative Fill. Let wel: momenteel is de functie nog in bèta; ze wordt pas later dit jaar in de reguliere versie van Photoshop opgenomen.

Hoe werkt het en waarvoor is het handig?

Beta

Generative Fill is nog in bèta en maakt later dit jaar zijn opwachting in Photoshop. Momenteel is het een aparte download via de bèta-apps van Creative Cloud. In de bèta is de functie direct zichtbaar in de vorm van een zwevende menubalk met opties. Zodra je een selectie maakt, verschijnt de balk daar direct onder. Een van de opties is een grote knop genaamd 'Generatief vullen'. Als je daarop klikt, verschijnt een breed invoervenster voor tekst. Deze tekst kan ook leeggelaten worden; de software bedenkt dan zelf iets wat aansluit bij de rest van de foto.

Een functie als Content Aware Fill wordt momenteel vaak gebruikt om een deel van een foto te verwijderen, een leeg deel op te vullen of juist om een foto breder en hoger te maken. Hierbij wordt dit deel dan ingevuld op basis van andere beeldinformatie in dezelfde foto. In feite wordt dan een deel van het beeld gekloond, soms verschillende keren achter elkaar. De functie is erg handig, maar om dezelfde reden ook beperkt. Een kleine selectie is beter te doen dan een grote waarbij heel veel moet worden ingevuld. De software loopt vaak tegen een limiet aan doordat er niet voldoende materiaal te klonen valt. Dat klonen is daardoor ook al snel zichtbaar, omdat het repetitief wordt, zeker als het beeld complex is of uit verschillende, afwijkende delen bestaat.

Generative Fill

Generative Fill is ook niet perfect, maar werkt wel veel beter en dat heeft grofweg twee oorzaken. Ten eerste 'begrijpt' de software beter wat er op het beeld te zien is. Doordat onderwerpen herkend worden en de context duidelijker is, kan er effectiever een element toegevoegd worden. Als bijvoorbeeld een plas water wordt toegevoegd, wordt er ook voor gezorgd dat de spiegeling in het water overeenkomt met de omgeving. Ook weet de software dat een toegevoegd object voorzien moet worden van schaduw. Ten tweede wordt er niet simpelweg bestaand materiaal uit hetzelfde beeld gekloond, maar wordt ook op basis van externe bronnen gewerkt. Zo kunnen bergen toegevoegd worden, kan de kleding van personen worden veranderd en kan ook de lucht vrij eenvoudig compleet worden aangepast. Op dezelfde wijze is het mogelijk om foto's horizontaal en verticaal te verbreden; er wordt simpelweg beeld verzonnen dat bij de oorspronkelijke foto past.

Originele beelden en bewerkte versies met Generative FilOriginele beelden en bewerkte versies met Generative FilOriginele beelden en bewerkte versies met Generative FilOriginele beelden en bewerkte versies met Generative FilOriginele beelden en bewerkte versies met Generative FilOriginele beelden en bewerkte versies met Generative FilOriginele beelden en bewerkte versies met Generative FilOriginele beelden en bewerkte versies met Generative FilOriginele beelden en bewerkte versies met Generative FilOriginele beelden en bewerkte versies met Generative FilOriginele beelden en bewerkte versies met Generative FilOriginele beelden en bewerkte versies met Generative Fil

Een reeks bewerkte beelden, waarbij er middels Generative Fill elementen zijn toegevoegd. De linkerfoto is steeds het origineel, de rechterfoto het eindresultaat. Alle foto's zijn echt, behalve de laatste - die is door een AI gegenereerd en vervolgens bewerkt in Photoshop Beta.

De praktijk

De gebruikte techniek

Om zelf beelden te kunnen genereren, moet een grote dataset verzameld worden. Veel softwareplatforms gebruiken hiervoor stockfoto's. De beelden zijn een leerbron voor de AI, die hiervan leert hoe wij foto's graag zien. Uiteraard kan hier een bepaalde bias in zitten; een portret van een model heeft een andere pose, uitstraling en uiterlijk dan dat van een gezinskiekje. Die dataset wordt verwerkt zodat hij geschikt is voor het neurale netwerk. De beelden worden bijvoorbeeld uniform gemaakt wat omvang betreft. Vervolgens wordt het neurale netwerk getraind via een generative adversarial network. Een generator en discriminator worden tegelijk getraind, waarbij het de bedoeling is dat de generator beelden kan maken die de discriminator niet van echt kan onderscheiden. Na dit stadium kunnen beelden worden gegenereerd. Voor tekstgeneratie wordt een transformer-model getraind in natural language processing. De AI moet taalpatronen uit grote hoeveelheden tekst leren begrijpen, in combinatie met convolutional neural networks, die de structuur en samenhang van beelden leren. Uiteindelijk kan de AI tekst interpreteren en beelden genereren die overeenkomen met de beschrijving.

Net als in de reguliere versie van Photoshop 2023 is er, als je een foto opent, onderaan een zwevende balk te zien. Hiermee kun je met een druk op een knop een onderwerp selecteren of de achtergrond verwijderen, ook op basis van onderwerpherkenning en AI. In de bèta verandert deze balk zodra je iets selecteert. Niet alleen kun je daarmee de selectie aanpassen, maskeren of omkeren, ook verschijnt er een knop 'Generatief vullen'. Als je hierop klikt verschijnt een tekstvak. Als je dit leeglaat en vervolgens op de knop 'Genereren' klikt, zal de software de selectie zelf opvullen, waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving. Dit is ideaal om bijvoorbeeld een ongewenst onderwerp of vlekken te verwijderen. Op dezelfde manier kun je via de knop 'Uitsnijden' je foto verbreden of verhogen. Als je vervolgens het nieuwe lege deel selecteert en zonder tekst iets laat genereren, zal Photoshop de lege ruimte opvullen met beeld dat aansluit bij de rest van het beeld. Dat kan zowel door ieder vlak afzonderlijk te selecteren en vullen als door het hoofdbeeld te selecteren en vervolgens de selectie om te draaien via de knop in de zwevende werkbalk.

In de praktijk werkt dit vaak indrukwekkend goed. Als de originele foto bijvoorbeeld een close-up van een gezicht betreft, begrijpt de software dat de rest van het gezicht, zoals de bovenkant van een hoofd plus het haar, erbij moet worden bedacht. Dit sluit aan bij de huidskleur en de haarstijl van de geportretteerde. Bij een landschap met bergen, bomen of water worden nieuwe elementen toegevoegd die aansluiten bij wat er al te zien is. Ook de kleurstijl komt overeen en zo nodig wordt ook voor bijpassende schaduw gezorgd.

Je krijg niet één bewerking te zien, maar altijd drie opties. Dat is handig, want zo kun je de beste optie kiezen, die optimaal aansluit of simpelweg het interessantst is. Als de selectie niet aan je wensen voldoet, klik je simpelweg nog een keer op de knop en worden er drie extra beelden gemaakt.

Tot slot kun je ook gebruikmaken van het tekstvak. Je kunt hier bijvoorbeeld een specifieke instructie geven, zoals 'remove trees' maar ook invullen wat voor beeld er moet worden toegevoegd. Ook luchten kunnen op deze manier vrij eenvoudig aangepast worden. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de dataset van Adobe Firefly. De resultaten zijn wat realisme betreft niet op het niveau van Midjourney, maar zijn alsnog een aanwinst. Het scheelt vooral heel veel tijd, waarbij je niet meer zelf onderwerpen in je beelden hoeft te plakken, maar Photoshop uit de Firefly-data put en er bovendien voor zorgt dat het onderwerp naadloos geïntegreerd wordt.

Dat gaat niet altijd perfect. Daarom is het fijn dat je keus hebt uit drie varianten. Terwijl het mogelijk is om zwemmende mensen toe te voegen, die dan daadwerkelijk half onder water zitten, bleek de software tijdens onze pogingen niet in staat om hetzelfde te doen met een haai of schildpad; die was dan volledig zichtbaar en dus volstrekt onrealistisch. Ook specifieke instructies, zoals dat een onderwerp een bepaalde kant op moet bewegen, werden niet altijd begrepen. Iets anders om rekening mee te houden is dat de software alleen aan volledige vervanging doet. Voeg je bijvoorbeeld een bril aan een persoon toe, dan horen daar ook andere ogen bij. En geef je iemand andere kleding waarbij je ook een stukje kin selecteert, dan krijgt die persoon dus ook een andere kin. Mensen zien er daardoor al snel minder natuurlijk uit, vooral als het bekenden zijn. De software heeft toch al moeite met mensen genereren; vooral gezichten zien er wat vervormd en niet zo realistisch uit en ook lichaamsdelen wijken vaak af of nemen onnatuurlijke posities aan.

Er zijn ook nog technische beperkingen. Toegevoegd materiaal heeft momenteel een maximale resolutie van 1024 pixels. Iets kleins toevoegen werkt prima, maar als je een foto breder of hoger wilt maken, of allebei, is het aantal pixels al snel te klein. Dat betekent dat je een groot verschil zult zien tussen het originele deel van de foto en het gegenereerde deel; dat laatste is dan opvallend onscherp. Dit verschil is al bij smartphonefoto's te zien, maar wordt extreem bij professionele foto's van 60 megapixel of meer. Je kunt dit op dit moment dus het beste in meerdere kleine stapjes doen in plaats van in een keer.

Hopelijk neemt de kwaliteit nog toe en werkt alles beter als de functionaliteit later dit jaar definitief in Photoshop opgenomen is. Iets anders dat ons in negatieve zin opviel, is dat veel woorden verboden zijn, ook al was onze bedoeling onschuldig. De tekst moet vooralsnog in het Engels zijn, ook als je de Nederlandse versie gebruikt.

Is het nog een foto? En van wie zijn de rechten?

Het toevoegen van Generative Fill in Photoshop is revolutionair. Enerzijds scheelt het veel tijd bij bewerkingen en anderzijds kan beeldmateriaal worden toegevoegd op basis van een externe dataset. Dat is een grote stap in de historie van de beeldbewerkingssoftware. Wel zijn er nog technische beperkingen en roept het twee vragen op: wie is de eigenaar van de beelden als AI hier een grote stempel op drukt en wanneer is een foto nog een foto?

Samenvatting van de opties

Objectcreatie: kies een gebied in de afbeelding en geef aan wat je wilt creëren of vervangen. Het resultaat verschijnt in een nieuwe laag.

Achtergrondcreatie: selecteer de achtergrond, voeg een tekstprompt toe en voeg nieuw materiaal toe of breid de scène uit.

Itemverwijdering: verwijder objecten uit de afbeelding met een selectie.

Pas de lucht aan: selecteer de lucht en laat de prompt leeg of vul in de prompt bijvoorbeeld 'zonsondergang' in.

Wijzig de beeldverhouding: Generative Fill kan inhoud toevoegen als de beeldverhouding wordt veranderd, zoals het wijzigen van verticale in horizontale foto's of andersom.

Genereer een nieuw beeld op een leeg canvas, puur op basis van steekwoorden.

In zijn voorwaarden voor de bèta stelt Adobe dat de beelden niet voor commerciële doeleinden gebruikt mogen worden: "Terwijl de generatieve-AI-functies zich in de bètafase bevinden, is alle gegenereerde uitvoer uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden."

Vooralsnog is het gebruik dus beperkt tot privébeelden, maar het lijkt aannemelijk dat dit verandert als de functie uit bèta is. Photoshop wordt immers vooral gebruikt door professionals, zoals fotografen en ontwerpers. Daarnaast moeten de generatieve-AI-functies worden gebruikt in overeenstemming met Adobe's gebruikersrichtlijnen, zoals het respecteren van rechten van derden en een verbod op het gebruik van gescripte processen. Verder zijn bepaalde zaken uitgesloten, zoals expliciete naaktheid, haatdragende inhoud, geweld en 'bedrieglijke content'.

Rechten

Een vraag die je kunt stellen bij iedere AI-foto, is van wie de rechten zijn. En maakt het nog uit of er een beetje gebruikgemaakt wordt van Generative Fill of dat het merendeel van het beeld eruit bestaat? We vroegen het ict-jurist Arnoud Engelfriet. "De Auteurswet zegt dat je rechthebbende bent op een werk als het jouw 'eigen intellectuele schepping' is, dus als jij de creatieve inbreng hebt verricht", zegt Engelfriet. "Anderen die hebben meegewerkt, mogen dan alleen ondergeschikte tot geen creatieve inbreng hebben gehad. Denk aan een eindredacteur of de drukker die de kleuren wat bijstelt zodat ze mooi uitkomen op glossy papier. Bij generatieve AI komt het werk tot stand vanuit de prompt, zodat je volgens mij goed kunt zeggen dat de prompter de rechthebbende moet zijn. Vaak zie je echter dat er verschillende varianten van hetzelfde werk gemaakt worden en dan kun je je afvragen of het allemáál uit de creativiteit van de prompter komt."

"Ik heb nu niet het gevoel dat hier grote problemen door ontstaan. De vraag van wie zo'n generative-AI-werk is, is meer voor de interesse dan voor zakelijk keiharde gelddiscussies. Tegelijk is het ook weer raar dat iemand die simpelweg 'kat in een astronautenpak' intypt, ineens wél de rechten heeft. Onder de Auteurswet is er creativiteit of niet, het is geen glijdende schaal waarbij je een beetje creatief bent en dan een mager auteursrecht hebt of dat je de nieuwe W.F. Hermans bent en dus een enorm sterk auteursrecht hebt. Dus de vraag is: 'Brengt deze prompt creativiteit teweeg en komt die creativiteit door de prompt?' Zo ja, dan heb je auteursrecht. Zo nee, dan niet. Je moet denk ik dan een fundamentele discussie voeren: we hebben auteursrecht ingevoerd zodat mensen moeite gaan doen om mooie, leuke, uitdagende enzovoort werken te maken. Dat auteursrecht geeft ze immers een businessmodel om kopieën daarvan te verkopen. Als je nu zonder moeite enorm veel werken kunt maken, is het dan nog wel nódig dat er auteursrecht komt te rusten op je werk?"

Na een paar klikken is de complete achtergrond vervangen. Het resultaat is niet perfect, maar zelfs aan de schaduw op de grond is gedacht.Na een paar klikken is de complete achtergrond vervangen. Het resultaat is niet perfect, maar zelfs aan de schaduw op de grond is gedacht.

De linkerfoto toont een kapotte Russische T-72-tank op het Leidseplein in Amsterdam. Na een paar klikken is de complete achtergrond vervangen en staat de tank in een bos. Het resultaat is niet perfect, maar zelfs aan de schaduw op de grond is gedacht.

Is het nog een foto?

De traditionele definitie van een foto is een beeld dat wordt geproduceerd door licht op een lichtgevoelig oppervlak te laten vallen, zoals een fotografische film of een elektronische beeldsensor in een digitale camera, vandaar de uitdrukking 'schrijven met licht'. Een foto die niet op die manier tot stand komt, maar wordt gegenereerd door een AI op basis van een bepaalde dataset, is in feite een synthetische foto. Hoewel deze beelden op foto's kunnen lijken, zijn ze niet het resultaat van het gebruikelijke fotografische proces. Kun je die beelden dan wel of niet een foto noemen? Dat is eigenlijk een taalkundige en filosofische discussie.

Al sinds de eerste versies van Photoshop en andere beeldbewerkingssoftware is er discussie over de gevolgen van beeldbewerking. Een purist vindt het al te ver gaan als rommelige elementen digitaal worden weggepoetst, maar tegelijk is het voor creatieve bewerkingen al vele jaren gebruikelijk om via lagen delen toe te voegen die er in werkelijkheid niet waren. Het is dan vooral een kunstvorm, geen registratiejournalistiek. Bovendien kwam manipulatie ook al in de tijd van de doka voor en is het dus niets nieuws. Met de intrede van gegenereerde AI-beelden, die soms bijna niet van echt te onderscheiden zijn, is een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Je kunt zeggen dat het concept van wat een foto is, daarmee opnieuw geëvolueerd is. Als we een foto zien als een visuele weergave van iets, kan dat zowel door een camera vastgelegd zijn als (deels) samengesteld met behulp van digitale bewerkingstechnieken. Wat wel of niet als een foto kan worden beschouwd, is dus grotendeels subjectief; een purist en een kunstenaar zullen hier verschillend naar kijken.

Een punt van zorg is manipulatie en beïnvloeding van mensen door nepfoto's die door velen voor echt worden aangezien. Tot nu toe ging het vaak om relatief onschuldige beelden, zoals de paus in een pufferjack en Trump die gearresteerd werd. Nu dergelijke beelden echter met een paar woorden te genereren zijn, ligt de drempel lager dan ooit. Het is niet ondenkbaar dat een AI-foto leidt tot onschuldige slachtoffers en reputatieschade, net als nepnieuws en desinformatie. Makers van AI-software proberen dit risico te beperken door verboden woorden in te stellen en beelden van een watermerk te voorzien, maar helemaal sluitend is dit niet.

Adobe zelf schreef hier afgelopen mei een blog over. "De mogelijkheid om binnen enkele seconden overtuigende synthetische beelden te creëren van politieke leiders, beroemdheden en zelfs mensen die je kent, is binnen handbereik. Bovendien kunnen AI-tools het stemgeluid van mensen nabootsen en zijn daarmee realistisch klinkende videoclips te maken. Het gevaar van synthetische media is 'zien is geloven'. Hoewel we misschien zijn getraind om sceptisch te zijn over het geschreven woord als we het bronmateriaal niet kennen of vertrouwen, hebben mensen nog de neiging om te vertrouwen op wat ze zien en horen."

Tot slot

Adobe voegt aan beelden die gemaakt zijn met Firefly, dat ook in de Photoshop-bèta gebruikt wordt, inhoudsreferenties toe, samen met een visueel watermerk. In de tweede helft van 2023 moet de Generative Fill-functie uit bèta gaan en een standaardonderdeel van Photoshop worden, en vermoedelijk ook van andere software uit de Adobe-stal.

Een wijdere blik van het bekende Windows XP landschap "Bliss', gezien vanuit een camperbusje (oorspronkelijke foto: Charles O'Rear)
Een wijdere blik van het bekende Windows XP-landschap Bliss, gezien vanuit een camper. Oorspronkelijke foto: Charles O'Rear

De functie in bèta is indrukwekkend, maar ook nog enigszins beperkend. Indrukwekkend, omdat Generative Fill veel beter en effectiever delen van een foto kan wegwerken of erbij kan verzinnen. Dit is ook veel effectiever dan Content Aware Fill, mede doordat er gebruik wordt gemaakt van een externe dataset. Het toevoegen van elementen of effecten door middel van steekwoorden is bovendien makkelijker dan ooit en Photoshop zorgt ervoor dat de toevoegingen mooi opgaan in het bestaande beeld. Het is handig dat er telkens drie verschillende opties verschijnen, zodat je de beste of mooiste kunt kiezen. Bovendien kun je daar makkelijk extra variaties aan toevoegen of de laag weer verwijderen als het effect niet naar wens is. Dit proces kan enorm veel tijd besparen.

Het beperkende bestaat vooral uit tekortkomingen van dit moment. Momenteel is de software vooral nuttig om elementen weg te werken of een bestaand beeld breder of hoger te maken. Het toevoegen van nieuwe objecten is minder overtuigend; dit ziet er vaak toch kunstmatig uit. De AI bedenkt er allerlei rommel bij en menselijke poses zijn vaak niet realistisch en gezichten bevatten gekke details.

Verder is de resolutie van toegevoegde beelden nog laag, waardoor er al snel een zichtbaar detailverschil met de rest van de foto ontstaat. Ook begrijpt de software niet altijd wat je bedoelt en zijn er daardoor meerdere pogingen nodig om iets voor elkaar te krijgen, als het al lukt. De kans is groot dat dit wat verbeterd is als de functie uit bèta gaat. Ook de beeldgeneratie via Adobe Firefly wordt vermoedelijk steeds beter, want momenteel is dit wat realisme, detail en belichting betreft nog niet op het niveau van alternatieven als Stable Diffusion en Midjourney.

Generative Fill betekent een grote sprong voorwaarts in de wereld van fotobewerking. Hoewel er discussie bestaat over de ethische aspecten van beeldmanipulatie en de definitie van een foto, zal deze functie aanzienlijke voordelen bieden voor professionele beeldbewerkers, ontwerpers, kunstenaars en enthousiaste hobbyisten. Het bespaart niet alleen veel tijd, maar kan ook een bron van inspiratie zijn en de creatieve geest stimuleren. De impact van AI op fotogeneratie en -bewerking lijkt daardoor nu al groot en waarschijnlijk staan we pas aan het begin van ongekende nieuwe mogelijkheden.

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Reacties (187)

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chrisboers 15 juni 2023 11:37
Mooi artikel, maar verbazend dat deze discussie nu pas op gang komt. Fotobewerking en -manipulatie is al zo oud als foto's gemaakt worden en ver daarvoor maar dan bijvoorbeeld in schilderijen. Edelen die zich lieten afbeelden met Christus, vrouwen die zich mooier/slanker/bevalliger lieten afbeelden dan ze waren, mannen die krachtiger, gespierder en aantrekkelijker (afhankelijk van het tijdsbeeld) geportretteerd werden...
"foto's" van UFO's of Loch Ness, twijfels over de foto's van de Amerikanen op de maan, de lijst is eindeloos.
Dat het nu steeds makkelijker wordt, verandert de discussie natuurlijk helemaal niet. Advies is: wantrouw élke foto, ook die van gerenommeerde journalisten, want élke foto is nauwkeurig gecomponeerd om een boodschap over te brengen. Is dat erg? Nee hoor, zolang je je gezonde verstand maar gebruikt.

Dát is de grootste uitdaging.
Benjamin- @chrisboers15 juni 2023 14:33
Ik denk dat als je het nog wat verder trek, dat de discussie nog interessanter wordt.

Er is natuurlijk het concept van een foto maken en foto nemen. Voor degene die het verschil niet begrijpen. Een foto nemen is zo simpel als je camera pakken (tegenwoordig veelal je telefoon), richten en schieten.

Moment dat je een foto gaat maken, ben je al bezig met hoe je wilt dat die foto er uit gaat zien.
Je hebt het dan over compositie, belichting, diafragma, en zodra je mensen er aan gaat toevoegen, dan krijg je natuurlijk de expressie e.d. van de persoon in kwestie. Dan is nog wel de vraag tot hoeverre iemand bewust is van het fotograferen, maar in dit alles beinvloed je de foto gigantisch. De beinvloeding heb je tevens ook met een foto nemen.

Binnen de psychologie, en zeker met jongeren tegenwoordig, is er best veel gaande over de perceptie die gecreeerd wordt door foto's. Wat is namelijk echt? Is die mooie foto aan het strand waar iemand lacht echt, of misschien wel de ruzie die de hele dag heeft afgespeeld, maar even niet te zien was toen de foto werd gemaakt? Zo'n instagram staat dan vol met toffe momenten, en iedereen doet alsof alles allemaal mooi en leuk is, maar in de realiteit is het vaak echt wel anders. Dit maakt het wel dat veel mensen die er niet lekker inzitten, een heel verdraaid beeld krijgen van de wereld om hen heen, alsof zij de enige zijn die tegenslagen hebben.

Ik heb zelf vanuit hobby vroeger best wel wat gefotografeerd, en ik weet nog de bruiloft van een vriend van me, zijn zwager was ook aan het fotograferen, en die deed dit semi-professioneel, en ik had zoiets ik ga op de achtergrond foto's maken, echt sfeer foto's e.d. Op een gegeven moment waren ze foto's aan het maken in een kerk, en ik zat denk ik op 20 meter afstand, ik had een 70-200 2.8 op mijn camera zitten, en op een gegeven moment ging zijn camera omlaag, en je zag dat het getrouwde stel echt even die ontspanning hadden, even geen foto's, even niet bewust nadenken over hoe je er op staat. Dat is wanneer ik de mooiste foto's van ze heb kunnen maken. En ondanks dat ze veel mooie foto's hebben, is dat mijn favoriet, en sowieso ook 1 van mijn favoriete foto's die ik ooit heb gemaakt.

In het algemeen zie ik foto's niet als echt, er zijn absoluut uitzonderingen, maar vaak draait het om creativiteit, om herinneringen, om iets moois te laten zien enz.

En dan komt de vraag, waar stop je? Wat als je je trouwdag heb, maar je hebt net een kras in je gezicht, moet die zichtbaar zijn op de foto? Wat als het grauw is, wil je dan de kleuren wat aanpassen zodat het er mooier uitziet? Een persoon in de achtergrond die daar helaas net was? Enz.

Ik had die vraag zelf een tijd terug, een panorama die mij heel dierbaar is, gemaakt toen ik net een DSLR had gekocht, geen raw had gebruikt, en een gedeelte van de lucht helemaal wit is. Wil je die wolken vervangen ja of de nee? Teruggaan om opnieuw te maken, is voor mij geen optie, want aan die foto zitten herinneringen, dingen zijn ook niet meer hetzelfde. Dus ja wat dan?
jorenleferink @Benjamin-15 juni 2023 16:09
Nikon zie ik? Nice ;-)
Benjamin- @jorenleferink15 juni 2023 16:19
Een inmiddels flink 'oude' D7000. Ik had die gekocht toen die nog niet zolang uit was, dus inmiddels iets van 12-13 jaar oud.
Maargoed maakt nog steeds uitstekende foto's. Gebruik hem nu niet zo vaak meer, af en toe mooie foto's van mijn dochter, zal hem vast wel gebruiken als we weer eens verder weg gaan op vakantie, maar dat zal de komende jaren nog niet gebeuren (de kleine is een jaar, en we willen nog een tweede).

Heb verder een 18-200 Nikkor, 35mm Nikkor (1.8) en een 70-200 2.8 Sigma. Verder nog wat leuke accessoires. Misschien dat ik ooit een nieuwere body koop, en dan misschien full frame ga, maar echt geen flauw idee.
centr1no @chrisboers15 juni 2023 18:06
Die discussie komt niet nu pas op gang maar is er al zolang als dat de mens creatief is.
De discussie leeft nu weer op en is waarschijnlijk relevanter dan ooit omdat er geen mens meer aan te pas hoeft te komen en er niet eens meer een realistische basis hoeft te zijn.
Een AI kan theoretisch random woorden pakken, zelf voorwerpen en zelfs mensen genereren en daar niet van echt te onderscheiden 'foto's' mee maken.
Het zijn letterlijk eigenlijk al geen foto's meer maar afbeeldingen. Meer dan ooit kun je je afvragen of het überhaupt nog creativiteit genoemd kan worden als er geen mensenhand meer aan te pas komt.
jorenleferink @chrisboers15 juni 2023 16:10
mooi geschreven :)
pmeter 15 juni 2023 09:11
Weet iemand in hoeverre deze nieuwe AI functie van Photoshop lokaal draait? Daar zie ik meerdere smaken van mogelijke antwoorden:
1. Draait volledig lokaal, ook zonder internetverbinding.
2. De AI is lokaal en haalt alleen de te genereren content op uit de cloud. De foto waar deze content aan wordt toegevoegd gaat niet naar de cloud.
3. De foto wordt omgezet naar abstracte termen waar de originele foto niet uit af te leiden is en dat wordt naar de cloud gestuurd. De AI draait deels in de cloud.
4. De te bewerken foto wordt geheel geüpload naar de cloud en daar draait de AI.
vandeven66 @pmeter15 juni 2023 13:22
Het is denk ik een combinatie van cloud en lokaal.
Zonder internetverbinding werkt het niet. Maar het vreet wel echt opslag, een paar keer Generative AI gebruiken en je zit zo tientallen GBs verder op je schijf totdat je 'm afsluit.
tw_gotcha 15 juni 2023 09:37
de politieke implicaties zijn veel groter dan de artistieke. Als ik een "foto" laat maken van trump die door een engel op een heuvel gezegend wordt, met het opschrift, "rare footage held back by the Pentagon" zijn er honderduizenden die dat geloven.
unglaublich @tw_gotcha15 juni 2023 09:59
Het probleem is dus vooral de ongeïnformeerdheid, beïnvloedbaarheid en naïviteit van een groot deel van de populatie. Dat duidt in mijn ogen op een onderwijs- en opvoedingsprobleem. Je moet mensen robuust maken tegen de eindeloze stromen van tegensprekende informatie, anders is het dweilen met de kraan open.
Polderviking @unglaublich15 juni 2023 10:33
Mensen met afgeronde universitaire studies in vakgebieden als kwantummechanica klikken nogsteeds op phishing links in e-mails.

Dit oplossen is echt geen abc-tje.
Voorbeeld van de Tweaker waar je op reageert komt wat meer uit la-la land.
Maar gevaarlijk wordt het natuurlijk als de nepperij in een spectrum van redelijkheid zit.
En omdat het distinctie tussen iets wat uit generatieve AI komt en wat gewoon echt is steeds moeilijker te zien wordt, wordt dit echt wel een ding.

We gaan naar een wereld waar je gewoon letterlijk alles wat je van letterlijk iedereen krijgt in twijfel moeten trekken.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 18:41]

Skit3000 @Polderviking15 juni 2023 11:09
We gaan naar een wereld waar je gewoon letterlijk alles wat je van letterlijk iedereen krijgt in twijfel moeten trekken.
Het is juist andersom; je gaat een netwerk opbouwen van mensen die je wel vertrouwd, die op hun beurt berichten delen van mensen die zij weer vertrouwen enzovoorts. Zolang de groep mensen die de waarheid wil rapporteren groter is dan subgroepen die dat niet willen, komt het allemaal wel goed. Subgroepen die namelijk onwaarheden verspreiden hebben over het algemeen een vrij klein interessegebied. Als consument van zo'n groep heb je uiteindelijk dus wel door dat de wereld meer is dan alleen maar de onderwerpen "Trump", "covid" en "WEF" en moet je uiteindelijk wel aankloppen bij iemand die wel de waarheid deelt (al is het maar omdat er een brand in de buurt van je huis was waar je eigen subgroepje natuurlijk niets over schrijft).

Gemanipuleerde foto's zullen uiteindelijk hetzelfde behandeld worden. Zie je een foto voorbij komen bij een partij die je vertrouwd dan weet je dat het echt is. Zie je 'm op social media of een willekeurige website waar je nooit van hebt gehoord, dan kan je er van uit gaan dat het nep is.

[Reactie gewijzigd door Skit3000 op 22 juli 2024 18:41]

n4m3l355 @Skit300015 juni 2023 11:34
Waar je gelijk hebt in de zin van soort zoekt soort, zal en heeft AI toch vergaande gevolgen. Je kunt wel stellen mits je in een "goede kring" je bevindt je minder bevattelijk bent voor nep nieuws, neemt niet weg dat je dit toch dag in dag uit te zien krijgt. En misschien ben je meer kritisch en filter je nep nieuws beter, maar misschien dat toch een heel klein deel blijft plakken. Nog vervelender is dat waar nep nieuws vroeger moeilijk was om te maken, kunnen nu jij en ik het met een leuk software pakketje. We zullen dus veel meer nep nieuws gaan zien in de toekomst, misschien zelfs zoveel dat echt nieuws gewoon ondersneeuwt.

Maar daar ga je ervan uit dat je in een goede kring bevindt en daadwerkelijk kritisch bent. Het is maar de vraag of je dat daadwerkelijk bent maar heel veel mensen zijn dit gewoon niet. Dit zijn mensen die alles opeten wat ze tegenkomen vooral wat in hun beeld past en die zullen dit soort nep nieuws alleen maar verwelkomen.

Ook mag je je afvragen hoeveel mensen gaat dit nou eigenlijk om, met Trump zien we dat de helft van de bevolking op hem stemt. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat Nederland anders is dus er lopen hier heel wat mafkezen rond. Dit zijn gewoon gevaarlijk en heel veel mensen zijn daar zeker bevattelijk voor, maar zelfs zoals boven werd aangegeven hoog opgeleide mensen zijn niet ongevoelig.
Skit3000 @n4m3l35515 juni 2023 14:06
Ook mag je je afvragen hoeveel mensen gaat dit nou eigenlijk om, met Trump zien we dat de helft van de bevolking op hem stemt.
Ik denk dat het nieuws niet volgen, een groter gevaar is dan nepnieuws. Iedereen kan vallen voor een populist die nog niet aan de macht zolang je je niet in de haalbaarheid van zijn of haar plannen verdiept.

Een voorbeeld: Een populist die over een echte foto van een overvol asielzoekerscentrum zegt dat die mensen allemaal weggestuurd moeten worden heeft een makkelijk te begrijpen boodschap, maar weet ook dat dat helemaal niet kan. Want waar stuur je die mensen dan heen, wie wil ze hebben? Als je een vliegtuig vol zet met mensen die uit Marokko naar Nederland zijn gereist, denk je dan dat de Marokkaanse overheid dat vliegtuig in hun land laat landen? Misschien kan je een ander land wel betalen om deze mensen over te nemen, maar hoeveel kost dat dan wel niet? En waarom zou Nederland moeten betalen voor iemand die hier helemaal niet vandaan komt? En als we dan eenmaal een land hebben gevonden dat vluchtelingen voor een bepaald bedrag over wil nemen, wie zegt dan dat zij die mensen een dag later niet gewoon ergens weer de grens over duwen en ze weer terug naar Nederland reizen? Of is de oplossing om mensen die naar Nederland willen reizen van tevoren geld te geven om te voorkomen dat ze hun eigen land verlaten? Een populist gaat hier nooit een oplossing voor bieden en zal na een tijd aan de macht te zijn geweest altijd weer ingehaald worden door de volgende populist die het nog beter weet.
HelloJed @Skit300015 juni 2023 12:12
Ik denk dat we uiteindelijk certificaten gaan moeten introduceren die de "echtheid" van foto's garanderen.
Oberon.Sedai @HelloJed15 juni 2023 13:52
ik volg je, maar is exif data niet genoeg ? of blijft die bestaan na zo'n AI ingreep ?
HelloJed @Oberon.Sedai15 juni 2023 16:49
Geen idee, maar aangezien je exif data zelf kan aanpassen zal je iets met encryptie nodig hebben, en met signing keys. Ben geen expert :X
Aardwolf @HelloJed15 juni 2023 23:46
Eens maar dan heb je wel weer te maken met gradaties. Is het wegshoppen van een verkeersbord even nep als een complete achtergrond vervangen? Of pukkel op iemands neus?
Dingen in metadata stoppen al dan niet encrypted zal geen duidelijkheid geven in wat er nu precies is aangepast (tenminste dacht ik). Dan zou er al op pixelniveau een kenmerk in moeten zitten. Soortgelijk aan printers die tracking dot kunnen printen om voor experts te duiden wie en met welk apparaat er is geprint. Of zoals de tracking pixel van Facebook op websites.

Alleen zoals met alles, er kan veel verzonnen worden om iets van herkenning erin te stoppen, er komen dan ook weer vast tools die mensen kunnen gebruiken om het te verwijderen. Al dan niet door software te gebruiken die in eerste plaats al gemodificeerd is op dit aspect en dus die herkenning niet meer meegeeft. Het is wel een interessant probleem.
HelloJed @Aardwolf18 juni 2023 16:35
Interessant punt, echter het gaat em er bij mij niet per se om wat er specifiek aangepast geweest is, maar vooral door wie het gedaan is. Dus bijv. een afbeelding met een certificaat (van krant x) op zou ik dan meer vertrouwen dan een gewone afbeelding.
Polderviking @Skit300015 juni 2023 11:20
Dat web van vertrouwen vind ik naïef. Vooral met de combinatie van het corrumperende vermogen van geld en onze kapitalistische samenleving.

En het wordt voor bijvoorbeeld onafhankelijke journalisten nog weer een slag moeilijker om serieus genomen te worden tegenover de gevestigde namen in dit landschap die verkapte monopolies op de waarheid krijgen op die manier.
LurkZ @Polderviking15 juni 2023 13:15
Dat web van vertrouwen vind ik naïef.
Niet alleen dat het is exact het zelfde als het WEF groepje dat @Skit3000 probeert af te branden.
Het is inderdaad zo dat het WEF groepje waarschijnlijk alleen anti-WEFers bestaat; maar de betrouwbare personen van Skit3000's groepje zijn ook alleen die het evangelie van zijn bubbel preken.
Skit3000 @LurkZ15 juni 2023 13:53
Ik brand het WEF-groepje niet af, ik zeg alleen dat hun bubbel veel beperkter is dan het NOS-groepje, aangezien deze correspondenten over de hele wereld hebben, samenwerken met tientallen grote mediapartners in Nederland en daarbuiten. En misschien vind je de NOS niks, maar kan je je wel vinden in de reporters van RTL Nieuws. Die hebben eenzelfde netwerk hebben en delen soms dezelfde partners waardoor ze ook elkaar vertrouwen en elkaars nieuwsberichten kunnen delen.

Het WEF-groepje zal nooit een bericht van de NOS of RTL Nieuws over een nieuwe speeltuin in Lutjebroek delen, omdat ze daarmee zeggen dat de andere berichten van RTL Nieuws, de NOS, The Guardian, New York Times, Die Welt, Euronews, CNN, CNBC, etc betrouwbaar zijn. Hun nieuwsaanbod blijft hoe dan ook dus beperkter.

[Reactie gewijzigd door Skit3000 op 22 juli 2024 18:41]

grafgever @Polderviking15 juni 2023 13:20
Dat is zeker waar, de gevestigde namen hebben een reputatie hoog te houden, dus als een journalist bij de NOS een AI gegenereerde foto als ''echt'' indient, zal hij daar vast voor ontslagen worden indien het met opzet gedaan is. Bij individuele journalisten heb je deze check helaas niet, nu AI zo toegankelijk en goed geworden is doet dat helaas dus inderdaad afbreuk aan de betrouwbaarheid van individuele journalisten.
SvenHe @Skit300015 juni 2023 17:23
"Het is juist andersom; je gaat een netwerk opbouwen van mensen die je wel vertrouwd, die op hun beurt berichten delen van mensen die zij weer vertrouwen enzovoorts. Zolang de groep mensen die de waarheid wil rapporteren groter is dan subgroepen die dat niet willen, komt het allemaal wel goed. "

Nope.
De waarheid is geen absoluut gegeven, die is sterk gekleurd door het referentiekader van de persoon.
Hele hordes zijn onbewust onbekwaam en die komen met zware onwaarheden op de proppen.

Kijk maar een stuk naar het oosten.
Daar is iemand die we hier als een volslagen idioot beschouwen op basis van informatie die we hier als volslagen belachelijk vinden mensen aan het uitmoorden.
En daar sleept ie mensen in mee die best een potje critisch kunnen nadenken maar hun mond niet meer open durven doen.
LurkZ @Skit300015 juni 2023 13:10
Als consument van zo'n groep heb je uiteindelijk dus wel door dat de wereld meer is dan alleen maar de onderwerpen "Trump", "covid" en "WEF"
Een groepje met een bepaalde focus zegt echt niets over het waarheidsgehalte.
Sterker nog de kans op volledige/diepgaandere waarheid in dat soort groepjes is groter dan in algemene groepen.

In Reddit routers gaat vrijwel ieder topic over routers. Toch vertrouw ik info meer dan van het meer algemene nu.nl met een veel breder spectrum van onderwerpen.
Dazzyreil @Skit300015 juni 2023 13:36
Tegenwoordig is bijna geen enkele partij meer te vertrouwen dus dat wordt lastig en juist de betrouwbare partijen maken het nog lastiger. Zodra je "betrouwbaar" bent kan je gerust een keertje tussendoor fake news met een agenda posten.
obimk1 @tw_gotcha15 juni 2023 12:03
Alle AI fotografie tools missen 1 zeer belangrijke functie.

Goed ze kunnen heel snel je achtergrond verwisselen, maar belangrijke momenten van je kinderen en/of je familie kunnen ze niet vastleggen.

Edit; toevoeging van privacy en extra wetgeving die mogelijk nodig is.
Mogelijk dat AI andere bronnen met BV foto's en films kan opsporen en gebruiken van anderen, maar MI zitten daar ook "privacy implicaties" aanvast.

De "wetgever" heeft hier ook een verdere rol in.

[Reactie gewijzigd door obimk1 op 22 juli 2024 18:41]

this @obimk115 juni 2023 12:24
Aangezien we snel de exacte omstandigheden van een herinnering vergeten, omdat we enkel de hoofdzaken onthouden, zou het wel kunnen dat je met AI een foto kan nabootsen en je hersenen doen geloven dat het echt gebeurd is.
obimk1 @this15 juni 2023 16:25
Mogelijk dat AI andere bronnen met BV foto's en films kan opsporen en gebruiken, maar MI zitten daar ook "privacy implicaties" aanvast.

De "wetgever" heeft hier MI ook een verdere rol in.
Verwijderd @tw_gotcha15 juni 2023 10:41
Maar dit is niet nieuw. Mensen met genoeg talent of de juiste tools konden dit al. De drempel wordt weliswaar verlaagd, maar desinformatie werd al verspreid.

Overigens, mensen die zoiets geloven kun je alles wijsmaken, daar heb je niet eens Photoshop voor nodig. Twitter-berichtjes van 140 tekens van een dansinstructeur waren 2 jaar geleden ook voldoende om een grote groep op te hitsen.
killer2 @Verwijderd15 juni 2023 10:54
daar loert idd het gevaar, de grens tussen fiction en realiteit wordt steeds dunner en is nu al vaak niet meer te zien, en als er dan een grote groep in gelooft, is het makkelijk "sturen"....
Onze hersenen mogen graag het eerste wat ze horen al waarheid aannemen, ook al wordt het daarna aangepast....
CharlesND @tw_gotcha15 juni 2023 11:05
de politieke implicaties zijn veel groter dan de artistieke. Als ik een "foto" laat maken van trump die door een engel op een heuvel gezegend wordt, met het opschrift, "rare footage held back by the Pentagon" zijn er honderduizenden die dat geloven.
Dat is toch niet zo gek? Er zijn miljarden mensen die oprecht geloven dat vroeger een goddelijk wezen aan een zeer selecte groep of eenling heeft verteld hoe mensen zich dienen te gedragen. En een door die groep /eenling geinspireerde heilig boek, inscriptie, schriftrol, kleitablet, gouden plaat of andere relikwie een heel overtuigend bewijs vinden. En je mag zelf kiezen voor -afhankelijk van de definitie- ergens tussen de 2000 en 40.000 absolute waarheden!
tw_gotcha @CharlesND15 juni 2023 12:10
dat is waar. maar je kon voor jezelf uitmaken of je geloofd in een boek als de bijbel, met wat tekeningen van engelen, of dat je met eigen ogen 'ziet' dat er een wonder plaatsvindt, de gandeling zelf. Zo'n plaatje drukt weer net op meer psychologische knopjes in je hersenen.

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 juli 2024 18:41]

Stijnvi @tw_gotcha15 juni 2023 17:14
Recent is dat al gebeurd toen de beurs heel kort 'crashte' (-0.3%) nadat er een AI-beeld was getweet van een explosie bij het Pentagon:
https://apnews.com/articl...790872fde67012ee81b5ed6a4

En de desbetreffende foto:
https://onecms-res.cloudi...gaegeew.jpg?itok=0Z_QJ1zB
litebyte @tw_gotcha15 juni 2023 11:28
de politieke implicaties zijn veel groter dan de artistieke. =
En de maatschappelijk-culturele zullen nog veel groter worden dan de politieke implicaties

[Reactie gewijzigd door litebyte op 22 juli 2024 18:41]

Phusebox 15 juni 2023 06:29
Ergens gaat er ooit een sterke contra beweging komen die offline wil zijn en "in touch" met de werkelijkheid. Dat wat je niet via een beeldscherm ziet maar echt tastbaar is.

Ik heb medelijden met de vele kinderen die nu opgroeien en alleen de fake bubble kennen waarin ze nu leven.

Vroeger was er ook al genoeg fake natuurlijk maar doordat het nu zo toegankelijk is, kan iedereen je fake beelden, audio en meer voorschotelen. Ik twijfel in ieder geval meer dan ooit aan alles wat ik online of op tv zie of het echt is of de zoveelste AI fake.

Dehumanisering van onze samenleving ligt op de loer.
CAPSLOCK2000 @Phusebox15 juni 2023 12:39
Ergens gaat er ooit een sterke contra beweging komen die offline wil zijn en "in touch" met de werkelijkheid. Dat wat je niet via een beeldscherm ziet maar echt tastbaar is.
Volgens mij is de beweging er al. Kijk bijvoorbeeld naar de mensen die weer langspeelplaten zijn gaan kopen. Het grootste deel daarvan doet het uit sentimentele redenen.
Ik heb medelijden met de vele kinderen die nu opgroeien en alleen de fake bubble kennen waarin ze nu leven.

Vroeger was er ook al genoeg fake natuurlijk maar doordat het nu zo toegankelijk is, kan iedereen je fake beelden, audio en meer voorschotelen. Ik twijfel in ieder geval meer dan ooit aan alles wat ik online of op tv zie of het echt is of de zoveelste AI fake.
Je zou hetzelfde kunnen zeggen over de generatie die de wereld heeft leren kennen via de TV en nooit zelf een koe heeft gemolken, een brood gebakken of een vis gevangen. Zo ongeveer alles wat je op TV ziet is in scene gezet en dus ook een vorm van nep. Een flinke dosis scepsis naar alles wat je op TV zouden we al jaren moeten hebben.

Volgens mij zijn we er niet minder gelukkig van geworden.
PurifieR1980 @Phusebox15 juni 2023 08:46
"Ergens gaat er ooit een sterke contra beweging komen die offline wil zijn en "in touch" met de werkelijkheid."

Die is al begonnen, en die kant ga ik zelf ook steeds meer op. En dat als developer die ooit gek was op alles wat met computers en internet te maken had. Ik heb er gewoon steeds minder interesse in, en steeds minder zin en behoefte om er nog in mee te doen. En dat voelt eigenlijk helemaal prima. De wereld hoeft niet volledig digitaal en online.
JPK1960 @PurifieR198015 juni 2023 18:30
Ik ben het voor de volle 100% met je eens. Probleem blijft de verwevenheid van ICT met het dagelijks leven. In hoeverre je dat wil loslaten is uiteraard arbitrair maar er is nu eenmaal een basis-ICT vereist.
Hierbij valt te denken aan zaken als Digi-ID en email.
Ben zelf als systeemontwikkelaar volkomen wars van sociale media (behalve dit medium dan) en deze ontwikkeling is er ook een die ik graag aan mij voorbij laat gaan.
Ik ben 63 en ik heb het idee dat het mijn tijd wel zal duren.
punishedbrains @Phusebox15 juni 2023 06:41
Dat gebeurde al, via social media. Het is al jaren pesten 2.0 op scholen, de impact is enorm en lang niet altijd positief. Echter hoor ik daar maar weinig over, het lijkt of mensen gewoon die realiteit accepteren.
Tripledad65 @punishedbrains15 juni 2023 09:36
Pesten is van alle tijden. Het digitale is een tool. Over de decennia heen is pesten tussen leerlingen minder geworden. Mijn kinderen zitten al een paar jaar niet meer op school, maar er was toen veel aandacht voor pesten, inclusief digitaal pesten.
Ik kan je zeggen, als er in mijn jeugd zoveel aandacht voor was geweest, had ik een paar littekens minder gehad.
punishedbrains @Tripledad6515 juni 2023 11:10
Verschil is echter dat je nu dus ik weet niet wat voor prive zaken gedeeld ziet worden, over degeen die gepest wordt en dat dit binnen een seconde de hele school rondgaat. Dat lijkt me toch net wat erger dan vroeger, ook al is pesten natuurlijk zeer schadelijk in wat voor vorm dan ook. Het gebeurt nog steeds teveel dat die aandacht er mogelijk wel is, maar alleen op papier.
Tripledad65 @punishedbrains15 juni 2023 13:20
Natuurlijk gebeurt het te veel, maar gewoon minder dan vroeger.

https://www.nji.nl/cijfer...aald%20naar%208%20procent.

Maar even terug naar je oorspronkelijke opmerking dat er weinig aandacht zou zijn voor digitaal pesten. Volgens mij sla je daar de plank mis. Niet alleen neemt de aandacht voor pesten toe, dat geldt zéker ook voor digitaal pesten.
punishedbrains @Tripledad6515 juni 2023 15:02
Aandacht wel, maar hoe effectief is het? Ik hoor vaak over kids die toch echt gewoon de school verlaten. En het gebeurt wellicht minder, maar de impact per geval lijkt me groter. Oftewel, de schade per gepest kind. Nu heb ik daar geen onderzoek van, maar dat lijkt me vrij logisch gezien de nieuwe media die iedereen meteen op zijn telefoon heeft staan.
Tripledad65 @punishedbrains15 juni 2023 15:28
Die impact ís groter, maar daarom is er ook ruimschoots aandacht voor. Kijk maar eens naar wat er is aan documentatie, cursussen, scholing, en noem maar op. Het is ook in bepaalde situaties gewoon strafbaar.
Ik denk echt dat je onderschat hoe hoog dit bij scholen op de agenda staat.

Natuurlijk kan je altijd zeggen dat het "niet genoeg" is, er zullen altijd slachtoffers blijven. Maar helaas is het niet uitroeibaar.
punishedbrains @Tripledad6515 juni 2023 15:43
Kan zijn dat ik niet up to date ben natuurlijk, gezien ik al een aantal jaar uit NL ben, maar ik ben altijd wat voorzichtig om cursussen, scholing etc. gelijk te stellen aan effectieve oplossingen, want dat gaat op andere vlakken ook vaak genoeg gewoon niet goed. Er moet namelijk ook tijd zijn die kennis uit te voeren en dat is al lastig.

[Reactie gewijzigd door punishedbrains op 22 juli 2024 18:41]

Rob Voets @Phusebox15 juni 2023 06:51
Die fake wereld bestaat al duizenden jaren, misschien wel langer. Iedere religie creëert ook een fake wereld.
Phusebox @Rob Voets15 juni 2023 06:57
Het ging mij er meer om dat het nu exponentieel snel toeneemt nu iedereen met een smartphone straks alles kan faken.
Polderviking @Phusebox15 juni 2023 10:40
Ik heb medelijden met de vele kinderen die nu opgroeien en alleen de fake bubble kennen waarin ze nu leven.
In feite heb je dit al decennia via platformen als Instagram. De wereld die mensen je daar presenteren heeft geen intrinsieke relatie met de dagelijkse werkelijkheid.
Je ziet dat ook al in 't wereldbeeld van subgroepen van die influencer achtige types en de opkomt van die "huscle" cultuur.

En die contrabeweging is volgens mij ook al op gang.
Sample size = 1 met mezelf natuurlijk maar ik ben al van "cool wat je kan met deze ai" naar "ik vind het eigenlijk maar engnekkerij allemaal" gegaan hoe langer ik tijd heb om over de implicaties te malen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 18:41]

honey 15 juni 2023 06:33
Hoewel ik de AI beelden wel mooi kan vinden, hebben ze voor mij geen enkele gevoelswaarde. Het is gemaakt zonder moeite, kunde of kunst. Voor mij is het toch essentieel dat er een bepaald creatief proces is geweest wil ik het ooit kunnen waarderen. Een nep-kunstwerk hoef ik niet aan de muur.

Ik vind het een zeer trieste tijd dat alles steeds gemakkelijker kan. Waar je vroeger nog moeite moest doen, wordt nu veel in de schoot geworpen en leren veel mensen niet meer de voldoening kennen van een resultaat. Ik volg nog steeds cursussen om een bepaalde skill me eigen te maken. Ik wil dingen kunnen die me onderscheiden van anderen. Het geeft mij plezier als ik iets kan maken wat een ander niet kan, op basis van mijn talenten. Straks kan een puber zonder enig talent en motivatie binnen seconden hetzelfde produceren, terwijl ik een leven lang aan mijn kunde en talenten heb gewerkt en geschaafd. Dat is zuur en gaat ook ten koste van mijn plezier.

Ik vind het een zeer trieste tijd, omdat je bij elke beeld en geluid straks moet afvragen of het echt is, of het bestaat. We leven steeds meer in een sprookjeswereld waarin het echte leven steeds vaker zal teleurstellen. Manipulatie en leugen zal de norm zijn, en we weten hoe gemakkelijk mensen te beïnvloeden zijn.

Ik kan nog wel even doorgaan, er zijn zoveel meer nadelen te bedenken, maar de huidige generatie leest toch maar een paar regels. Hoewel AI ook voordelen heeft, zie ik vooral de nadelen in deze oppervlakkige wereld waar ‘echt’ steeds slechter te herkennen zal zijn.
spoonman @honey15 juni 2023 07:30
Ik begrijp je sentiment. Ik ben software developer, en ik doe dit al 25 jaar. Ik heb niet gestudeerd, ik ben auto-didact. Ik heb in die 25 jaar om bij te leren veel boeken gelezen, hobby projecten gedaan ... ik leer graag bij, dat geeft mij enorm veel voldoening. Als ik nu zie hoe die AI tools code kan genereren, vraag ik mij af of mijn kennis binnen 10 jaar nog veel waarde gaat hebben.

Wie weet ziet de arbeidsmarkt er in de toekomst helemaal anders uit, en moeten we ons herscholen om de jobs te doen die AI nooit kan vervangen (zorgsector etc ...)

Het lijkt me ook naief om te denken dat de mensheid hier beter van gaat worden. Volgens mij gaat dit in de toekomst de kloof tussen rijk en arm alleen maar groter maken.
Superstoned @spoonman15 juni 2023 08:11
Ik snap jullie sentiment - en als marketing persoon is mijn skill, schrijven, natuurlijk ook opeens bijna waardeloos.

Maar tegelijk moeten we ons ook wel kritisch afvragen wat er zo anders is. Wat denk je van de platenspeler? Ooit was muziek iets wat je maakte. Opeens kon je het afspelen en hadden niet alleen cafés die muzikanten konden betalen echt muziek maar kon dat overal. Wat een vernietiging van de waarde van een muziekband!

En verder terug - schrijven. Wat heet de drukpers de kwaliteit en waarde van het maken en kopiëren van een boek doen afnemen!

Ik heb nog eens collega’s gehad die nog als koerier hadden gewerkt. E-mail heeft hun baan overbodig gemaakt. Je kunt zo doorgaan.

Ai is wat dat betreft gewoon een volgende stap.
hscheper @Superstoned15 juni 2023 08:57
Het verschil is met de voorbeelden die je noemt is dat het om de drager van de boodschap gaat en nu met AI om de boodschap zelf.
FreezeXJ @hscheper15 juni 2023 09:36
Dan neem je de portretschilder, die, hoewel nog niet helemaal uitgestorven, toch veel werk heeft moeten overdragen aan de fotograaf.
tw_gotcha @FreezeXJ15 juni 2023 09:52
tenzij je een geschilderd portret wil. De fotograaf heeft het overgedragen aan de smartphone. Maar het verschil in ieder van die stappen is de kennis en ervaring van degene die het uitvoert, tot nu toe. Dat wordt nu wel een beetje doorbroken. Ik kan een portret van mijzelf door een fotograaf gemaakt aan een AI geven om daar een impressionistisch geschilderd portret van te maken, en dat hehaal ik een keer of 10 totdat ik iets heb wat mij bevalt. Hoewel het dan nog steeds niet. et verf op doek gemaakt is

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 juli 2024 18:41]

litebyte @tw_gotcha15 juni 2023 10:54
Het gaat om het beeld/imago an sich. Een portretschilder kan ook naar believen een andere realiteit schilderen... Dat gebeurde al in de 16de eeuw dat geportretteerden bijv. rijker of in een andere hoedanigheid werden geschilderd.

We hebben al de zogenaamde beauty filters op smartphones en nu ai die het een grote stap verder brengt. Met de opkomst van social media is realiteit en vooral waarheid (ook in beeld) al vaak ver te zoeken, actief ondersteunt door soc. media bedrijven zelf
brinkkemper @Superstoned15 juni 2023 09:28
Film heeft theater ook niet kapot gemaakt. Het heeft de waarde van theater juist vergroot.
Het echt leven wordt juist waardevoller.
(op de langer termijn)

[Reactie gewijzigd door brinkkemper op 22 juli 2024 18:41]

Soepstengel @brinkkemper15 juni 2023 09:51
Het verschil is alleen dat je het verschil tussen film en theater duidelijk kan merken/ervaren, met foto's op internet kan je dat onderscheid niet maken.
litebyte @Soepstengel15 juni 2023 11:01
Het grote probleem is straks dat velen niet kunnen omgaan met het verschil tussen waarheid en fictie, dat begint nu al... Als je telefoon je 25 kilo lichter en rimpelloos kan fotograferen waarom zou je zelf dan nog als 'echt' willen presenteren?
Klaus_1250 @Superstoned15 juni 2023 09:26
Het probleem met AI is vooral dat het een resultante is van alles wat we tot nu toe hebben gedaan. Een slim model dat vervolgens is gevoegd met het resultaat van miljoenen uren arbeid. Maar waar komen de inkomsten terecht? Bij iedereen die heeft bijgedragen aan de input van het model? Of puur bij degene die het AI model beheert en runt? De afgelopen decennia is de ongelijkheid enorm gegroeid - dit gaat het niet beter maken.

Ander punt is dat als AI typisch menselijke beroepen overneemt, wat is er dan nog dadelijk voor ons te doen? En klopt het allemaal nog wel? Ik werk zelf in een sector waar zaken eigenlijk heel scheef zijn. Werk in onze sector zou grotendeels geautomatiseerd kunnen worden, de enige reden dat het maar mondjesmaat gebeurd is flexibiliteit, risico en ROI. Het werk is grotendeels ongeschoold (training on the job) maar we hebben een enorme hoeveelheid mensen rondlopen uit het hoger en universitair onderwijs.

Het is onzettend zonde om te zien hoeveel intellectuele en creatieve capaciteit we in het westen weggooien. AI gaat daar nog een schep bovenop doen.
tw_gotcha @Superstoned15 juni 2023 11:59
als je skill nu waardelois is, was dat dan niet al iets dat op de loer lag? ik bedoel dit niet om aan te vallen, maar marketing teksten zijn natuurlijk niet vaak meer orgineel. Dat lijkt me echt moeilijk aan jouw beroep. Alle radio reclames voor bijv management software, klinken mij allemaal hetzelfde in de oren.

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 juli 2024 18:41]

DeltaJuliett @spoonman15 juni 2023 09:19
Het dystopische van het beeld wat geschetst wordt is dat de creative en interessante banen vervangen worden door techniek en de banen waarvan we dachten dat we ze nooit meer zouden doen, de enige optie zijn. Serfdom By Technology.

Maar AI voor nu is niet goed genoeg. Zeker ChatGPT-4 en Bard niet. Dit zijn LLM.
Het is goed in het voorspellen van het volgende woord op basis van historische data.
Dat het toevallig getraind is op teksten die kennis en onkunde bevatten maakt het geen Orakel.
De onbetrouwbaarheid van het systeem, de autoriteit waarmee het praat en de achteloosheid van de mensen die het voor waarheid aannemen, dat is het grootste risico.
tw_gotcha @DeltaJuliett15 juni 2023 12:04
een deel van de creatieve banen is natuurlijk eigenlijk niet creatief maar eindeloos herhalen. Er is echt geen reet aan om de dialoog van een CSI aflevering te schrijven. Dus als je aflevering hebt verzonnen, denk ik dat een LLM prima de dialogen kan schrijven. Elementary lijkt me alweer wat moeilijker?
Annan @spoonman15 juni 2023 08:40
Gelukkig lopen de KMO's vaak 15-20 jaar achter :+
Ik heb ooit nog als statisticus gewerkt en we maakten dan mooie data presentaties in excel, die veel van de klanten dan niet konden openen omdat zij nog met excel 95 werkte (anno 2010) |:(
Barsonax @spoonman15 juni 2023 09:45
Ik denk er heel anders over. Ja dit gaat een grote impact hebben als in we gaan anders maar wel efficiënter werken.

Net zoals alle moderne talen/libraries die we tegenwoordig hebben die vroeger hele complexe zaken nu peanuts maken is AI in wezen niet anders.

Ik denk dan ook niet dat je op een termijn van 10 jaar risico loopt om vervangen te worden door AI. Waar je wel risico op loopt is dat je wordt vervangen door een mens die AI gebruikt.
telenut @spoonman15 juni 2023 11:12
ik heb al enkele keren chatGPT gebruikt voor het schrijven van code, en elke keer blijkt die code gewoon vol fouten te zitten... het ziet er perfect uit, de uitleg die er bij komt ook, maar het werkt totaal niet.

Voor schrijvers is dit een ander verhaal: want de tekst, ook al staan er onwaarheden in, lijkt zeer vloeiend en foutloos geschreven.
WillySis @honey15 juni 2023 09:35
Elektronisch gecreëerde kunst is ook kunst. Dat kan ook voor een hevig bewerkte fotografische afbeelding gelden. De uiteindelijke compositie bepaald of je de gecreëerde afbeelding mooi vindt en of je er een gevoel bij hebt. Een kunstenaar heeft een beter gevoel voor compositie dan een leek.

Dat alles veel gemakkelijker wordt, betekend niet dat iedereen nu ineens mooie beelden kan maken. Een door een leek bewerkte foto zal er meestal eerder "nep" uitzien dan die van een echte artiest. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze video https://www.youtube.com/watch?v=NiJeB2NJy1Avan Cleo Adams, waarin zij het als "leek" opneemt tegen een artiest.

Waar ik me wel zorgen over maak zijn de foto's met nieuwswaarde. Tot de eeuwwisseling was een foto een weergave van de werkelijkheid. Daar zijn geleidelijk wat bewerkingen bij gekomen, maar nu wordt het voor iedereen mogelijk om foto's samen te stellen en die als "actueel" beeld te presenteren.
Tripledad65 @WillySis15 juni 2023 09:42
Fotos kan je al veel en veel langer niet voor waar aannemen. Vroeger werden fotos met de hand geretoucheerd om bij te werken of te vervalsen. Denk aan de wereldberoemde Russische verwijdering van Trotski (1920).
Maar ook zonder retouchering kan met een foto de "werkelijkheid " op vele verschillende manieren weergegeven worden. En daar wordt om te manipuleren altijd al gebruik van gemaakt. Juíst omdat mensen de illusie hadden dat een foto de werkelijkheid weergeeft.

[Reactie gewijzigd door Tripledad65 op 22 juli 2024 18:41]

WillySis @Tripledad6515 juni 2023 10:15
Foto-bewerking kon mijn opa inderdaad ook al en dat is inderdaad een eeuw geleden. Die bewerking was echt heel beperkt en werd niet voor niets retoucheren genoemd. Die techniek was alleen beschikbaar voor professionals en de hobbyisten die echt veel werk van hun hobby maakten. Mijn opa viel overigens in de laatste categorie. Die technieken kon je dan voornamelijk toepassen tijdens het maken van de afdruk door delen af te dekken of wat korter te belichten. Eventueel kon een afdruk achteraf nog worden bewerkt door er zelf dingen bij te tekenen.
Pas rond de jaren 80 van de vorige eeuw kwamen de eerste digitale bewerkingen beschikbaar, maar alleen voor professionals. Rond de eeuwwisseling is de techniek ook naar de hobbyist gekomen, maar je moest wel behoorlijk bedreven zijn in beeldbewerking om geen opvallende missertjes te laten zitten. Schaduwen en reflecties waren lange tijd moeilijk.
Tripledad65 @WillySis15 juni 2023 13:26
Natuurlijk, waar ik op doel is nieuwsfotos. Ik reageer op je stelling:

"Waar ik me wel zorgen over maak zijn de foto's met nieuwswaarde. Tot de eeuwwisseling was een foto een weergave van de werkelijkheid'


Als een nieuwsbron daarmee wilde sjoemelen, gebeurde het vroeger ook al. Nogmaals, niet alleen door retoucheren, maar ook door de manier van fotograferen, belichting, beeldhoek, en super belangrijk, wat zie je níet!
Dat willekeurige mensen gemakkelijker nepbeelden kunnen maken, zit ik niet zo mee, wat nieuws betreft. Gewoon zorgen dat je weet wat betrouwbaar is, en wat niet. Daar is niets aan veranderd. Privé heeft heel wat beroemdheden het leven zuur gemaakt met onbewerkte suggestieve fotos, en bijbehorende verzonnen teksten.
Totalitaire staten hebben altijd al het nieuws gemanipuleerd, en hadden en hebben daar geen digitale tools voor nodig.

[Reactie gewijzigd door Tripledad65 op 22 juli 2024 18:41]

Wouter140785 @WillySis15 juni 2023 10:59
Elektronisch gecreëerde kunst is ook kunst. Dat kan ook voor een hevig bewerkte fotografische afbeelding gelden. De uiteindelijke compositie bepaald of je de gecreëerde afbeelding mooi vindt en of je er een gevoel bij hebt. Een kunstenaar heeft een beter gevoel voor compositie dan een leek.

Dat alles veel gemakkelijker wordt, betekend niet dat iedereen nu ineens mooie beelden kan maken. Een door een leek bewerkte foto zal er meestal eerder "nep" uitzien dan die van een echte artiest.
Dit punt gaat dus echt niet meer op voor tools als Midjourney. Ik ben een ontwerper met jarenlange ervaring met het maken van 'kunst' in Photoshop. Wat jij als leek uit Midjourney haalt in afzienbare tijd kan daar echt moeiteloos tegen op als je kijkt naar elementen als kleurgebruik, lichtval en compositie. En dat is ook logisch want de modellen zouden zijn getraind (aldus Midjourney) om te leren wat mensen aantrekkelijk vinden in een afbeelding, o.a. dus welke compositie mensen aanspreekt.

Met andere woorden: jij hoeft als leek geen gevoel voor compositie te hebben, AI (Midjourney) doet dat voor je. En iedereen kan nu ineens wel mooie beelden maken, mits je even een paar minuten klooit met het vinden van de juiste prompt, echt geen rocket science ;).
WillySis @Wouter14078515 juni 2023 11:18
Als je naar de conclusie van het filmpje kijkt, zie je dat de resultaten van Justin (de artiest) meer gewaardeerd worden dan die van Cleo. Cleo is toch redelijk handig met AI en fotobewerking, in elk geval meer dan de totale leek.

Het wordt voor hobbyisten wel steeds gemakkelijker om wat moois te maken, maar de echte artiest kan zich nog steeds onderscheiden. Ik kan me voorstellen dat artiesten zich zorgen maken, maar ik denk dat de artiesten voor echte kunst nog in het voordeel blijven. De eisen van het publiek zullen overigen ook mee schuiven. Hoelang dat zo blijft is natuurlijk afwachten.

Voor het aanpassen van illustraties in tijdschriften voldoet de AI nu al heel redelijk, maar dan moet je wel weten wat je aanpast. Het zal vooral een aanpassing zijn van het werk van de foto-editors en de productie zal flink stijgen. Het werk zal nog zeker een aantal jaar bestaan, maar men kan met veel minder editors toe.
Wouter140785 @WillySis15 juni 2023 11:40
Ik had het filmpje niet bekeken, ik reageerde enkel op de eerste stellingen uit de reactie ;).

Net het filmpje wel bekeken, het is ook niet waar ik op doel. Als je een specifieke opdracht krijgt en je gaat aan de gang met een combinatie van AI en bewerking dan komt er weer vakmanschap bij om de hoek kijken. Bij tools als Midjourney is bewerking doorgaans niet meer nodig en het resultaat is vaak van hoog niveau m.b.t. belichting, kleurgebruik en compositie.

Dus wanneer je een heel specifieke opdracht krijgt (van een opdrachtgever) zal een Justin zeker nog voordeel hebben. Wanneer het simpelweg gaat om het creëren van een aantrekkelijk ontwerp verdwijnt deze voorsprong snel, in mijn optiek.
WillySis @Wouter14078515 juni 2023 16:35
Het ligt dus erg aan de opdracht of de wens. Het voordeel van een artiest vervaagt inderdaad.
Tools als Midjourney zullen de artiest nooit helemaal gaan vervangen. De creativiteit van de mens is haast eindeloos, AI doet alleen maar na wat hij geleerd heeft. Nu hebben we een stijl van van Gogh, maar als die nooit had geschilderd had die stijl bijvoorbeeld niet bestaan en kon dus ook niet nagedaan worden.

Artiesten mogen de AI tools ook gebruiken en daar weer hun eigen draai aan geven. Het vak veranderd, maar zal niet helemaal verdwijnen.
FranzFerdiNaN @honey15 juni 2023 08:45
> Het geeft mij plezier als ik iets kan maken wat een ander niet kan, op basis van mijn talenten. Straks kan een puber zonder enig talent en motivatie binnen seconden hetzelfde produceren, terwijl ik een leven lang aan mijn kunde en talenten heb gewerkt en geschaafd. Dat is zuur en gaat ook ten koste van mijn plezier.

Dit klinkt eigenlijk alsof je jaloers bent, en vaardigheden vooral leert om indruk op anderen te maken, niet vanuit een intrinsieke motivatie.

Maar de oplossing is vooralsnog simpel: blijf weg bij digitale vaardigheden en ga met je handen werken. Voor nu is er nog geen Midjourney voor olieverf schilderijen of beeldhouwen.
Knolselderij @FranzFerdiNaN15 juni 2023 12:58
Edit:
Ik zie nu dat ik op de verkeerde reageer, jouw opmerking was ook een reactie op @honey. Oeps 8)7
Dat is zuur en gaat ook ten koste van mijn plezier.
Dit betekent dat je jaloers bent. Kunst moet je maken omdat je daar zelf voldoening uit haalt. Als een "puber zonder enig talent en motivatie" die voldoening vind door het maken van kunst met AI, zou dat niemands plezier ten koste moeten gaan.

Ik vind het leuk om te tekenen, en vind het ook gaaf om met Stable diffusion AI plaatjes te genereren. Uit beide haal ik voldoening ondanks dat de ene meer tijd en energie kost dan het andere.

[Reactie gewijzigd door Knolselderij op 22 juli 2024 18:41]

honey @FranzFerdiNaN15 juni 2023 15:01
Nee, jaloezie is niet het goede woord. Het maakt mij niks uit wat de ander doet, maar wel welke moeite ik heb moeten doen om iets te bereiken.

Als ik weet dat het maken van een object moeilijk is, onbereikbaar op andere manieren, dan geeft het me zelf meer voldoening als het me zelf lukt. Als het een gemakkelijk iets gaat worden, dan is er geen kunde en kunst meer nodig.

Daarnaast, gaat de waarde achteruit. Als ik met veel moeite een mooie foto maak met mijn dure Z9, professionele belichting en mijn vaardigheden als fotograaf dan vertegenwoordigd mijn afbeelding een bepaalde waarde. Als iemand anders dezelfde afbeelding kan maken binnen een paar minuten zonder kennis en kunde, dan zijn afbeeldingen ook meteen waardeloos. Voor veel productfotografen is dat nu al zo.
n4m3l355 @honey15 juni 2023 08:47
Ik denk dat je dit toch anders moet zien, dit zijn tools net zoals jou mobiele camera waar Jan Modaal leuk mee kan werken. Het zullen geen meesterwerken zijn maar wij kunnen snel iets aardigs produceren. Echter geef je deze tools aan een professional die kunnen daar nog veel meer mee.

Zoals ik reeds aangaf, ik zit in retail. En online hebben we banners nodig en maar wat vaak zijn foto's van onszelf net ff te krap geschoten. De fotograaf heeft dan net wat te dicht op het object gezeten of de camera in de verkeerde hoek. Dan kun je zo'n foto niet gebruiken tenzij je veel tijd besteed om die alsnog bruikbaar te maken. Daar is dit dus fantastisch voor.

Ook hebben we geen leonardo da vinci nodig, we hebben een slimme marketing man die een bepaald idee heeft hoe alles eruit moet komen te zien. En dan is het aan de grafische medewerkers om content te genereren dat daar binnen past en dat misschien naar 10/20.000 man wordt gestuurd en wie weet kijken er een paar duizend naar.

Kunst zal blijven maar tegelijkertijd kunst is toch altijd iets voor de meer welgestelde mensen die zich dat kunnen veroorloven en daarnaast ook interesseert.
Menesis @honey15 juni 2023 08:54
Wat betreft dat jij een skill leert en anderen dat kunnen kopiëren: ik zou meer focussen op het process ipv het eindresultaat.
Als je laat zien dat je het zelf gemaakt hebt zullen mensen dat waarderen en dan kun jij alsnog iets wat anderen niet kunnen.
IndigoX @honey15 juni 2023 09:03
Hoewel ik de AI beelden wel mooi kan vinden, hebben ze voor mij geen enkele gevoelswaarde.
Maar kan jij zien of het een beeld is dat gegenereerd met behulp van een AI-toolkit?
Zoals de voorbeelden hier, links/rechts/boven wat "extra" ruimte gemaakt. Ik zie het verschil niet, en dus ook de gevoelswaarde wijzigt niet.
Tripledad65 @honey15 juni 2023 09:07
Ik heb dat dus helemaal niet. De vaardigheden die mensen nodig hebben om iets voort te kunnen brengen veranderen nou eenmaal. Ik vind het geweldig om te zien hoe de opkomst van AI de wereld verandert. Natuurlijk verdwijnt er toegevoegde waarde van bepaalde menselijke handelingen. Dat is al zo oud als de mensheid. Dat geldt net zo goed voor arbeid als voor kunst. Dat wil niet zeggen dat creativiteit niet nodig is. Het enige wat veranderd, is de tools die iemand met een creatief beroep gebruikt, en de vorm van het fysieke of digitale resultaat.

Je kan sentimenteel doen over het "verlies" van de waarde van vaardigheden, je kan ook enthousiast worden over de nieuwe mogelijkheden om je bestaande of nieuwe vaardigheden in te zetten om nieuwe kunst te maken.

Ik vergelijk het met bijvoorbeeld fotografie. De fotografie heeft de schilderkunst niet vervangen, maar heeft zijn eigen kunstvorm veroorzaakt.
tw_gotcha @honey15 juni 2023 09:20
ik ben het met je eens en zal ook nooit wat aanschaffen wat met het intypen van een zinnetje vemaakt is. ik heb foro kunst in mijn huis die mij nog steeds boeit als ik ernaar kijk. ik heb eigenlijk nooit posters aan de muur. Of een geprinte screensaver plaatje of iets dergelijks. Maar dat is persoonlijk, anderen hebben dat wel. Er zal altijd een markt zijn voor kunst waarvoor moeite is gedaan, en die markt zal nauwelijks veranderen door AI. Waarom ook? AI doet precies datgene waar een bepaalde groep mensen niks mee heeft. Geen waardeoordeel naar de rest, iedereen moet dat helemaal zelf weten.
CAPSLOCK2000 @honey15 juni 2023 13:20
Hoewel ik de AI beelden wel mooi kan vinden, hebben ze voor mij geen enkele gevoelswaarde. Het is gemaakt zonder moeite, kunde of kunst. Voor mij is het toch essentieel dat er een bepaald creatief proces is geweest wil ik het ooit kunnen waarderen. Een nep-kunstwerk hoef ik niet aan de muur.
Zelf geef ik weinig om het proces maar vooral om de uitkomst. Als ik het mooi of interessant vind mag het aan de muur. Er zijn prachtige kristallen en edelstenen die helemaal door de natuur zijn gemaakt zonder enig creatief proces. Daar mis ik niks bij.
Ik vind het een zeer trieste tijd dat alles steeds gemakkelijker kan. Waar je vroeger nog moeite moest doen, wordt nu veel in de schoot geworpen en leren veel mensen niet meer de voldoening kennen van een resultaat.
Mensen leren niet omdat ze daar voldoening van krijgen maar om een bepaald doel te halen.
Moeilijke dingen doen kan heel bevredigend zijn maar daar zijn er genoeg van over.
Ik volg nog steeds cursussen om een bepaalde skill me eigen te maken. Ik wil dingen kunnen die me onderscheiden van anderen. Het geeft mij plezier als ik iets kan maken wat een ander niet kan, op basis van mijn talenten. Straks kan een puber zonder enig talent en motivatie binnen seconden hetzelfde produceren, terwijl ik een leven lang aan mijn kunde en talenten heb gewerkt en geschaafd. Dat is zuur en gaat ook ten koste van mijn plezier.
Zuur is dat zeker, maar het is ook zuur als zo'n puber zinloos moet afzien voor jou plezier of gevoel van eigenwaarde.

Maar eerlijk gezegd zie ik het niet zo gaan. Alle verandering gaat langzaam en er zijn nog altijd mensen die hun geld verdienen met COBOL programmeren. Ik ga er van uit dat je tot aan je pensioen kan blijven werken als programmeur. Wel zal het werk blijven veranderen maar dat was je als programmeur toch al gewend. Er was (is?) ook een groep die zo denken over compilers en high-level programmeertalen. Die hebben de handgeschreven machinecode helemaal doen verdwijnen van de markt en jaren van traning en ervaring overbodig gemaakt.

Moderne programmeurs zien dat echter als stap voorruit. Door op een hoger abstractieniveau te werken kunnen ze betere software produceren. Zo zie ik GPT/AI ook: een tool om programmeurs te helpen om op een hoger abstractieniveau te werken.
Ik vind het een zeer trieste tijd, omdat je bij elke beeld en geluid straks moet afvragen of het echt is, of het bestaat. We leven steeds meer in een sprookjeswereld waarin het echte leven steeds vaker zal teleurstellen. Manipulatie en leugen zal de norm zijn, en we weten hoe gemakkelijk mensen te beïnvloeden zijn.
Ik denk dat toekomstige generaties terug kijken naar onze tijd en zich afvragen waarom mensen zoveel geloof hadden in foto's en boeken zonder enig bewijs van "echtheid". Met klassieke middelen kost het misschien wat meer moeite maar foto's worden al lang bewerkt of in scene gezet. Iedereen weet dat maar vrijwel niemand is daar echt mee bezig. Tot op zekere hoogte vertrouwen we ook op de media en journalisten om onderzoek te doen en ons geen leugens voor te schotelen.

Wij vinden het gek dat mensen vroeger geloofde wat de priester vertelde in plaats van zelf onderzoek te doen, of zo iets. Toekomstige generaties zullen zo ook op ons terug kijken.

Ik denk ook dat we de eerste stappen in de richting van een oplossing ook al hebben gezien. Wikipedia heeft te maken met veel van dezelfde problemen als waar AI nu mee geconfronteerd wordt. Wikipedia wordt gevuld door allerlei oncontroleerbare onbekenden vanuit de hele wereld die allemaal onzin kunnen produceren. Wikipedia lost het op door bij ieder feitje een verwijzing naar een bron te eisen. Het collectief oordeelt welke verwijzingen goed genoeg zijn en welke niet.
Ik kan nog wel even doorgaan, er zijn zoveel meer nadelen te bedenken, maar de huidige generatie leest toch maar een paar regels.
De moderne generatie vraagt GPT om een samenvatting ;)
Hoewel AI ook voordelen heeft, zie ik vooral de nadelen in deze oppervlakkige wereld waar ‘echt’ steeds slechter te herkennen zal zijn.
Op de meeste punten doet het er niet toe. Ik vind het woord "echt" eigenlijk ook maar een lastig woord. Het zegt niet zo veel, op een zekere manier is alles echt. Het is vergelijkbaar met hoe sommige mensen het woord "chemisch" gebruiken en zich druk maken dat er chemicaliën en E-nummers in hun eten zitten, terwijl water, suiker en zout ook "chemisch" zijn en ook een E-nummer hebben. Van de andere kant komt aardolie gewoon uit de grond maar er is niemand die dat een "natuurproduct" noemt of zo iets.
In het dagelijks taalgebruik werkt het, maar als je van dichtbij gaat kijken is er geen harde grens.
Je kan een vergelijkbare discussie voeren of schilderijen en foto's "echt" zijn en wat meer "echt" is en hoeveel je zo'n werk kan aanpassen voordat het niet meer echt is. AI maakt die discussie niet makkelijker maar ik maak me er niet heel veel zorgen over.
Dazzyreil @honey15 juni 2023 13:41
Het is gemaakt zonder moeite, kunde of kunst.
Genoeg "kunst" wat ook aan deze criteria voldoet, de vierkantjes van Pieter Mondriaan om er maar 1 te noemen.
zonoskar @honey15 juni 2023 15:27
Ik heb wat met Midjourney zitten proberen, maar de plaatjes die ik genereer zijn bij lange na niet zo mooi als die van anderen, dus het is echt wel een skill IMHO. En was er ook niet een youtuber die met behulp van AI een app heeft geprobeerd te maken, wat na tientalle uren nog niet tot een bevredigend resultaat geleid heeft?

[Reactie gewijzigd door zonoskar op 22 juli 2024 18:41]

BadRespawn 15 juni 2023 10:06
"Bij generatieve AI komt het werk tot stand vanuit de prompt, zodat je volgens mij goed kunt zeggen dat de prompter de rechthebbende moet zijn."
Degenen die de werken hebben gemaakt waarmee de AI is getrained, hebben toch ook creatieve inbreng gehad aan de gegenereerde content? Je kan zelfs stellen dat zonder die werken de gegenereerde content niet tot stand kan komen.
Dus is er bij gegenereerde content ahw gedistribueerd auteursrecht, en dan vooral voor de auteurs van het trainingsmateriaal.
AbuFalafel @BadRespawn15 juni 2023 13:27
Degenen die de werken hebben gemaakt waarmee de AI is getrained, hebben toch ook creatieve inbreng gehad aan de gegenereerde content? Je kan zelfs stellen dat zonder die werken de gegenereerde content niet tot stand kan komen.
Dat is een punt wat nog wordt uitgevochten in de rechtbanken. Ik vraag me af in hoeverre de inbreng als 'creatief' bestempeld kan worden. De afbeeldingen worden alleen door het model gebruikt om te trainen en om een abstracte mapping te creeren tussen tekst en afbeeldingen. De contributie van elke afbeelding is extreem klein en is ook niet direct terug te leiden naar de uitvoer van het model
BadRespawn @AbuFalafel15 juni 2023 14:02
[...]

Ik vraag me af in hoeverre de inbreng als 'creatief' bestempeld kan worden.
Volgens wiki https://nl.wikipedia.org/wiki/Afgeleid_werk :
Een afgeleid werk is een werk dat creatieve elementen bevat die afkomstig zijn uit een of meer andere werken. Bij kwesties rond auteursrechten kan de vraag of iets een afgeleid werk is een rol spelen. Hoe creatief de elementen moeten zijn om auteursrechtelijk gekenmerkt te worden als afgeleid werk is afhankelijk van de wetgeving.

Elementen waarop auteursrechten rusten mogen niet zonder toestemming worden overgenomen. Op het afgeleide werk kunnen weer nieuwe auteursrechten rusten, indien er voldoende creativiteit is toegevoegd.
De contributie van elke afbeelding is extreem klein
De bijdrage is wel zo groot dat zonder die werken het genereerde werk niet had kunnen bestaan.
en is ook niet direct terug te leiden naar de uitvoer van het model
Dat wil nog steeds niet zeggen dat het trainingsmateriaal geen rol speelt.
De oplossing kan zoiets zijn als de thuiskopieheffing; daarbij wordt ook niet gekeken naar specifiek welke werken worden gekopieerd.
lilmonkey @BadRespawn15 juni 2023 17:03
De bijdrage is wel zo groot dat zonder die werken het genereerde werk niet had kunnen bestaan.
In welk opzicht is dit anders dan een persoon die een creatief werk produceert, impliciet met inbreng van alles wat die tot dan toe in diens leven aan impressies heeft opgedaan, inclusief misschien wel tienduizenden of honderdduizenden creatieve werken van anderen?
grafgever @BadRespawn15 juni 2023 13:15
Zijn genoeg publieke bronnen toch om op te trainen ook? Foto's die aan googlemaps worden toegevoegd kunnen door Bard gebruikt worden bijvoorbeeld etc.
Dooxed @grafgever15 juni 2023 13:19
Het maakt toch niet uit dat er andere bronnen bestaan die ook gebruikt hadden kunnen worden?
Het gaat om de gebruikte bronnen, en daar geldt auteursrecht voor.
grafgever @Dooxed15 juni 2023 13:21
Ik weet niet welke bronnen gebruikt zijn. Je kunt je ook afvragen in hoeverre een leermodel van AI anders is dan een mens? Ik kijk ook naar foto's die ik als inspiratie / voorbeeld gebruik om dan vervolgens zelf foto's te gaan maken, ik ''leer'' dus van andermans werk. In die zin is niks wat wij produceren volledig uit onszelf tot stand gekomen maar een product van onze omgeving / invloeden.

[Reactie gewijzigd door grafgever op 22 juli 2024 18:41]

Dooxed @grafgever15 juni 2023 13:31
Alles prima wat je zegt. Lijkt mij een fijne wereld. In utopia is alles vrij van rechten, en kan iedereen (mens en machine) gratis van alle bronnen leren, creatief produceren en weer teruggeven aan het collectief.
Maar dit is utopia niet. Als je een model maakt en daar geld mee wil verdienen, vind ik ook dat je het auteursrecht van de gebruikte bronnen moet respecteren. En anders wel het databaserecht (gij zult niet scrapen voor persoonlijk gewin/zonder toestemming).

[Reactie gewijzigd door Dooxed op 22 juli 2024 18:41]

grafgever @Dooxed15 juni 2023 14:13
Ik bedoel te zeggen dat iedereen nu al leert door mee te kijken / af te kijken. Auteursrecht geld alleen als ik echt andermans werk direct gebruik en mogelijk wat aanpas. Als ik een bepaalde foto techniek wil gebruiken, kijk ik naar voorbeeld foto's voor welke hoek enz. vervolgens ga ik zelf foto's maken. De foto's die ik als inspiratie gebruikt heb, geldt geen auteursrecht op, ik gebruik namelijk hun werk niet maar maak een totaal nieuwe foto, met totaal ander onderwerp.

Datzelfde zou je ook kunnen zien bij generatieve AI mogelijk, ik weet niet in welke mate het direct werk gebruikt, of dat het meer als leren gezien wordt en er echt iets ''nieuws'' gecreëerd wordt.
Dooxed @grafgever15 juni 2023 14:44
Als jij een fotograaf gaaf vindt, en je wil zijn foto's gebruiken ter inspiratie, dan zul je toestemming van hem/haar moeten hebben om die foto's te kunnen bekijken.
Bijvoorbeeld door het fotoboek te kopen die hij/zij verkoopt. Of eventueel vrij zichtbare foto's op het internet te bekijken (waar hij/zij toestemming voor publicatie heeft gegeven, evt door het zelf te publiceren).
Jij hebt zelf geen fundamenteel recht op die foto's.
cnieuweboer @Dooxed15 juni 2023 16:53
Het punt was dat je geen geld hoeft te betalen voor inspiratie opdoen, in het kader van auteursrecht (en dergelijken) claimen omdat een AI getrained is met bepaalde data. Het kopen van een foto staat daar los van. Als je een foto koopt betaal je voor die foto, niet voor inspiratie. En als er betaald moet worden specifiek voor gebruik van training van een AI model met een foto (nogmaals, niet voor het kopen van een foto), waarom dan niet voor inspiratie opdoen voor een mens door naar die foto te kijken.
grafgever @cnieuweboer15 juni 2023 18:26
Thanks, dit was inderdaad precies wat ik probeerde te zeggen :)
Stijnvi @BadRespawn15 juni 2023 17:16
de auteurs van het trainingsmateriaal.
In dit geval gebruikt Adobe hun eigen beeldmateriaal om de AI te trainen, dus hier vormt dat geen probleem. Maar bij veel andere tools worden natuurlijk externe bronnen geraadpleegd, en vormt dit dus een groter probleem.
De grens tussen inspiratie en plagiaat is echter niet vast te stellen, dus legaal gezien zal dit heel erg lastig worden.
tw_gotcha @BadRespawn15 juni 2023 17:40
nee, degene die in een verffabriek werkt geeft geen inbreng in het creatieve proces van een schilderij.. Die maakt dat wel mogelijk, maar niet op een creatieve manier

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 juli 2024 18:41]

FireBladeX 15 juni 2023 06:26
In principe niets nieuws behalve dat nu een simpele leek het ook in plaats van dat je maanden/jaren ervaring nodig had om hetzelfde te kunnen. Persoonlijk denk ik dat de gemiddelde fotograaf het misschien wel warm gaat krijgen omdat deel van de mensen nu het zelf gaan doen en waardoor ze wat moeilijker aan klanten gaan komen. Aan de andere kant, zal er toch altijd vraag zijn naar bepaalde type fotografie (en ander digital art) waar AI nu nog even nog niet goed genoeg voor is (maar binnen afzienbare tijd zal dit ook wel verbeteren).
n4m3l355 @FireBladeX15 juni 2023 07:22
We doen retail en om de maand hebben we een fotograaf die langskomt voor product foto's. Dit zal niet verdwijnen om uiteindelijk product en personeel foto's te krijgen die passen binnen onze vis ID. Echter 10% van de foto's daar hebben we zelf geen passende foto's voor en kopen we die dus online. Dit zijn stock foto's waarvan je gewoon bergen en bergen hebt. Hier zijn we dus ook specifiek aan het kijken of we via AI niet foto's kunnen genereren. Want hoewel stock foto's een oplossing zijn, ze kosten geld en zijn vaak net goed genoeg maar eigenlijk niet wat je wilt ondanks je gigantische keuze hebt.

Cheap content die gaat het gewoon afleggen, zij het Getty & Co. maar ook cheap content writers die hebben wij nu al inmiddels vervangen. We kunnen veel meer, betere, aangepaste content schrijven via open ai met een enkele schrijver waarvoor we voorheen drie hadden.
Arfman @n4m3l35515 juni 2023 08:25
Ik wist dat het hard ging maar om nu te lezen dat mensen dus al echt hun baan hebben verloren door AI .. wow.
tw_gotcha @Arfman15 juni 2023 09:47
daarentegen zijn er ook mensen die een baan krijgen maar dat is een schrale troost voor degenen die hem verliezen. De hele industriele revolutie gaan natuurlijk over zo'n omwenteling. Schoenmakers zijn er niet meer, maar schoenfabrieksarbeiders wel.
litebyte @tw_gotcha15 juni 2023 10:43
Het is natuurlijk altijd zo geweest en dat omschrijven we dan als vooruitgang.

Ik ben overings zelf beroepsfotograaf. Voor de buitenlandse media organisatie waar ik voornamelijk voor werk heb ik vrij strikte voorwaarden als het gaat om beeld bewerking. It's toevoegen of verwijderen in het aangeleverde is uit den boze. Bijsnijden mag.

Ik heb de functie natuurlijk in photoshop wel uitgeprobeerd en het is vaak hit and miss. Een palmboom op een strand toevoegen of verwijderen gaat nog wel... Of bergen in de achtergrond van de Amsterdamse skyline. Maar complexe patronen en schaduw en lichtval, vergeet het maar.

Zie het als de kok die zelf de mayonaise maakt... Of die kok die het uit een potje lepelt. De verschillen zijn er absoluut in smaak, vraag is alleen of je het ( verschil kan) proeft en of je dat belangrijk vindt als consument
tw_gotcha @litebyte15 juni 2023 11:56
ik ben benieuwd, voel jij je bedreigd door deze ontwikkeling?
Ik kijk graag naar het perfecte plaatje en vooral de experts die af en toe hun wetk laten zien, sport, landschal, mode etc waanzinnig mooi werk. Ik denk niet dat een AI dat kan, omdat degene die de foto maakt iets wil overbrengen, een vervreemdend gevoel of iets dergelijks. een AI wil niks
jeffer @tw_gotcha15 juni 2023 12:24
Geef het 2 jaar en AI kan dit beter dan de mens. ALs je ziet hoe snel het nu gaat is 2 jaar enorm realistisch.
litebyte @jeffer15 juni 2023 19:25
Dat zal vaak lastig worden voor pers en reportage fotografie, vooral als het gaat om nieuws fotografie.
Frogmen @jeffer15 juni 2023 13:23
Denk het niet want er zijn grenzen aan het creatieve vermogen van AI en dan zeker ook nog in relatie tot de afnemer of de consument. AI kan daarin best ondersteunen maar die wensen moet je invoeren, daarvoor moet je dus ook een goede opdracht ingeven.
Je kan het vergelijken met Google zoekopdrachten, ik merk vaak genoeg dat mensen roepen kan het niet vinden lastig. Ga ik zelf zoeken heb ik het in 5 minuten gevonden.
Dit zal met alle AI ook zo zijn, voor een goed resultaat moet je eerst een goede opdracht definiëren want anders faalt AI.
tw_gotcha @jeffer15 juni 2023 17:38
maar dat is een denkfout: beter dan een mens. kan Rembrandt beter schilderen dan Picasso? het gaat helemaal niet over beter of meer realistisch. Wat Picasso kon omdat hij zijn specifieke leven leidde en daardoor enorm veel gemaakt en geschilderd heeft, en zich ontwikkeld heeft. Dat kan een AI helemaal niet want een AI heeft geen leven dat hem/haar ertoe aanzet om te schilderen of uberhaupt creatief te zijn. Iemand geeft een AI een opdracht en dan krijg je een een soort vrije kopie, dat maakt helemaal niet uit want het is een volkomen oninteressant proces.
Waarom zou je bergen beklimmen, je kunt toch met een helicopter naar de top? Waarom hard rennen of schaatsen, neem een auto. Mensen zullen altijd de drang hebben om zich te ontwikkelen, die AI doet daar niks aan. Er zal altijd kunst zijn want dat is een persoonlijk proces.

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 juli 2024 18:41]

litebyte @tw_gotcha15 juni 2023 19:22
Nee, ik voel me niet bedreigt. Als ik jonger zou zijn of net afgestudeerd als fotograaf zou het denk ik een ander verhaal zijn.

Ik voel me eerder bedreigt voor de snelheid waarmee ik tegenwoordig beelden moet aanleveren. Het gaat vaak ook allang niet meer om (de kwaliteit van) het beeld zelf, maar om als eerste een beeld te kunnen laten zien als media.
theduke1989 15 juni 2023 06:03
De mileniums hebben een fake wereld in die tijd. De oude garde gelukkig had alles nog dat normaal was.

Ik begrijp dat Ai, chatgpt booming aan het worden is. Maar het kan er ook slechter op zijn. Meer nepheid wat er ontstaat.

Vraag me altijd af. Het wordt gevoed wat wij doorgeven op het internet? Maar wat als we opeens allemaal fake news posten. Hoe wordt er dan mee omgegaan? De foto op tweakers zou dan compleet anders er uit komen te zien?

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 22 juli 2024 18:41]

LA-384 @theduke198915 juni 2023 06:24
De mileniums hebben een fake wereld in die tijd. De oude garde gelukkig had alles nog dat normaal was.
Die fake wereld was er al, met instagramfilters, Facebook en andere social media als het om de digitale wereld gaat en make-up, fillers, diverse huidcorrecties en tandcorrecties als het om de echte wereld gaat.

Ik denk wel dat die fake wereld uitgebreid gaat worden. Konden we tot op heden enkel nog bestaande features een touch-up geven, kun je met generatieve AI een perfectbeeld creëren. Met AR brillen die ongetwijfeld gemeengoed gaan worden, kunnen we dat perfectbeeld ook 24/7 aan anderen gaan tonen.

[Reactie gewijzigd door LA-384 op 22 juli 2024 18:41]

hscheper @LA-38415 juni 2023 09:01
Straks gaan AR brillen nog filters toepassen op de personen die je voor je hebt.
Superbra @hscheper15 juni 2023 09:14
Jack Vance beschreef dit al in 1966 in 'The eyes of the overworld". Daarin bestonden een soort lenzen die je een vertekend, mooier beeld van de werkelijkheid gaven.
LA-384 @hscheper15 juni 2023 14:52
Dat is idd wat ik beschrijf ;)
redslow @theduke198915 juni 2023 07:00
“ mileniums” De Millennials (Generatie Y) dat geboren is tussen 1980 - 1999. Een groep die toch echt wel voor een groot gedeelte is opgegroeid voor de komst van SM.

Daarnaast nepheid is van alle tijden. Make-Up, special effects bij films, Stalin die mensen uit foto’s liet snijden etc.

De generatie die min of meer met social media zijn opgegroeid is toch meer de generatie Z 1999 - 2012 en Generatie Alfa 2010-2025.

Terugkomend op deze techniek, het is wel makkelijker om nu bepaalde zaken zoals paaltjes of mensen weg te halen uit foto’s wat weer tijd kan besparen.

[Reactie gewijzigd door redslow op 22 juli 2024 18:41]

Jan Onderwater @redslow15 juni 2023 17:28
Vergeet de air brush dames uit de pleeboi niet
DeltaJuliett @theduke198915 juni 2023 09:28
Vroeger had je propoganda, geroezemoes, achterklap, make-up, maskerades en achterbaksheid.
Het gedrag van 'Keeping Up Appearances" is zo oud als de mensheid zelf.
En het was een absoluut briljante show.

Je ziet nu ook dat moderators van StackOverflow en Reddit tools willen om de stroom aan AI generated troep tegen te gaan.
mekkieboek @theduke198915 juni 2023 12:00
Je krijgt ook meer voorbeelden van fake-maar-niet-genoeg-over-nagedacht, zoals een vd voorbeelden in dit artikel. Een pittoresk zeilbootje vlak bij een rotsige waterkant, mogelijk hopelijk voor anker want nog wel met alle zeilen omhoog :P
mr.loepie 15 juni 2023 11:01
Ik vind de snelheid waar AI zich in ontwikkeld wel heel erg snel gaan. En dat vind ik ontzettend jammer.
Ik ben zelf fotograaf en zie zelf veel fotowerk voorbij komen, maar moet nu wel steeds vaker gaan beoordelen/afvragen of de foto echt is of dat AI het grotendeel gedaan heeft. Het maakt voor mij de fotografie er niet leuker op. Ook omdat die vraag bij mijn foto's gesteld kan gaan worden en je maar moet "bewijzen" dat je geen AI gebruikt hebt. Dus bij deze zeg ik alvast, ik zal in mijn foto's GEEN AI toepassen.
En dit is dan maar een heel klein deel wat AI kan doen, en vraag mij af of dat wel ten goede komt van onze samenleving.
chrisboers @mr.loepie15 juni 2023 11:40
Iedere zichzelf respecterende fotograaf gebruikt een tool als photoshop om zijn foto's bij te werken. Daarmee maak je 'dus' gebruik van AI, al doe je dat onbewust. Even een blikje in het gras weghalen met een wizard? AI. Een handig filter toepassen of de belichting aanpassen? AI.
mr.loepie @chrisboers15 juni 2023 13:07
Dat mag dan zo zijn, maar geef eerlijk toe dit gaat wel heel erg ver. Ik moet er nog iets voor doen, de AI van nu gaat eigenlijk vanzelf van geen foto naar een prachtplaat.
Daarbij MOET je wel een programma gebruiken ander heb je GEEN foto omdat de data RAW-files zijn en je er zonder enig programma niets aan hebt.
En ik moet zeggen ik bewerk mijn foto's minimaal, Alleen wat contrast en hier en daar war schaduwen.
Maar een foto compleet verbouwen vind ik geen fotografie meer.
chrisboers @mr.loepie15 juni 2023 13:44
Klopt, maar ik zit daar wat anders in. Voor mij is het een deel van het gehele proces. Een fotograaf kijkt toch ook naar de compositie, belichting, kijkhoek voordat hij een foto maakt. Een persfotograaf die een oorlog verslaat (ik noem maar wat) zal daar een zo dramatisch mogelijk beeld bij zoeken en misschien zelfs wel wat mensen bewust wel/niet op de foto plaatsen.
Of het nu pre- of postproductie is, in beide gevallen wordt het beeld een bepaalde kant op gemanipuleerd om de gewenste compositie te krijgen.
Als je een foto van bootvluchtelingen met voornamelijk de vrouwen en kinderen in beeld terwijl 90+% jonge man is, doe je dan aan manipulatie? Is dat anders dan wanneer je bij nabewerking het beeld cropped zodat het aantal mannen op de achtergrond kleiner is? wat als je AI een aantal mannen laat vervangen door vrouwen met kinderen? Wat mij betreft is het allemaal manipulatie, in geen van de gevallen is het een accurate weergave van de werkelijkheid. Alleen de gebruikte techniek is anders.
mr.loepie @chrisboers15 juni 2023 13:59
Uiteraard kijkt een fotograaf naar licht en diepte en alles wat erbij hoort. Maar ik vind niet dat je dat alles onder de noemer manipulatie kunt noemen. Een fotograaf wil een deel van een gebeurtenis laten zien. Manipulatie vind ik meer dat een foto bewust (in nabewerking) zo aangepast word dat een heel ander beeld ontstaat. Als voorbeeld kan ik noemen dat ik een foto voorbij zag komen van een beer in het bos, het voorste deel werd geselecteerd en kreeg de opdracht als infill dat er een plas water voor moest komen. in 1 seconde was er een plas met spiegeling en schaduwen van de beer.. Dat noem ik foto-manipulatie en vind ik geen reëel beeld meer, en helpt de fotografie om zeep (wat Jared Polin ook al vreest) Omdat je nog meer af moet vragen is iets echt of niet. Ik vind dat jammer en best zorgelijk.
Alxndr @mr.loepie15 juni 2023 15:12
De eerste vraag is, ben je professioneel of hobbyist? Als hobbyist lijkt het me helemaal geen enkel probleem, je houdt van foto's maken, dat doe je met een fototoestel, niet met een computer. Wat maakt jou het dan uit wat en hoe anderen het doen?

Als professional zou ik me toch maar snel aan gaan passen aan deze nieuwe realiteit. De realiteit is volgens mij dat mensen een mooi plaatje aan de muur willen hebben en het ze daarbij niet uitmaakt of dat door een mens of machine is gemaakt. Zeker wanneer een 'echte' foto 100 of 1000x zoveel kost lijkt de keuze me snel gemaakt.

Het enige alternatief is om 99% van je tijd aan marketing te gaan besteden en mensen te zoeken/er van te overtuigen dat een 'echte foto' zo heel veel meer waard is.

Vanuit het perspectief van de consument: als iemand blij/gelukkig wordt van een mooie afbeelding en die afbeeldingen nu veel sneller/makkelijker/goedkoper worden, dan komt deze ontwikkeling de samenleving wel degelijk ten goede?
mr.loepie @Alxndr15 juni 2023 15:40
Het maakt niet uit of je hobbyist of professioneel fotograaf bent, daar gaat het helemaal niet om. Als wij als mensen het niet meer uitmaakt of iets echt is of niet vind ik erg zorgelijk.
Ik denk juist dat professionele fotografen het plaatje zoveel mogelijk bij de realiteit willen houden ipv deze AI. Ik zie een William Rutte niet echt zijn foto's verbouwen dmv AI. Ik denk dat de hobby fotografen dit eerder zouden gebruiken. En ook dan is er een probleem zoals jij dat dan omschrijft. Omdat je niet weet of de fotograaf goed is of dat de AI al het werk heeft gedaan. Want fotografie is niet alleen even op een knopje drukken zoals vele denken. En als mensen graag een fake foto aan de muur willen prima, maar dat geeft wel aan dat die mensen geen idee hebben wat fotografie inhoud. Ik zal er in elk geval niet aan meewerken.
Maar je hebt mijn bericht niet helemaal goed begrepen, ik bedoelde dat wat ik over de samenleving schreef in het algemeen, niet eens over fotografie. Want dat is puur smaak. Wat de één een mooie plaat vind kan de ander vreselijk vinden.
Vanmorgen was in het nieuws dat AI de samenleving nog wel eens meer in gevaar kan brengen dan dat we denken. Hoorde er iets over op Radio10 in het nieuws. Experts maken zich hier wel degelijk zorgen over. Experts willen niet voor niets dat hier regelgeving over gaat komen.
Het zal mij benieuwen hoe zich dit verder gaat ontwikkelen.

Beschuitfluiter noemde al een mooie voorbeeld "benieuwd wanneer de eerste onschuldige wordt veroordeeld door AI "bewijs"

Edit: toevoeging

[Reactie gewijzigd door mr.loepie op 22 juli 2024 18:41]

Alxndr @mr.loepie15 juni 2023 16:13
Het is toch alleen een probleem als mensen het anders gaan voordoen als dat het is? Als ze een AI afbeelding presenteren/verkopen als een echte handgemaakte foto terwijl het dat niet is.

In zulke gevallen is er sprake van misleiding/oplichting, dat moet je inderdaad niet willen en is volgens mij ook gewoon strafbaar. Dat het moeilijk wordt om het ene van het andere de onderscheiden, tsja, da's inderdaad lastig, maar in mijn ogen niet meer dan dat. Sterker nog, er ontstaat een heel nieuw beroep: AI-herkenner of echte-foto-authenticeerder.

Maar zoals jij het zegt komt het op mij over alsof mensen een voorkeur moeten hebben voor echte foto's, dat echte foto's altijd 'beter' zijn.

Ik kan er inkomen dat je dat als fotograaf zo ziet, maar je kunt je toch wel voorstellen dat voor een groot deel, of misschien zelfs het grootste gedeelte van de mensen het gaat om het mooie plaatje. In een krant/boek, aan de muur, als achtergrond op je scherm of wat je ook met foto's/afbeeldingen wil doen.

Dat dmv alles wat we nu 'AI' noemen problemen en risico's van nepnieuws exponentieel toenemen, tjsa. Het aantal verkeersongelukken/doden is ook enorm toegenomen sinds we auto's en motorfietsen hebben, dat staat los van alle voordelen die ze hebben tov paard en wagen en fietsen.

Natuurlijk zal er helaas vroeger of later iemand verkeerd door 'AI' veroordeeld worden, maar dat is dan niet aan de AI te wijten, maar aan het falen van de rechter in kwestie en bovendien de schuld van diegene die dat 'bewijs' (waarschijnlijk bewust en opzettelijk?) gefabriceerd heeft. Gerechtelijke dwalingen zijn trouwens ook heel goed mogelijk zonder AI.

Voordat we een echte AI hebben moet er nog heel veel water door de Rijn, tot die tijd is en blijft het in mijn ogen een stuk gereedschap of een wapen: de verantwoordelijkheid ligt in handen van de gebruiker. Ik maak me voorlopig nog meer zorgen om types als Putin met kernwapens en Bezos/Musk die de hele wereld puur voor macht en financieel gewin uitmelken, om nog maar te zwijgen over de fossielebrandstof industrie die letterlijk de wereld verwoest.

Maargoed, ieder z'n mening en eigen ideeën, wat volgens mij wel vast staat is dat de 'AI' geest nooit meer terug in de fles zal gaan en dat we er mee moeten leren leven/omgaan.
jhhest @mr.loepie15 juni 2023 11:29
Dat jij als fotograaf zijnde, veel uren steekt in een foto en zegt dat het jouw creatieve expressie is... Dat daar een bepaald auteursrecht speelt en sprake is van eigendom vind ik terecht.

Ai zorgt ervoor dat iemand met het typen van enkele woorden een bepaalde afbeelding genereert en hiervoor ook bepaalde rechten wilt hebben. Terwijl ze dit zonder de tools van adobe nooit zou lukken. In hoeverre spreek je dan van auteursrecht en eigendom voor iets waar je geen effort voor hebt gedaan.

Het hele ai verhaal begint steeds zuurder en vreemder aan te voelen. Ik vind het een fijne tool. Maar heb wel mijn twijfels.

Ook weet je niet welke datasets ze gebruikt hebben. Misschien zitten er wel foto's van jou tussen die jij als fotograaf gemaakt hebt. Bedrijven zijn niet altijd even integer. Dus helemaal vertrouwen erin doe ik ze niet. Ik weet dat bij de meeste afbeeldingen, waar meer werk in zit, vaak een copyright melding zit.

Ik kan mij niet voorstellen dat adobe netjes een dataset met gekochte afbeeldingen gebruikt heeft. Ik hoop dat tweakers hier een keer een artikel over schrijft.

Reddit geeft ook aan dat chatgpt is getraind met content van hun site. En die content is weer gegenereerd door de gebruikers. Zonder zulke content had je dus nooit zo'n model gehad.

Ik ben best wel bang dat al die ai's straks getraind zijn met materiaal wat iedereen open en toegankelijk heeft gepubliceerd, straks resultaten genereert wat eigenlijk met dat materiaal gemaakt is, achter een paywall komt.

Zou kan ik van allerlei info vinden over 3d printers, ook over prusa printers. Wanneer je specifiek vraagt hoeveel stappen er in de manual staan krijg je een algemeen verhaal. Ik weet niet of dat er bewust zo gedaan is of per toeval is.

Je kunt nog zoveel zeggen over de werking... Maar wat nu als die datasets niet fair zijn samengesteld en wat als dat niet gecontroleerd kan worden.

[Reactie gewijzigd door jhhest op 22 juli 2024 18:41]

lieverd 15 juni 2023 09:59
Is er al een app waarmee je foto's kunt maken waarvan je later kunt aantonen dat ze onbewerkt en dus authentiek zijn? Dat zou een hele belangrijke markt kunnen worden lijkt me. Ik weet dat er in het verleden al veel onderzoek is gedaan naar 'watermarking', een onzichtbare code verborgen in de ruis van de foto (bijv. https://invisiblewatermark.net). Maar daar heb je niet veel aan als je niet weet wie op welk moment die code in de foto heeft gestopt. Het zou een code moeten zijn die gekoppeld is aan een apparaat-id, maar waaruit het apparaat-id niet is te herleiden, anders kan iedereen foto's coderen met jouw apparaat-id. De code moet natuurlijk wel geverifieerd kunnen worden op basis van het apparaat-id, een beetje zoals public/private key schema's werken. Interessante kost met veel haken en ogen.
AuteurYero @lieverd15 juni 2023 11:50
Ja, daar bestaan al diverse apps/websites etc voor. Onder andere deze: https://thehive.ai/
Dat soort tools kunnen inderdaad best heel belangrijk gaan worden om snel te detecteren of er gemanipuleerd is. Natuurlijk blijft dit een race tegen de klok, want de bewerkingen zullen steeds beter worden en kwaadwillenden zullen de sporen van manipulatie willen uitwissen.
lieverd @Yero15 juni 2023 12:01
Ah, je bedoelt deze: https://thehive.ai/apis/ai-generated-media
Our model returns whether or not a given image is AI-generated as well as the likely source engine it was generated from.
AI om te beoordelen of er AI in het spel is. Dat lijkt me zeker een race tegen de klok die moeilijk te winnen is.
Alxndr @Yero15 juni 2023 12:40
'of er gemanipuleerd is' of 'of dat er mogelijk gemanipuleerd is'

Kijk naar de duizenden studenten die al onterecht beschuldigd worden van het gebruik van 'AI'. Het typische voorbeeld is de Bijbel die met 100% waarschijnlijkheid door ChatGPT geschreven is.

Het probleem is dat het om vertrouwen/reputatie gaat, iets waar we (om logische redenen) steeds meer problemen mee hebben.

Als schrijver heb ik een aantal klanten die er ook op staan om mijn teksten door allerlei scanners te halen, ze doen maar, maar ik weet 100% zeker dat ik ieder woord zelf getypt heb. Geloof je me niet op m'n bruine ogen, dan zoek je maar een ander, ik ga de discussie niet eens aan.

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