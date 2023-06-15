Wanneer is een 'foto' nog een foto?

Inleiding

Fotografie is 'schrijven met licht'. Zowel analoge film als een beeldsensor legt beelden vast door een bepaalde tijd licht op te vangen aan de hand van de sluitertijd, de diafragmawaarde en de lichtgevoeligheid van de sensor. In het analoge tijdperk, en op beperkte schaal nog steeds, werden filmrolletjes gebruikt voor het maken van foto's. Die filmrolletjes werken op basis van een lichtgevoelige emulsie die reageert op de invallende lichtstralen. Als de sluiter van de camera wordt geopend, valt er licht op de emulsie. Dat veroorzaakt chemische reacties die het beeld op het negatief vormen. Vervolgens wordt het negatief ontwikkeld met behulp van chemicaliën en worden de foto's afgedrukt op fotopapier, waarbij het licht door het negatief wordt geprojecteerd om het positieve beeld te creëren. Met de komst van digitale fotografie werden filmrolletjes vervangen door beeldsensors. Die zetten het licht om in elektrische signalen die worden gedigitaliseerd en opgeslagen als een digitaal beeldbestand. Dit bestand kan vervolgens worden bewerkt, ook als het een ingescande analoge foto betreft. De oorsprong van de term 'schrijven met licht' ligt nog veel verder terug in de geschiedenis. De term 'fotografie' vindt zijn herkomst in de Griekse woorden 'photos' en 'graphé', die respectievelijk 'licht' en 'schrijven' betekenen. Dit is vandaag de dag opnieuw relevant, omdat de komst van Generative AI de vraag oproept of er nog echt sprake is van schrijven met licht. Er is immers geen sprake meer van chemische processen of het omzetten van lichtsignalen. Beelden kunnen nu door computers worden gegenereerd op basis van tekstuele input aan de hand van instructies en beschrijvingen. Generatieve AI-hulpmiddelen zijn niet nieuw, maar hebben de afgelopen jaren, en vooral maanden, een enorme vlucht gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan ChatGPT, Dall-E, Stable Diffusion, Midjourney en Adobe Firefly. Deze met AI gegenereerde beelden worden steeds realistischer en kunnen complexe scènes, objecten en emoties bevatten, inclusief realistische lichtomstandigheden en diepte. Het is zelfs mogelijk om input te geven over het type camera en lens waarmee het beeld schijnbaar gemaakt moet zijn. Met een Canon 5D Mark III en een 50mm f/1.4-lens als bron weet de generator inmiddels dat de gebruiker een professioneel ogende foto verwacht met beperkte scherptediepte waarbij de belangrijkste elementen, zoals ogen, scherp zijn. Een door AI gegenereerd beeld op basis van steekwoorden. Gemaakt via Midjourney, hoger en breder gemaakt via Photoshop bèta Ondanks deze beeldrevolutie, waarbij AI-gegenereerde beelden van de paus en een gearresteerde Trump onlangs al de wenkbrauwen deden fronsen, volgde op 23 mei nog een grote stap; Adobe gaat deze functionaliteit nu ook integreren in Photoshop. Voortaan kun je tijdens het bewerken van foto's een beroep doen op de functie Generative Fill, waarbij je net als bij andere generators op basis van steekwoorden aangeeft wat je wilt zien. Photoshop zorgt er vervolgens voor dat dit wordt toegevoegd, waarbij het geheel opgaat in de foto, rekening houdend met de belichting, kleurtoon en andere elementen in de foto. Dit is een kleine revolutie ten opzichte van Content Aware Fill, dat ondertussen al vele jaren in Photoshop en andere software zit. Terwijl die functie simpelweg delen uit een bestaande foto kloont om andere delen op te vullen, kijkt Generative Fill veel beter naar de context van een foto. Door te herkennen wat er te zien is, kan het veel beter elementen toevoegen. Bovendien hoeven deze elementen niet in de foto aanwezig te zijn, maar wordt hiervoor een beroep gedaan op Firefly, de AI-software van Adobe waarmee beelden te maken zijn, zij het in lage resolutie. Deze functie kan een handig en tijdsbesparend hulpmiddel zijn voor (hobby)fotografen, kunstenaars en ontwerpers. Tegelijk roept de functie vragen op. Wanneer is een foto nog een foto, bij wie ligt het eigendom als er AI-elementen worden toegevoegd en wordt beeldbewerking niet té makkelijk nu iedereen zonder kennis ingewikkelde elementen via lagen kan toevoegen? In dit artikel gaan we daarop in en kijken we naar de mogelijkheden én technische beperkingen van Adobe's Generative Fill. Let wel: momenteel is de functie nog in bèta; ze wordt pas later dit jaar in de reguliere versie van Photoshop opgenomen.

Hoe werkt het en waarvoor is het handig?

Beta Generative Fill is nog in bèta en maakt later dit jaar zijn opwachting in Photoshop. Momenteel is het een aparte download via de bèta-apps van Creative Cloud. In de bèta is de functie direct zichtbaar in de vorm van een zwevende menubalk met opties. Zodra je een selectie maakt, verschijnt de balk daar direct onder. Een van de opties is een grote knop genaamd 'Generatief vullen'. Als je daarop klikt, verschijnt een breed invoervenster voor tekst. Deze tekst kan ook leeggelaten worden; de software bedenkt dan zelf iets wat aansluit bij de rest van de foto. Een functie als Content Aware Fill wordt momenteel vaak gebruikt om een deel van een foto te verwijderen, een leeg deel op te vullen of juist om een foto breder en hoger te maken. Hierbij wordt dit deel dan ingevuld op basis van andere beeldinformatie in dezelfde foto. In feite wordt dan een deel van het beeld gekloond, soms verschillende keren achter elkaar. De functie is erg handig, maar om dezelfde reden ook beperkt. Een kleine selectie is beter te doen dan een grote waarbij heel veel moet worden ingevuld. De software loopt vaak tegen een limiet aan doordat er niet voldoende materiaal te klonen valt. Dat klonen is daardoor ook al snel zichtbaar, omdat het repetitief wordt, zeker als het beeld complex is of uit verschillende, afwijkende delen bestaat. Generative Fill is ook niet perfect, maar werkt wel veel beter en dat heeft grofweg twee oorzaken. Ten eerste 'begrijpt' de software beter wat er op het beeld te zien is. Doordat onderwerpen herkend worden en de context duidelijker is, kan er effectiever een element toegevoegd worden. Als bijvoorbeeld een plas water wordt toegevoegd, wordt er ook voor gezorgd dat de spiegeling in het water overeenkomt met de omgeving. Ook weet de software dat een toegevoegd object voorzien moet worden van schaduw. Ten tweede wordt er niet simpelweg bestaand materiaal uit hetzelfde beeld gekloond, maar wordt ook op basis van externe bronnen gewerkt. Zo kunnen bergen toegevoegd worden, kan de kleding van personen worden veranderd en kan ook de lucht vrij eenvoudig compleet worden aangepast. Op dezelfde wijze is het mogelijk om foto's horizontaal en verticaal te verbreden; er wordt simpelweg beeld verzonnen dat bij de oorspronkelijke foto past. Een reeks bewerkte beelden, waarbij er middels Generative Fill elementen zijn toegevoegd. De linkerfoto is steeds het origineel, de rechterfoto het eindresultaat. Alle foto's zijn echt, behalve de laatste - die is door een AI gegenereerd en vervolgens bewerkt in Photoshop Beta. De praktijk De gebruikte techniek Om zelf beelden te kunnen genereren, moet een grote dataset verzameld worden. Veel softwareplatforms gebruiken hiervoor stockfoto's. De beelden zijn een leerbron voor de AI, die hiervan leert hoe wij foto's graag zien. Uiteraard kan hier een bepaalde bias in zitten; een portret van een model heeft een andere pose, uitstraling en uiterlijk dan dat van een gezinskiekje. Die dataset wordt verwerkt zodat hij geschikt is voor het neurale netwerk. De beelden worden bijvoorbeeld uniform gemaakt wat omvang betreft. Vervolgens wordt het neurale netwerk getraind via een generative adversarial network. Een generator en discriminator worden tegelijk getraind, waarbij het de bedoeling is dat de generator beelden kan maken die de discriminator niet van echt kan onderscheiden. Na dit stadium kunnen beelden worden gegenereerd. Voor tekstgeneratie wordt een transformer-model getraind in natural language processing. De AI moet taalpatronen uit grote hoeveelheden tekst leren begrijpen, in combinatie met convolutional neural networks, die de structuur en samenhang van beelden leren. Uiteindelijk kan de AI tekst interpreteren en beelden genereren die overeenkomen met de beschrijving. Net als in de reguliere versie van Photoshop 2023 is er, als je een foto opent, onderaan een zwevende balk te zien. Hiermee kun je met een druk op een knop een onderwerp selecteren of de achtergrond verwijderen, ook op basis van onderwerpherkenning en AI. In de bèta verandert deze balk zodra je iets selecteert. Niet alleen kun je daarmee de selectie aanpassen, maskeren of omkeren, ook verschijnt er een knop 'Generatief vullen'. Als je hierop klikt verschijnt een tekstvak. Als je dit leeglaat en vervolgens op de knop 'Genereren' klikt, zal de software de selectie zelf opvullen, waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving. Dit is ideaal om bijvoorbeeld een ongewenst onderwerp of vlekken te verwijderen. Op dezelfde manier kun je via de knop 'Uitsnijden' je foto verbreden of verhogen. Als je vervolgens het nieuwe lege deel selecteert en zonder tekst iets laat genereren, zal Photoshop de lege ruimte opvullen met beeld dat aansluit bij de rest van het beeld. Dat kan zowel door ieder vlak afzonderlijk te selecteren en vullen als door het hoofdbeeld te selecteren en vervolgens de selectie om te draaien via de knop in de zwevende werkbalk. In de praktijk werkt dit vaak indrukwekkend goed. Als de originele foto bijvoorbeeld een close-up van een gezicht betreft, begrijpt de software dat de rest van het gezicht, zoals de bovenkant van een hoofd plus het haar, erbij moet worden bedacht. Dit sluit aan bij de huidskleur en de haarstijl van de geportretteerde. Bij een landschap met bergen, bomen of water worden nieuwe elementen toegevoegd die aansluiten bij wat er al te zien is. Ook de kleurstijl komt overeen en zo nodig wordt ook voor bijpassende schaduw gezorgd. Je krijg niet één bewerking te zien, maar altijd drie opties. Dat is handig, want zo kun je de beste optie kiezen, die optimaal aansluit of simpelweg het interessantst is. Als de selectie niet aan je wensen voldoet, klik je simpelweg nog een keer op de knop en worden er drie extra beelden gemaakt. Tot slot kun je ook gebruikmaken van het tekstvak. Je kunt hier bijvoorbeeld een specifieke instructie geven, zoals 'remove trees' maar ook invullen wat voor beeld er moet worden toegevoegd. Ook luchten kunnen op deze manier vrij eenvoudig aangepast worden. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de dataset van Adobe Firefly. De resultaten zijn wat realisme betreft niet op het niveau van Midjourney, maar zijn alsnog een aanwinst. Het scheelt vooral heel veel tijd, waarbij je niet meer zelf onderwerpen in je beelden hoeft te plakken, maar Photoshop uit de Firefly-data put en er bovendien voor zorgt dat het onderwerp naadloos geïntegreerd wordt. Dat gaat niet altijd perfect. Daarom is het fijn dat je keus hebt uit drie varianten. Terwijl het mogelijk is om zwemmende mensen toe te voegen, die dan daadwerkelijk half onder water zitten, bleek de software tijdens onze pogingen niet in staat om hetzelfde te doen met een haai of schildpad; die was dan volledig zichtbaar en dus volstrekt onrealistisch. Ook specifieke instructies, zoals dat een onderwerp een bepaalde kant op moet bewegen, werden niet altijd begrepen. Iets anders om rekening mee te houden is dat de software alleen aan volledige vervanging doet. Voeg je bijvoorbeeld een bril aan een persoon toe, dan horen daar ook andere ogen bij. En geef je iemand andere kleding waarbij je ook een stukje kin selecteert, dan krijgt die persoon dus ook een andere kin. Mensen zien er daardoor al snel minder natuurlijk uit, vooral als het bekenden zijn. De software heeft toch al moeite met mensen genereren; vooral gezichten zien er wat vervormd en niet zo realistisch uit en ook lichaamsdelen wijken vaak af of nemen onnatuurlijke posities aan. Er zijn ook nog technische beperkingen. Toegevoegd materiaal heeft momenteel een maximale resolutie van 1024 pixels. Iets kleins toevoegen werkt prima, maar als je een foto breder of hoger wilt maken, of allebei, is het aantal pixels al snel te klein. Dat betekent dat je een groot verschil zult zien tussen het originele deel van de foto en het gegenereerde deel; dat laatste is dan opvallend onscherp. Dit verschil is al bij smartphonefoto's te zien, maar wordt extreem bij professionele foto's van 60 megapixel of meer. Je kunt dit op dit moment dus het beste in meerdere kleine stapjes doen in plaats van in een keer. Hopelijk neemt de kwaliteit nog toe en werkt alles beter als de functionaliteit later dit jaar definitief in Photoshop opgenomen is. Iets anders dat ons in negatieve zin opviel, is dat veel woorden verboden zijn, ook al was onze bedoeling onschuldig. De tekst moet vooralsnog in het Engels zijn, ook als je de Nederlandse versie gebruikt.

Is het nog een foto? En van wie zijn de rechten?

Het toevoegen van Generative Fill in Photoshop is revolutionair. Enerzijds scheelt het veel tijd bij bewerkingen en anderzijds kan beeldmateriaal worden toegevoegd op basis van een externe dataset. Dat is een grote stap in de historie van de beeldbewerkingssoftware. Wel zijn er nog technische beperkingen en roept het twee vragen op: wie is de eigenaar van de beelden als AI hier een grote stempel op drukt en wanneer is een foto nog een foto? Samenvatting van de opties Objectcreatie: kies een gebied in de afbeelding en geef aan wat je wilt creëren of vervangen. Het resultaat verschijnt in een nieuwe laag. Achtergrondcreatie: selecteer de achtergrond, voeg een tekstprompt toe en voeg nieuw materiaal toe of breid de scène uit. Itemverwijdering: verwijder objecten uit de afbeelding met een selectie. Pas de lucht aan: selecteer de lucht en laat de prompt leeg of vul in de prompt bijvoorbeeld 'zonsondergang' in. Wijzig de beeldverhouding: Generative Fill kan inhoud toevoegen als de beeldverhouding wordt veranderd, zoals het wijzigen van verticale in horizontale foto's of andersom. Genereer een nieuw beeld op een leeg canvas, puur op basis van steekwoorden. In zijn voorwaarden voor de bèta stelt Adobe dat de beelden niet voor commerciële doeleinden gebruikt mogen worden: "Terwijl de generatieve-AI-functies zich in de bètafase bevinden, is alle gegenereerde uitvoer uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden." Vooralsnog is het gebruik dus beperkt tot privébeelden, maar het lijkt aannemelijk dat dit verandert als de functie uit bèta is. Photoshop wordt immers vooral gebruikt door professionals, zoals fotografen en ontwerpers. Daarnaast moeten de generatieve-AI-functies worden gebruikt in overeenstemming met Adobe's gebruikersrichtlijnen, zoals het respecteren van rechten van derden en een verbod op het gebruik van gescripte processen. Verder zijn bepaalde zaken uitgesloten, zoals expliciete naaktheid, haatdragende inhoud, geweld en 'bedrieglijke content'. Rechten Een vraag die je kunt stellen bij iedere AI-foto, is van wie de rechten zijn. En maakt het nog uit of er een beetje gebruikgemaakt wordt van Generative Fill of dat het merendeel van het beeld eruit bestaat? We vroegen het ict-jurist Arnoud Engelfriet. "De Auteurswet zegt dat je rechthebbende bent op een werk als het jouw 'eigen intellectuele schepping' is, dus als jij de creatieve inbreng hebt verricht", zegt Engelfriet. "Anderen die hebben meegewerkt, mogen dan alleen ondergeschikte tot geen creatieve inbreng hebben gehad. Denk aan een eindredacteur of de drukker die de kleuren wat bijstelt zodat ze mooi uitkomen op glossy papier. Bij generatieve AI komt het werk tot stand vanuit de prompt, zodat je volgens mij goed kunt zeggen dat de prompter de rechthebbende moet zijn. Vaak zie je echter dat er verschillende varianten van hetzelfde werk gemaakt worden en dan kun je je afvragen of het allemáál uit de creativiteit van de prompter komt." "Ik heb nu niet het gevoel dat hier grote problemen door ontstaan. De vraag van wie zo'n generative-AI-werk is, is meer voor de interesse dan voor zakelijk keiharde gelddiscussies. Tegelijk is het ook weer raar dat iemand die simpelweg 'kat in een astronautenpak' intypt, ineens wél de rechten heeft. Onder de Auteurswet is er creativiteit of niet, het is geen glijdende schaal waarbij je een beetje creatief bent en dan een mager auteursrecht hebt of dat je de nieuwe W.F. Hermans bent en dus een enorm sterk auteursrecht hebt. Dus de vraag is: 'Brengt deze prompt creativiteit teweeg en komt die creativiteit door de prompt?' Zo ja, dan heb je auteursrecht. Zo nee, dan niet. Je moet denk ik dan een fundamentele discussie voeren: we hebben auteursrecht ingevoerd zodat mensen moeite gaan doen om mooie, leuke, uitdagende enzovoort werken te maken. Dat auteursrecht geeft ze immers een businessmodel om kopieën daarvan te verkopen. Als je nu zonder moeite enorm veel werken kunt maken, is het dan nog wel nódig dat er auteursrecht komt te rusten op je werk?" De linkerfoto toont een kapotte Russische T-72-tank op het Leidseplein in Amsterdam. Na een paar klikken is de complete achtergrond vervangen en staat de tank in een bos. Het resultaat is niet perfect, maar zelfs aan de schaduw op de grond is gedacht. Is het nog een foto? De traditionele definitie van een foto is een beeld dat wordt geproduceerd door licht op een lichtgevoelig oppervlak te laten vallen, zoals een fotografische film of een elektronische beeldsensor in een digitale camera, vandaar de uitdrukking 'schrijven met licht'. Een foto die niet op die manier tot stand komt, maar wordt gegenereerd door een AI op basis van een bepaalde dataset, is in feite een synthetische foto. Hoewel deze beelden op foto's kunnen lijken, zijn ze niet het resultaat van het gebruikelijke fotografische proces. Kun je die beelden dan wel of niet een foto noemen? Dat is eigenlijk een taalkundige en filosofische discussie. Al sinds de eerste versies van Photoshop en andere beeldbewerkingssoftware is er discussie over de gevolgen van beeldbewerking. Een purist vindt het al te ver gaan als rommelige elementen digitaal worden weggepoetst, maar tegelijk is het voor creatieve bewerkingen al vele jaren gebruikelijk om via lagen delen toe te voegen die er in werkelijkheid niet waren. Het is dan vooral een kunstvorm, geen registratiejournalistiek. Bovendien kwam manipulatie ook al in de tijd van de doka voor en is het dus niets nieuws. Met de intrede van gegenereerde AI-beelden, die soms bijna niet van echt te onderscheiden zijn, is een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Je kunt zeggen dat het concept van wat een foto is, daarmee opnieuw geëvolueerd is. Als we een foto zien als een visuele weergave van iets, kan dat zowel door een camera vastgelegd zijn als (deels) samengesteld met behulp van digitale bewerkingstechnieken. Wat wel of niet als een foto kan worden beschouwd, is dus grotendeels subjectief; een purist en een kunstenaar zullen hier verschillend naar kijken. Een punt van zorg is manipulatie en beïnvloeding van mensen door nepfoto's die door velen voor echt worden aangezien. Tot nu toe ging het vaak om relatief onschuldige beelden, zoals de paus in een pufferjack en Trump die gearresteerd werd. Nu dergelijke beelden echter met een paar woorden te genereren zijn, ligt de drempel lager dan ooit. Het is niet ondenkbaar dat een AI-foto leidt tot onschuldige slachtoffers en reputatieschade, net als nepnieuws en desinformatie. Makers van AI-software proberen dit risico te beperken door verboden woorden in te stellen en beelden van een watermerk te voorzien, maar helemaal sluitend is dit niet. Adobe zelf schreef hier afgelopen mei een blog over. "De mogelijkheid om binnen enkele seconden overtuigende synthetische beelden te creëren van politieke leiders, beroemdheden en zelfs mensen die je kent, is binnen handbereik. Bovendien kunnen AI-tools het stemgeluid van mensen nabootsen en zijn daarmee realistisch klinkende videoclips te maken. Het gevaar van synthetische media is 'zien is geloven'. Hoewel we misschien zijn getraind om sceptisch te zijn over het geschreven woord als we het bronmateriaal niet kennen of vertrouwen, hebben mensen nog de neiging om te vertrouwen op wat ze zien en horen."

Tot slot