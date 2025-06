Wat wil jij weten van ict-jurist Arnoud Engelfriet?

Al jaren is ict-jurist Arnoud Engelfriet actief in de Tweakers-community. Met zijn juridische kennis duidt hij regelmatig de AVG, het auteursrecht, versleuteling en alle Europese wetten die je maar rondom digitalisering kunt bedenken. We willen nu graag van jullie horen waar je Arnoud nog meer over wilt horen. Misschien beantwoordt hij jouw vraag wel in een komend artikel.

Arnoud Engelfriet is als gebruiker actief op Tweakers, maar schrijft sinds 2022 ook achtergronden over juridische onderwerpen. Hij onderzocht bijvoorbeeld of Philips Hue je mag verplichten een account te nemen, wat de juridische impact van de bitcoin is en of er auteursrecht op een AI-plaatje zit. Vaak bedenkt Arnoud zelf waar hij over wil schrijven of kijkt hij, zoals bij zijn analyse over Hue, naar de actualiteit. Nu zouden we graag ook jullie input willen voor zulke artikelen.

Zijn er juridische dilemma's waar je al een tijd je hoofd over breekt? Heb je altijd als eens willen weten hoe iets nu eigenlijk werkt of wat ergens de complicaties van zijn? Of heb je vragen over aankomende Europese regelgeving? Stel je vragen dan in de comments van dit artikel. Arnoud kiest op basis daarvan de interessantste vragen om potentiële toekomstige artikelen aan te wijden.

Natuurlijk kan er altijd actualiteit voorbijkomen die onze voorkeur krijgt. We kunnen dus niet garanderen dat jouw vraag wordt beantwoord of wanneer dat gebeurt, maar we ontvangen graag je input!