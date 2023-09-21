Signify gaat account verplichten voor aansturen van Hue-apparaten

Gebruikers van Hue-lampen moeten in de toekomst verplicht een account aanmaken. De Hue Bridge en de app zijn zonder zo'n account niet langer op enkel een lokaal netwerk te gebruiken en lampen zijn zonder zo'n account niet meer aan te sturen.

Hue bevestigt dat op X nadat gebruikers een recente update voor de Hue Bridge ontvingen. Daarin werd onder andere Matter-ondersteuning toegevoegd, maar gebruikers zagen bij het updaten ook een waarschuwing. "Hue-accounts zijn gemaakt om de beveiliging van je systeem te verbeteren. Binnenkort moet je ingelogd zijn", stond in het updatescherm.

In een andere reactie zegt Hue ook dat het zonder account niet meer mogelijk is om Hue te blijven gebruiken. Het gaat overigens niet alleen om verlichting, maar om alle Hue-producten zoals ook beveiligingssystemen. Hue verwijst daarvoor door naar een ondersteuningspagina. Het bedrijf zegt weliswaar geen gebruikersgegevens aan derden te verkopen, maar verzamelt zelf wel telemetrie. Bovendien moeten gebruikers een opt-out doen voor marketingberichten als ze een account aanmaken.

Hue zegt dat het gebruikers verplicht om accounts te gebruiken omdat dat 'de veiligheid verbetert'. "Nu het aantal features dat we ontwikkelen groeit, groeit ook de noodzaak voor geavanceerdere beveiliging", zegt het bedrijf. Het verwijst naar de mogelijkheid om tweetrapsauthenticatie toe te voegen, nieuwe gebruikers aan accounts toe te voegen en om gebruikerspermissies te verwijderen. Het bedrijf zegt ook dat aanvallers op die manier 'niet binnen kunnen dringen in je huis'. Dat is niet zo; door een cloudverbinding te verplichten ontstaat voor veel gebruikers juist een nieuwe aanvalsvector.

Wel hebben Hue-lampen en de Hue Bridge een Zigbee-controller. Daarmee is het mogelijk om de lampen op andere bridges of controllers aan te sluiten voor alsnog een lokale verbinding, bijvoorbeeld via Home Assistant of andere smarthomeplatformen.

Hue stond binnen de smarthomewereld altijd bekend als een van de grootste partijen die lokale aansturing van domotica mogelijk maakte. Door smarthomeapparaten alleen via een cloudverbinding te benaderen, lopen gebruikers het risico dat oudere apparatuur na een tijd helemaal niet meer werkt.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 21-09-2023 11:30 348

21-09-2023 • 11:30

348

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Reacties (348)

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af_bert 21 september 2023 11:38
Je wordt vanaf nu verplicht om een account te hebben om je eigen spullen te gebruiken.
Waar is het punt van een verbeterde veiligheid als je alles centraliseert via internet naar een bedrijf? Een bedrijf dat failliet kan gaan waardoor je spullen waardeloos worden. Of dat bedrijf wordt overgekocht door een groter bedrijf dat andere plannen heeft, waardoor je spullen waardeloos worden.

Eerst een account?
Daarna een (steeds duurder wordend) abonnement om je account te mogen en kunnen gebruiken?
bartvb @af_bert21 september 2023 14:00
Je kan hier je zorgen kwijt:
https://www.philips-hue.com/nl-nl/support/contact-form

Wat ik ervan begrijp is dat een account verplicht gaat worden omdat dit b.v. nodig is voor de Security producten (die cloud functies nodig hebben) en ze alles gelijk willen trekken. Dus niet mensen met en mensen zonder account. Iedereen een account.

Voor nu is het zo dat de lokale API beschikbaar blijft en je voor het aan/uit zetten van verlichting geen cloud connectivity nodig hebt. Hopen dat dat zo blijft.

Zodra ze dat gaan veranderen gaat hier die Hue Bridge de deur uit. Deze stap met een verplicht account voelt een beetje als een glijdende schaal. Hopen dat dit meevalt.
Finraziel @bartvb21 september 2023 14:37
Als dat verandert moeten we eigenlijk massaal ons geld terug vragen. Het product voldoet dan namelijk door toedoen van de fabrikant niet meer aan wat er verkocht is.
SirQuack @Finraziel21 september 2023 15:24
Helaas gaat die vlieger niet op. De Hue producten vallen namelijk onder de Signify gebruiksvoorwaarden en die hebben het voor zover ik kan vinden al sinds 20 april 2021 over een verplichte account.

Zigbee als protocol vereist natuurlijk geen account, dus je kan altijd de bridge vervangen en de lampen houden.

Geld terugvragen kan alleen binnen 30 dagen na ontvangst en zonder ingebruiksname, anders verloopt je bedenkrecht (ook volgens diezelfde voorwaarden).

Dus nee, het product veranderd niet afdoende om zoiets af te dwingen. Je kan het altijd proberen natuurlijk.
Psycho_Mantis @bartvb21 september 2023 16:20
Ik heb ze feedback gestuurd via die link.

M'n vrouw wilt simpelweg het licht bedienen en kleurtjes aanpassen. Een account is overbodig voor dit doeleinden.

Ik ben ook niet van plan om die security producten te kopen. En als ik het later toch wil, maak ik dan wel een account.
jurroen @bartvb21 september 2023 19:41
De Hue lampen gebruiken - net als Tradfri - Zigbee. Je kunt jezelf makkelijk onafhankelijk maken van dat wolkje gebakken lucht, bijvoorbeeld door een Zigbee stick in je SBC te proppen en op die manier het aan te sturen.

Sommige Zigbee sticks hebben bovendien een betere antenne (hoewel het allemaal vrij goed mesht) en vaak een hoger aantal concurrent devices.

Ik heb zelf een Sonoff Zigbee dongle en ben er erg happy mee. Die zit in een machientje die Zigbee2MQTT draait, dat doorzet naar een Mosquitto daemon, waar Home Assistant ook op zit.
mrjeepie @bartvb22 september 2023 13:29
Ik heb ook een klacht ingediend, en werd vandaag meteen opgebeld. Medewerker gaf als alternatief om een wegwerp mailadres te gebruiken, en dat alles lokaal blijft werken (ook zonder dat de bridge internettoegang heeft). Dus ook het toevoegen van lampen blijft gewoon mogelijk. Ik ben benieuwd, in dat geval kan ik er mee leven maar ik moet nog maar zien dat dit verhaal klopt.
DLGandalf @mrjeepie23 september 2023 12:48
Dat is de omgekeerde wereld toch. Dus zelfs met een weggooi account blijft het werken, waarom is het account dan nodig?
trenjeska @bartvb22 september 2023 17:27
Nee dat kan niet.
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dimdek @bartvb22 september 2023 21:41
Bedank voor de link, maar ik kan de website niet eens openen omdat hij bol staat van de trackers die ik blokkeer. Dat belooft niet veel goeds voor de vergaarde data via het verplichte account.
Ik denk dat wat Hue doet niet mag en heel achterbaks is omdat ze hun producten onbruikbaar maken indien je niet akkoord gaat met de voorwaarde om je privegegevens te delen met het bedrijf. Als je een nieuw product koopt en niet akkoord gaat dan mag je het retourneren. Dat moet nu dus ook mogen met producten die reeds in gebruik zijn. Leuke zaak voor de consumentenbond. Ik zal in ieder geval mijn rechtsbijstand inschakelen en melding maken bij de AP.
rschouten93 @bartvb21 september 2023 19:01
Klacht verstuurd, mogelijk dat ze zich nog bedenken.

Een verplichte account om de beveiliging te verbeteren, iedereen met een beetje technische kennis snapt dat dit onzin is. De beste beveiliging is nog altijd om je zooi niet op internet aan te sluiten.

Mijn idee is dat er weer eens een bloedzuiger het idee heeft geopperd om wat te doen met alle klantdata die beschikbaar is en waarvan ze zich aanmeten dat dit data is die hen toebehoort i.p.v. de consument zelf.
cricque @af_bert21 september 2023 13:25
Ja not going to happen.

Nu wat wel zo is, kijk daar naar ring. Vroeger was de cloud storage gratis. Alleen nieuwe klanten moeten een abonnement nemen. Voor de "oude" gebruikers is en blijft het gratis. Wel blijven, wil ik nog wel zien, maar althans dat is toch zo.

Maar wie gaat er een abonnement nemen voor zijn lichten ? Ik althans niet, dan vliegt hier alles buiten en koop ik nooit of te nimmer nog iets Philips.
haam @cricque21 september 2023 13:51
account en abonnement zijn twee verschillende dingen.
hans235 @haam21 september 2023 23:25
Signify en Philips zijn ook 2 verschillende dingen..
cricque @hans23522 september 2023 08:56
Juist, maar het bijna overal zal je het terugvinden onder "Philips Hue", dus dit kan wel terugslagen op de Philips naam ik het algemeen. En dat die tak nu een apart leven heeft, kan best zijn etc. Tik in de pricewatch zoek eens "hue" in ... en je zal onmiddellijk "Philips Hue" zien staan. Veel mensen weten zelfs niet wat Signify is. En voor mij blijft dit Philips, mijn eerste lampen was er nog geen sprake van Signify.
En langs een kant gaan ze dat ook niet laten varen. Als Henk moet kiezen tussen "Philips Hue" of "Signify Hue" of "Groovy (of zoiets, kan er niet direct opkomen)" wat gaat Henk dan kiezen ? Philips kennen we, zelfde prijs als Signify ... Hmm die Groovy is goedkoper ... Maar Philips kennen we dus we nemen Philips.
Als het Signify vs Groovy is ... Ja maar die Groovy is goedkoper, laat ons dan maar die Groovy proberen.


Lenovo ... Ken veel mensen in de it sector die zeggen, ja maar dat is IBM. Er zijn dingen die nu eenmaal verbonden zullen blijven. Bij Lenovo is het nog wat anders en begin je echt wel minder de referentie naar IBM te horen, maar die is er nog wel, maar is wel weg aan het gaan.
cricque @haam21 september 2023 13:54
Correct, maar waarom moet je al een account hebben voor je lichten ? Alleen als je dat van buitenaf wilt doen. Voor de rest lijkt me dat niet nodig.

En aangezien zoveel dingen tegenwoordig een abonnement nodig hebben. Dit is stap 1, hopelijk blijft het hier bij. Maar ik vrees er voor. Als hier niet veel tegenspraak van komt, kunnen we eens kijken hoever we kunnen gaan. Zo denken managers en ceo's, want ze willen toch wel die dikke vette bonus.
Finraziel @cricque21 september 2023 14:39
Je kunt nu al prima van buiten je netwerk je lichten bedienen zonder account.
@Verwijderd sorry je hebt helemaal gelijk, ik was in de war met een andere app 8)7

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 22 juli 2024 15:44]

Verwijderd @Finraziel21 september 2023 18:18
Niet vanuit de app volgens mij, tenzij je een VPN tunnel slaat over 5G naar je router?
haam @cricque21 september 2023 14:02
Natuurlijk zou je geen account nodig moeten hebben om je lampen te kunnen bedienen.
Een account is een hele makkelijke manier om data te source assignen. IP adressen mag je niet zomaar opslaan.
Op die manier is makkelijk te zien wat voor verzamelingen er zijn en hoe die gebruikt worden.

Het gaat dus om data verzamelen.
cmegens @cricque21 september 2023 14:22
Je hebt sowieso al geen lampen van Philips, maar van Signify. Zo zijn de TV’s van TP vision. Alhoewel op beide producten Philips staat, komen ze dus van een totaal ander bedrijf. Als je echt een Philips product wilt kopen als consument kun je nog terecht bij de tandenborstels en de shavers.
Iksie @cmegens21 september 2023 16:54
Volgens mij is Domestic Appliance ook al verkocht. Je kunt dus nog alleen een MRI scanner of een snurkapparaat kopen bij Philips.
cmegens @Iksie21 september 2023 20:34
Vallen onder personal care, niet domestic. Dus is nog Philips.
m4ikel @af_bert21 september 2023 14:43
Wacht maar, binnenkort wordt hier ook weer een abonnementje aan gekoppeld.
meowmofo @af_bert21 september 2023 16:33
Er kwam van de week een update uit voor de Android app waarbij je een enorm lange lap tekst als nieuwe voorwaarde *moest* accepteren. Ik probeerde dit niet te accepteren, kwam gewoon de app niet meer in. Ik vind het een bijzonder vreemde werkwijze van die toko.
Blorgg @af_bert21 september 2023 17:16
Tja wat zullen we ervan zeggen? Ze keken naar Unity en zagen hoe goed dat soort grote structurele veranderingen werden ontvangen door het grote publiek en dachten: zoiets moeten wij ook doen!

Zodra we een account nodig gaan hebben om de lampen te bedienen gooi ik al die zooi mijn huis uit. Dan maar geen Hue lampen. Smart home in de cloud, nope.
TD-er @af_bert21 september 2023 17:56
Je zou eventueel de Hue bridge kunnen vervangen door een AVM Fritz smart gateway
Naar wat ik begrepen heb, moet je zelfs je lampen compleet naar fabrieksinstellingen terugzetten om ze te kunnen koppelen, dus in principe maak je daarmee de Hue bridge compleet overbodig.
Ik heb er zelf nog niet mee gespeeld, maar als ik de knowledge base van AVM zo doorlees is het echt bedoeld als vervanging van de bridge (en niet alleen voor Hue bridge)
Lethalshot @af_bert22 september 2023 11:43
Na aanleiding van dit artikel heb ik contact opgenomen met Signify.
Hier kreeg ik de volgende reactie op terug:
Bedankt voor uw e-mail betreffende verplichte Hue Account. Als u geen account wenst te gebruiken zullen uw Hue produkten blijven werken, behoudens de online services en de verbinding met bijvoorbeeld Alexa of Google home. ook kunt u dan geen gebruik meer maken van op lokatie gebaseerde items zoals bijvoorbeeld buitenhuis bediening.
Als dit inderdaad dus zo blijkt te zijn valt de impact nog wel mee naar mijns inzien.
PhilipsFan @af_bert21 september 2023 16:16
Er zit blijkbaar weer zo'n huftermanager bij Signify. Dit was JUIST het belangrijkste pluspunt van Hue, dat je je verlichting altijd lokaal kunt besturen EN dat het overweg kon met Zigbee lampen van andere fabrikanten. Het hele systeem is altijd ontworpen om open te zijn.

En dan komt er zo'n kortzichtige manager die dat allemaal even wil veranderen. Ze hebben het al eerder geprobeerd met lampen van andere fabrikanten. Dat is na veel protest teruggedraaid. Maar het geeft wel aan hoe zo'n fabrikant denkt. En nu dit weer. Fabrikanten blijven echt onbetrouwbaar.

Ik heb voor meer dan 2500 euro aan Hue verlichting. Als de lokale API eruit wordt gehaald, dan wil ik al het geld terug dat die lampen gekost hebben. Ik denk dat we dan met een aantal Tweakers Signify voor de rechter moeten slepen. Zover is het nu nog niet, maar ik word hier wel onrustig van. Als ik dit 2 weken eerder had geweten, dan had ik niet voor ruim 600 euro aan Festavia verlichting gekocht.
nestview 21 september 2023 11:35
Ja hoeist. Heb mijn huis vol hue, geen account, puur lokaal. Als ik het nu goed begrijp word ik straks verplicht de hele boel aan een account te koppelen want anders kan ik mijn dure zelf aangeschafte spullen niet meer gebruiken? Moet niet gekker worden.
Andros @nestview21 september 2023 11:50
Nee hoor, gewoon Signify contacteren voor een schadevergoeding, zij presteren het immers om doelbewust jouw eigendom op afstand onklaar te maken. Het wordt eens tijd dat hier degelijke wetgeving voor komt en dat die bedrijven eens leren wat "kopen" betekenen.
JBVisual @Andros21 september 2023 12:01
Helaas zijn we ooit akkoord gegaan waarin vast wel benoemd staat dat door software updates de functionaliteit van producten kan veranderen.

Zoals meerdere tweakers aangeven blijft het mogelijk om met een lokale zigbee controller de lampen aan te sturen, en zal het ook mogelijk blijven met schakelaars de lampen te bedienen.

Ik ben het compleet met je eens dat het belachelijk is dat de functionaliteit zo ingegooid wordt, maar juridisch maak je zeer weinig kans.
Dan zal je echt een rechtszaak moeten starten waarin je duidelijk maakt waarom je een product hebt gekocht en waarom het nu onwerkbaar voor je wordt, terwijl je tussen de lijnen van de algemene voorwaarden probeert duidelijk te maken waarom datum jouw geval niet opgaat.

Persoonlijk hoop ik dat er genoeg mensen ook gaan lopen klagen en dat het een PR nachtmerrie wordt, zodat ze hun beleid misschien gaan herzien.
Maar als ze het beleid aanpassen is dat vooral voor de PR, en niet omdat ze verwachten het juridisch opeens druk te gaan krijgen.
PaMu @JBVisual21 september 2023 12:19
Als je geen account hebt aangemaakt, zal je ook niet met de voorwaarden akkoord zijn gegaan.

Zover ik weet staat nergens op de doos dat een account vereist is, dus zal het niet toegestaan zijn om dat nu te wijzigen

[Reactie gewijzigd door PaMu op 22 juli 2024 15:44]

JBVisual @PaMu21 september 2023 12:33
Bij ieder product wat je koopt is een bijsluiter toegevoegd, waarin verwezen wordt naar algemene voorwaarden of dat deze al bijgevoegd zijn.
In deze algemene voorwaarden zal voor bedrijven die hun voorwaarden juridisch goed dichtgetimmerd hebben altijd vermeld zijn dat ze hun voorwaarden eenzijdig mogen aanpassen, of andere punten om het voor hun zelf goed op orde te hebben.

Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden kan je terug naar de verkoper om de koop ongedaan te maken.

Bij de aankoop van een product ga je dus eigenlijk akkoord met de algemene voorwaarden van zowel de winkel als de producent van een product.

Nogmaals, ik wil deze actie zeker niet goed praten!
Ik heb zelf ook Hue draaien en erger me ook aan de nieuwe voorwaarden.
Maar een feit blijft overeind, en dat is dat ze juridisch dit gewoon mogen, en wij als gebruikers nagenoeg geen voet hebben om op te staan.
The Zep Man @JBVisual21 september 2023 12:50
Bij ieder product wat je koopt is een bijsluiter toegevoegd, waarin verwezen wordt naar algemene voorwaarden of dat deze al bijgevoegd zijn.
In deze algemene voorwaarden zal voor bedrijven die hun voorwaarden juridisch goed dichtgetimmerd hebben altijd vermeld zijn dat ze hun voorwaarden eenzijdig mogen aanpassen, of andere punten om het voor hun zelf goed op orde te hebben.

Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden kan je terug naar de verkoper om de koop ongedaan te maken.
"Het product werkt vanaf nu enkel als wij jouw mond vastnaaien aan de kont van een ander."

Nee, met enkel verwijzen naar voorwaarden gaan Signify of verkopers van Signifyspul het niet halen in een rechtszaak.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:44]

DeComponeur @JBVisual21 september 2023 12:51
Maar even kort door de bocht, moet Europa hier niet gewoon keihard voor gaan liggen?
Actioncams en wifi versterkers die alleen werken als je je registreert is al behoorlijk bedenkelijk, maar je kunt straks niet eens meer je droger aanzetten als je niet online bent, of niet ondersteunend fietsen als je die niet wekelijks update...
Fabrikanten/bedrijven zijn nu van alles aan het verzinnen om gegevens van je te verkrijgen. Volgens mij is het niet zo ingewikkeld om dat gewoon niet toe te staan.
Verplicht anoniem is vast een haalbare optie :z
McBacon @JBVisual21 september 2023 12:51
Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden kan je terug naar de verkoper om de koop ongedaan te maken.
Volgens mij moet je deze beslissing al kunnen maken vóórdat je het koopt. Dus inderdaad bijvoorbeeld op de doos, niet een "bijsluiter" ín de doos. Je kan moeilijk pas een "contract" "ondertekenen" als je die pas te zien krijgt als je al betaald hebt. Ik denk zelf dat er toch een redelijke kans is dat je dit zou kunnen winnen. Waren er ook geen andere cases over geblokkeerde functionaliteiten op andere apparaten, wat ook zomaar remote ff werd gepusht?
Verwijderd @JBVisual21 september 2023 14:47
In deze algemene voorwaarden zal voor bedrijven die hun voorwaarden juridisch goed dichtgetimmerd hebben altijd vermeld zijn dat ze hun voorwaarden eenzijdig mogen aanpassen, of andere punten om het voor hun zelf goed op orde te hebben.
Mensen denk dat, maar dat is niet altijd zo. Contract voorwaarden, NDA, en andere toestanden zijn enkel zo geldig, zo lang ze niet voor de rechtbank komen. Je zou verbaast zijn hoeveel spullen dat in TSO, Contracten enz staan dat letterlijk niet wettelijk zijn. Recent hebben we de ganse Unit Game Engine debacle waar veel kans is dat ze verliezen in een rechtszaak ondanks dat hun advocaten de boel bekeken hadden en ze ook clausule hadden dat hun toeliet van eenzijdige aanpassingen.

Is zoals de NDA dat je in veel contracten vind, maar in de praktijk wanneer mensen die aanvechten zijn de meeste rechtszaken een verlies voor het bedrijf in kwestie.

Wat bedrijven zeggen of doen, is ofwel nooit getest in een rechtbank of soms puur illegaal. Is zoals recent die "geen warranty als je deze stikker beschadigt", well, is illegaal maar bedrijven (in de VS) zeggen lekker FU aan de klanten.

Je kan niet aannemen dat wat in een TSO/Contract/Whatever staat legaal is, met de redenering dat een advocaat het bekeken heeft. Advocaten zijn geen gods, die maken fouten, kennen ook niet alle precedence, of zeggen dat het ok is gewoon omdat er geen case law is over dat wat je schreef. Advocaten zijn GEEN wetten en rechtbanken.

Kan je verzekeren dat we over een bepaalde zaak met 5 advocaten gesproken hadden, en we kregen 3 verschillende antwoorden. En leukste was ... tot we gesproken hadden met iemand dat intern werkte op een ambt, well, geen enkel van die 5 was correct. Geld verspilling...

Je kan advocaten hebben dat zeggen dat je een zaak hebt, en toch verlies je. Hoe kan dat, een advocaat heeft dat bekeken nietwaar? Soms denk ik dat mensen zich een beetje te veel blindstaren aan dat idee, dat advocaten goden zijn.
Moogles @Verwijderd22 september 2023 12:42
Je wordt als burger geacht om de wet te kennen; als advocaat alleen om deze te misbruiken.
Kevinp @JBVisual21 september 2023 13:15
En daar ben ik netjes op gewezen en is mij dit verteld?
haam @PaMu21 september 2023 13:53
De eerste app die in een doos geleverd wordt wil ik wel meemaken :+
PaMu @haam21 september 2023 16:57
De app hoort bij de Hue Bridge, die wel degelijk in een doos geleverd wordt. De Hue Bridge is effectief onbruikbaar zonder de app, dus alle beperkingen van de app zijn beperkingen van de Bridge zelf
haam @PaMu21 september 2023 17:15
Dan heb je de app sinds installatie dus niet een update gegeven. Want dat is de staat waarin je hem in gebruik hebt genomen.

En er zijn geen beperkingen in functie. Alle functies zijn nog steeds aanwezig. Een account aanmaken is een extra hobbel om bij die functies te komen, maar het wordt niet onmogelijk gemaakt oid.

Ik snap dat je het niet met de wijziging eens bent, maar er is geen grond waarop die wijziging niet zou mogen worden toegestaan.
PaMu @haam21 september 2023 17:23
Een account aanmaken is meer dan een hobbel. Om die account aan te maken ben je verplicht om met een gebruiksovereenkomst akkoord te gaan.

Dit betekent dat zij eenzijdig een overeenkomst verplichten die bij aankoop niet vereist was. Op die grond is het niet toegestaan ok de account nu te vereisen.
haam @PaMu21 september 2023 17:40
De gebruiksovereenkomst is voor de app. Niet de lamp. Bij de aankoop heb je de lamp gekocht. Je bent eigenaar geworden van de lamp. Niet van de app.
Dat je de app kunt gebruiken/nodig hebt om de lamp te bedienen, maakt die 2 niet perse onlosmakelijk van elkaar. Je kunt met de app ook andere dingen bedienen. En je kunt de lamp ook met een Hue schakelaar bedienen. De app is dus niet de enige mogelijkheid tot bediening.

De wettelijke garantie geldt ook alleen voor de lamp. Die staat op de factuur. De app niet. Alleen de lamp is dus onderdeel van de overeenkomst. Het wijzigen van de app voorwaarden doet dus niks met de overeenkomst (factuur).
Dorank @PaMu21 september 2023 17:43
De app hoort bij de Hue Bridge, die wel degelijk in een doos geleverd wordt. De Hue Bridge is effectief onbruikbaar zonder de app, dus alle beperkingen van de app zijn beperkingen van de Bridge zelf
De bridge heeft een API specificatie, elke applicatie die deze implementeerd kan de bridge aansturen, gezien de populariteit van Hue zijn er legio van die soort integraties/applicaties.

Echter de officieele Hue applicatie is de enige die de bridge kan updaten. Dat wordt nu beperkt tot account holders.
darknessblade @JBVisual21 september 2023 12:06
Als je de twitter comments leest zie je al dat iedereen klaagt.
robertwebbe @darknessblade21 september 2023 12:33
Wat iedereen morgen alweer vergeten is en we over andere dingen gaan lopen klagen…
ReVision. @robertwebbe21 september 2023 12:44
Na al het geklaag over de prijswijzigingen bij Unity werd er ook besloten om dat aan te passen. Dus ik zou zeggen iedereen massaal klagen op Twitter en laten weten dat mensen hier niet blij mee zijn.
adebruin @robertwebbe22 september 2023 10:59
De schade is al aangericht:
We unequivocally condemn and reject the recent TOS/fee changes proposed by Unity and the underhanded way they were rolled out. The flippant manner with which years of trust cultivated by Unity were cast aside for yet another way to squeeze publishers, studios, and gamers is the saddest part. That this move was wholly unnecessary pushes things into the tragedy category - a cautionary tale the industry will not soon forget.

We do not feel that a simple public statement is sufficient. Even if Unity were to recant their policies and statements, the destruction of trust is not so easily repaired. We strongly feel that it is now equally important to get behind some of the other up and-coming open source game engines. Lighting some candles in an otherwise dark moment.
bron: https://www.gamingonlinux...-to-godot-engine-and-fna/

Verder verwacht ik dat dit zo'n WhatsApp terms of service update debacle wordt. Toendertijd was dit een forse duw in de rug in het gebruik van Signal en Telegram. EA redux (John Riccitiello)?

[Reactie gewijzigd door adebruin op 22 juli 2024 15:44]

The Zep Man @JBVisual21 september 2023 12:49
Helaas zijn we ooit akkoord gegaan waarin vast wel benoemd staat dat door software updates de functionaliteit van producten kan veranderen.
Gelukkig is niet meteen iets leidend enkel omdat het ergens in een EULA staat.
PhilipsFan @JBVisual21 september 2023 16:45
Ik denk eigenlijk dat je wel een kans maakt in zo'n rechtszaak. Rechters hebben het niet zo op fabrikanten die proberen om consumenten op te lichten. Want dat is hier het geval. Het product verandert na de koop, waardoor het voor bepaalde kopers niet meer voldoet en ze het onder die voorwaarden nooit hadden gekocht. Dus het is in ieder geval misleiding.
Bagoll @JBVisual21 september 2023 17:26
Helaas zijn we ooit akkoord gegaan waarin vast wel benoemd staat dat door software updates de functionaliteit van producten kan veranderen.
Dat is juist maar toch zit daar wel een juridische grens aan.

Bij een volgende update verdwijnt de helft v/d functionaliteit en kun je de functionaliteit tegen betaling heractiveren met een pro-abo.
Ik denk dat de rechter daar niet blij van gaat worden?

Natuurlijk is het niet zo extreem in dit geval maar voorwaarden kunnen je niet zomaar van alles opdringen in de toekomst. Je moet minimaal dezelfde oude functionaliteit kunnen blijven gebruiken.
PhotoShop is daarvan een goed voorbeeld die oude versie die je ooit gekocht hebt is niet gedwongen omgezet naar een abo.
MarcoC @JBVisual21 september 2023 22:16
Voorwaarden zijn niet ruimer dan de wet. Ze kunnen van alles in hun voorwaarden opschrijven, ik vraag me echt af of dit juridisch houdbaar is.
WillySis @Andros21 september 2023 12:06
HELEMAAL MEE EENS.

Producten die gebonden zijn aan één service aanbieder zouden eigenlijk onder koppelverkoop moeten vallen, zeker als de dienst betaald is.
Alle producten zouden zonder extra service via een internet verbinding minimaal een goed bruikbare basisfunctie moeten hebben. Het afsluiten van een contract met een dienst via de cloud moet puur aanvullende functionaliteit bieden. Daarvoor moet een koper zelf kunnen kiezen, liefst uit meerdere aanbieders.

Dat het kan wordt wel bewezen door de smarttrainers voor de fiets. De basisfunctionaliteit is daar wel erg beperkt, maar je hebt wel de keuze uit meerdere diensten (ik ken er al 12) om de trainer mee te gebruiken.

Nu de verkiezingen er aankomen zouden we de partijen best eens op kunnen roepen om de consument te beschermen tegen de verplichte clouddiensten bij producten.
CyBeRSPiN @nestview21 september 2023 11:41
Of een generieke Zigbee controller in gebruik nemen die ook goed overweg kan met Hue lampen.
Ik denk dat voor 95% van de gebruikers dit een non-issue is, de meeste mensen geven helaas niks om privacy.
JustRob @CyBeRSPiN21 september 2023 12:00
Het gaat niet alleen om privacy maar ook continuïteit. Wat als signify failliet gaat? En de servers offline gehaald worden? Zijn dan alle Hue producten onbruikbaar?

En verder.. "Gewoon een generieke zigbee controller nemen"... Mensen kopen juist Hue omdat het een eenvoudig, inprikken en gaan oplossing is. Dat is met een generieke zigbee controller al een stuk lastiger, omdat je een andere controller of app nodig hebt.

Als je dan iets vergelijkbaars wil aanraden, koop dan een IKEA Tradfri bridge.. die zouden naar mijn weten ook met HUE lampen e.d. moeten werken... Of heb je daar ook een account voor nodig?

[Reactie gewijzigd door JustRob op 22 juli 2024 15:44]

darknessblade @JustRob21 september 2023 12:06
Zolang ze de zigbee spec [Zigbee quirks] releasen. kan je het gebruiken met een 3rd party hub/software zoals Home-assistant
MoonRaven @darknessblade21 september 2023 12:28
Het probleem is dat Signify redelijk wat eigen zooi bovenop de Zigbee specs heeft gebouwd. Een generieke 3rd party hub kan dus niet alles aansturen.
MsG @MoonRaven21 september 2023 13:28
Volgens mij valt dat wel mee. Een implementatie als Z2M mist qua aansturing van Hue niks. Het zijn vooral de gesloten third-party hubs van andere fabrikanten die niet ingespeeld zijn op het toevoegen van niet-eigen apparatuur.
MoonRaven @MsG21 september 2023 14:14
Alleen Zigbee2MQTT is niet zomaar een generieke oplossing, Z2MQTT heeft juist erg veel custom converters om het werkend te krijgen.
mjz2cool @darknessblade21 september 2023 12:52
En dat is nou net de stap te ver voor de meeste gebruikers. Dat soort software is niet even een app downloaden en gaan. Je moet in het geval van Home Assistant zelf de software installeren en draaien op een pc/server, en dan alle apparaten nog koppelen wat ook niet altijd even gemakkelijk werkt (scenes werken bijvoorbeeld niet altijd even lekker als je daarmee de kleurtemperatuur en dergelijke aanpast).

Die gebruikers kopen Hue omdat het met een paar klikken werkt, zonder extra benodigde hardware.
kaandorp @mjz2cool21 september 2023 17:28
Niet helemaal meer. In principe is dit ook aansluiten en gaan. Hoewel het natuurlijk enige inspanning kost. Maar ik snap je punt.
mjz2cool @kaandorp21 september 2023 18:32
Oh ja dat klopt. Al blijft het configureren nog wel een uitdaging als je niet bekend bent met het systeem.
kaandorp @mjz2cool21 september 2023 19:25
Ook eens. Hoewel ik vorige week bij m’n ouders een aantal nieuwe Hue lampen geïnstalleerd heb en automatiseringen heb ingesteld en dat nou ook niet extreem gemakkelijk vond. Maar goed. Elk systeem kent een leercurve.
CyBeRSPiN @JustRob21 september 2023 12:12
Nee de producten worden niet onbruikbaar, je kunt Hue lampen koppelen aan elke compatibel Zigbee (of Matter) hub. Wat dat betreft doet Philips het goed: een standaard protocol gebruiken dat ook door andere fabrikanten gebruikt kan.
SunnieNL @CyBeRSPiN21 september 2023 14:21
ha.. Alleen aan een compatible zigbee hub. Voor Matter heb je de Hue Bridge nodig die Matter aan Zigbee koppelt (of een andere zigbee hub die dat kan).
Enige nadeel is dat alle lampen geen updates meer krijgen. Heb daar in het verleden voornamelijk met Osram problemen mee gehad. Die moest ik eerst updaten via een Osram hub en dan kon ik ze pas goed in het Hue netwerk opnemen (en die hebben vervolgens de afgelopen 5 jaar geen update meer gehad)
watercoolertje @JustRob21 september 2023 12:26
Wat als signify failliet gaat? En de servers offline gehaald worden? Zijn dan alle Hue producten onbruikbaar?
Als je dan iets vergelijkbaars wil aanraden, koop dan een IKEA Tradfri bridge.. die zouden naar mijn weten ook met HUE lampen e.d. moeten werken... Of heb je daar ook een account voor nodig?
Dus je geeft zelf al een oplossing/reden waarom de lampen niet nutteloos worden als de Hue Bridge er mee kapt? Mooi zo!

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 15:44]

WhiteDog @watercoolertje21 september 2023 12:47
Niet zonder extra investering. Langs de andere kant beschermt Signify ook gewoon maar hun investering. Stel dat ze geen hub zouden verkopen dan worden ze ook helemaal afhankelijk van de grillen van Apple, Google en Amazon.

Ik zie Amazon ze nog wel uitkopen overigens... Amazon Hue 😅
watercoolertje @WhiteDog21 september 2023 13:03
Ja het is niet gratis, maar het is dus ook niet zo als gedacht dat je er helemaal niks mee kan.
Verwijderd @watercoolertje26 september 2023 12:53
Het feit dat het genuanceerder is dan Werkt wel/niet kan wel accuraat zijn maar hoe relevant is dat? In mijn beleving wordt het product naderhand in functie significant gewijzigd. De fabrikant zal vast vinden dat ze voldoen aan de conformiteitseis, maar ik niet. Home automation gegevens zijn ontzettend intiem en prive.
haam @JustRob21 september 2023 14:07
Ik gebruik de app zonder internet toegang (kan in LineageOS). Dus als je niet update, zou het moeten blijven werken, ook als ze failliet gaan. Maar waarschijnlijk gaat zonder update in de toekomst het nieuwe spul niet meer werken
vlaag @CyBeRSPiN21 september 2023 12:59
Ik had al een zigbee controller, met nodered gaat t prima om alles om te zetten. Echter nog niet gedaan omdat iedereen thuis gewend is aan de hue app.
PhilipsFan @CyBeRSPiN21 september 2023 16:46
Ik vraag me ook af of je met een generieke Zigbee controller alle effecten kunt gebruiken. Aan, uit en dimmen gaat vast, maar die effecten als Prism en Sparkle, kun je die ook met een externe Zigbee controller aanzetten?
Some12 @nestview21 september 2023 12:01
Nou dan wordt het tijd voor een Raspberry Pi met een USB-Zigbee antenne en Home Assistant.

Ik verkoop mijn Hue-bridge wel…
MiesvanderLippe @Some1221 september 2023 12:07
Weet waar je aan begint. De migratie op zich is al een hoop werk. Automatiseringen zijn krachtig, maar minder intuïtief. Koppelingen met Home en Google ook minder makkelijk dan normaal. Bediening op afstand alleen via een omweg (zoals een HomePod)
Some12 @MiesvanderLippe21 september 2023 12:14
Klopt, en er zijn gebruiksvriendelijkere alternatieven, maar dit is niet moeilijker dan Windows opnieuw installeren op een pc. (Leuke uitdaging voor de technisch onderlegde leek, hoewel ik het al eens eerder heb gedaan, maar kon geen enkel nut vinden voor een koppeling met Node-Red)

PS: dat gezegd hebbende: er blijft gewoon een phidget aan de muur hangen voor gasten. (Aan/uit-schakelaar)

[Reactie gewijzigd door Some12 op 22 juli 2024 15:44]

The Zep Man @MiesvanderLippe21 september 2023 13:46
Koppelingen met Home en Google ook minder makkelijk dan normaal.
Dat zie ik niet als een tekortkoming. Een goede thuisautomatiseringsinstallatie werkt thuis net zo goed met internetverbinding als zonder. Google en Home staan daar lijnrecht tegenover.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:44]

SunnieNL @MiesvanderLippe21 september 2023 14:24
Homey zou dat wel makkelijker moeten kunnen denk ik? Die kan de verschillende apparaten via 1 interface aan Google kenbaar maken. Zo heb ik ook mijn gehackte Toon aan Google en Alexa gekoppeld (want dat kon na het hacken niet meer op de normale manier via de web-api van Eneco)
Ik heb de zigbee hub van Homey echter nooit gebruikt omdat de originele versie geen goed bereik had. Maar ga er vanuit dat ze dat hebben opgelost in de huidige hardware.
Erik1971
@nestview21 september 2023 12:22
Zelfde ook al jaren met Nvidia, moet een account aanmaken om te kunnen updaten.

Lijkt er op dat dit nieuwe standaard word van tech bedrijven, wil je ons product blijven gebruiken en up to date blijven, wel eerst een account aanmaken....

Niet zozeer dat ik me om privacy zorgen maak, hoewel ik mijn gedachtes hier over heb, maar vooral dat je weer een extra account met wachtwoord moet bijhouden....

Voor Hue heb ik overigens vanaf begin al een account gemaakt, om buitenhuis bediening mogelijk te maken, dus voor mij persoonlijk veranderd er weinig, maar vind de trend om het ook voor binnenhuis gebruik te verplichten zorgelijk....
Blubkens @Erik197121 september 2023 12:50
Je moet helemaal niks.
Hier update ik al jaren Nvidia drivers zonder Geforce Experience.
skatebiker @Erik197121 september 2023 13:06
Als je een VPN server in je kolake netwerk hebt (router / Raspberry Pi) kun je gewoon VPN naar huis doen en je Smart Home van buiten bedienen zonder dat je Smart Home zelf internet nodig heeft.
Wasrek @Erik197121 september 2023 23:03
Of wat denk je van Samsung. Op de voorgeïnstalleerde Samsung-apps op mijn telefoon te updaten moet ik een account aanmaken en mijn geboortedatum opgeven ter leeftijd controle. Doe ik dat niet, kan ik ze wel gebruiken zonder leeftijdcontrole, maar niet updaten. Hier zou de EU wel iets aan moeten doen. Updates zouden verplicht moeten zijn zonder de noodzaak tot het aanmaken van een account.
CR2032 @nestview21 september 2023 12:02
Ja, je wordt nu gedwongen een account te nemen. Wellicht komt er dan ook een betaald abonnement vorm aan.

Een locale Raspberry Pi met een ZigBee controller zoals een Sonoff nemen.
Met Domoticz of HomeAssistant. Je krijgt dan ook veel meer instelmogelijkheden.
theduke1989 @nestview21 september 2023 12:14
ze willen onder ne nom van ''betere beveiliging'' voor u dit door pushen.
is toch te verwachten, hun verdien model is niet alleen beetje hardware verkopen, ze moeten ook een service aanbieden.

we supporten dit als een malle, lekker overal een dienst afnemen doen we overal toch.
media, office etc.
Kenneloth @nestview21 september 2023 13:43
Same here, juist omdat alles lokaal kon draaien zonder account ben ik hier gebruik van gaan maken. En nu gaan ze mij ineens verplichten. Dit mag toch niet zomaar?
Verwijderd @Kenneloth26 september 2023 12:56
Nee dat mag niet zomaar. Signify voldoet nu niet meer aan de conformiteitseis van het product, zoals ik die lees. Zij zullen het wel anders lezen. Veel plezier in de rechtbank, losers.
kodak @nestview21 september 2023 12:03
Het lijkt me dan ook niet dat dit zomaar toegestaan is. Je kocht immers een product dat zonder account, zonder afstaan van (persoonlijke) gegevens en zonder marketing zou werken. Vervolgens wijzigt de fabrikant na verkoop eenzijdig de voorwaarden om je als klant niet meer officieel gebruik te kunnen laten maken van de gekochte functionaliteiten tenzij je aan hun voorwaarden voldoet. Dat klinkt als een vorm van oneerlijke handel door machtmisbruik.

[Reactie gewijzigd door kodak op 22 juli 2024 15:44]

mjz2cool @kodak21 september 2023 12:55
Staat het niet sowieso al in de voorwaarden dat de werking kan veranderen?
kodak @mjz2cool21 september 2023 13:08
Dat soort voorwaarden, als ze al genoemd worden, zijn niet zomaar redelijk. Je koopt immers het product voor de werking, niet voor een willekeurige werking waarbij een verkoper achteraf extra eisen gaat stellen die niet duidelijk nodig zijn voor een werking die eerder voldeed.

Als een verkoper achteraf eisen gaat stellen dan horen die redelijk te zijn. Redelijkheid lijkt me dat de wijzigingen voor de koper nodig zijn, zeker als de koper (die al betaald heeft) achteraf aan extra eisen moet voldoen. Het bedrijf en de verkopers tonen momenteel op geen enkele manier aan waarom de extra eisen aan de klanten echt nodig zijn of zelfs maar redelijk.
haam @kodak21 september 2023 13:56
De werking van de lamp veranderd niet. Hij kan aan en uit.

De werking van de app wel, maar die heb je formeel gesproken niet gekocht
PhilipsFan @haam21 september 2023 16:53
Zo ziet een rechter dat niet. Je koopt die lampen OMDAT je ze kunt bedienen via de app. Dus als die app later verandert, waarbij functionaliteit verloren gaat of er extra eisen bij komen, dan is de fabrikant in gebreke omdat het product niet meer voldoet aan de eigenschappen bij aankoop.
haam @PhilipsFan21 september 2023 17:07
Probleem is dat een rechter ziet dat je het nog steeds kunt bedienen. Er wordt niks definitief geblokkeerd. De app wordt niet voorgoed teruggetrokken oid. Je moet alleen een account aanmaken. Dat jij het daar niet mee eens bent, veranderd niks aan het feit dat de functies nog steeds beschikbaar zijn.

En daarnaast zal Signify allerlei technische prietpraat over de buhne gooien om te laten zien dat dat toch echt noodzakelijk is.

Dus de fabrikant zal zeker niet in gebreke worden gesteld.

Voor de duidelijkheid, ik probeer in alles zo disconnected mogelijk te zijn, dus een account zal ik nooit aanmaken (in dat opzicht ben ik het met de meeste hier eens). Maar je product inleveren en iets van geld terugkrijgen is echt een illusie.
PhilipsFan @haam21 september 2023 17:10
Ik denk dat een rechter wel meegaat als je argumenteert dat je niet wilt dat Hue weet wanneer je lampen aan of uit zijn. Dat is ook een vorm van beveiliging. Wat Hue hier doet, is extra data verzamelen die ze eerder niet verzamelden. Dat is ook misleiding, want misschien heb ik wel een Hue systeem gekocht OMDAT ze eerder geen data verzamelden.

En bovendien, bediening via internet is bij lange na niet betrouwbaar genoeg voor verlichting. Als de app altijd via het account werkt, dan kun je dus alleen je lampen aan- en uitzetten als zowel jouw telefoon als je bridge een werkende internetverbinding heeft. Ik zie het mezelf al aan m'n partner en/of kinderen uitleggen. Ja jongens, er is een Ziggo storing, dus het licht kan even niet aan |:(

[Reactie gewijzigd door PhilipsFan op 22 juli 2024 15:44]

haam @PhilipsFan21 september 2023 17:18
Ik denk dat een rechter wel meegaat
Wie zal er voor een lamp (met nieuwwaarde €30-60) naar de rechter gaan? En dan is ook nog de vraag, wat ga je eisen dan?
Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, zou ik m daar eens voorleggen.
PhilipsFan @haam21 september 2023 17:21
Ja, dat is inderdaad een probleem, voor een enkele lamp doe je dat niet. Maar ik heb voor ruim 2500 euro aan Hue verlichting. Dat is toch wel een flink bedrag. De eis zou zijn, dat ik mijn spullen kan terugbrengen en mijn geld terugkrijg. Want de spullen voldoen niet meer aan de eigenschappen die ze hadden toen ik ze kocht. Als ze destijds deze eigenschappen hadden gehad, dan was ik er nooit aan begonnen.

Niet dat ik daar blij mee zou zijn, want ik vind Hue verlichting echt wel heel mooi, het wordt een hele toer om daar een vervanger voor te vinden. Maar als ze dit soort dingen gaan doen, dan wordt het een principekwestie.
haam @PhilipsFan21 september 2023 17:33
Maar ik heb voor ruim 2500 euro aan Hue verlichting
Oeps, dan snap ik wel dat je pissed bent. Ik heb makkelijk lullen met 1 kleurenlampie.

Probleem is dat ze wettelijk niets verkeerd doen (de wet garandeert jou niet het recht op toegang zonder account). Dus juridisch objectief je gelijk halen gaat m niet worden schat ik.

Bij Oculus Rift gebeurde iets soortgelijks. Meta account verplicht. Denk dat er bijzonder weinig mensen geld hebben teruggekregen.
PhilipsFan @haam21 september 2023 17:45
De wet zegt wel dat een product moet voldoen aan de eigenschappen zoals beschreven bij de koop. Als ze een account verplicht stellen is dat 1 ding, maar als je zonder account je lampen niet meer kan bedienen, dan zijn ze wel degelijk in gebreke. Dat kon namelijk vanaf het begin wel en is ook altijd zo aangekondigd. Een account was optioneel, voor als je je verlichting ook van buiten wilde bedienen.

Maar goed, je bent een beetje een naysayer want je loopt de hele tijd te zeggen dat juridisch je gelijk halen niet gaat lukken. Komt het misschien in je op om te bedenken dat juist DAARDOOR het niet gaat lukken? Hoe meer mensen zeggen dat het niet gaat lukken (zonder daar daadwerkelijk jurisprudentie bij te laten zien van een vergelijkbaar geval), hoe meer mensen dat zullen geloven, en er dus niet aan willen beginnen. Ik moet het nog zien, ik denk dat het wel degelijk een kans maakt.
haam @PhilipsFan21 september 2023 17:59
In dit opzicht ben ik zeker een naysayer. Ik geloof namelijk nooit dat een rechter het aanmaken van een account als een onoverkomelijk obstakel zal gaan zien. En ik lees nergens een reden of onderbouwing waarop hij/zij dat wel zou doen.

De tegenpartij zal daarnaast zeker aanvoeren dat het belang van security wordt gediend, dus dat het in het belang van de klant is.

En er zijn al zat fabrikanten geweest die de ondersteuning van een product hebben beeindigd (videodeurbellen, gameservers, slimme thermostaten, etc.). Nooit 1 rechtzaak gehoord waar om die reden mensen geld terugkregen oid.
STV @PhilipsFan22 september 2023 12:39
En bovendien, bediening via internet is bij lange na niet betrouwbaar genoeg voor verlichting. Als de app altijd via het account werkt, dan kun je dus alleen je lampen aan- en uitzetten als zowel jouw telefoon als je bridge een werkende internetverbinding heeft. Ik zie het mezelf al aan m'n partner en/of kinderen uitleggen. Ja jongens, er is een Ziggo storing, dus het licht kan even niet aan
Dat is voor mij het grootste probleem. Internet valt geregeld uit en ik klooi soms met de router. Is dan geen Hue meer te bedienen? En hoe zit het met de Hue beveiligingsapparatuur waar Signify nu op inzet? Werken die ook alleen als ik ingelogd ben? Dan wordt inbreken dus een kwestie van hacken en uitloggen.
PhilipsFan @STV22 september 2023 13:45
Voor die camera's kan ik me nog wel voorstellen dat een account nodig is. Mensen verwachten dat je de camerabeelden ook buitenshuis kunt bekijken, dus in de cloud opslaan is daar logischer dan lokaal opslaan en moeilijk doen met portforwarding. En voor de cloud heb je natuurlijk een account nodig.

Maar als je geen camera's gebruikt, dan zou je ook geen account nodig moeten hebben.
kodak @haam21 september 2023 16:46
Aangezien de aankoop ook de werking van het aansturen betreft is het dus niet redelijk te doen alsof de aankoop alleen maar gaat om wat nog wel zonder de nieuwe eisen werkt. Dat je een app voor die aansturing nodig hebt is daarbij eerder een reden om te stellen dag ze de voorwaarden daarvan dus ook niet horen te beperken zolang dat bij de functionaliteit hoort.
haam @kodak21 september 2023 16:57
Niet updaten dus. Dan blijft het werken (met het oude spul).
Ik ben een fervent tegenstander van accountgebruik (lees dataverzameling), maar als consument ga je dat veranderen. Hoe onredelijk het ook is.
kodak @haam21 september 2023 17:12
Zelfs al zou niet updaten helpen, dat geeft ook nadelen ten kosten van je aankoop: het niet kunnen updaten voor relevante verbeteringen. Het enige redelijke is dat de fabrikant de wijzigingen voor bestaande klanten niet verplicht of compensatie geeft.

Je recht halen lijkt mischien lastig, maar de verkoper en fabrikant in gebreken stellen of anders waarschuwen een rechtzaak te starten kan al genoeg zijn. En zelfs als kost het mogelijk geld, de gedupeerden kunnen ook samen optrekken.
haam @kodak21 september 2023 17:27
het niet kunnen updaten voor relevante verbeteringen
Dat is geen recht oid. Staat niet op de doos, of is ergens gepubliceerd (zoals bij telefoons, bv. 2 major updates en 3 jaar security updates.
En volgens Signify is security een relevante verbetering.
of compensatie geeft.
Normaal gesproken krijg je compensatie als je schade geleden hebt. Ga maar aantonen dat het aanmaken van een account tot schade lijdt (emotionele schade telt niet dan).

Hoeveel kopers van Oculus Rift hebben schadevergoeding gehad? hoeveel hebben een rechtzaak aangespannen?
kodak @haam21 september 2023 20:31
Dat het updaten geen recht is is irrelevant. Je krijgt het bij de prijs inbegrepen. Er vanaf zien zodat je geen last van de verplichting hebt zorgt er daarmee dus niet zomaar voor dat je er genoeg voordeel bij hebt. Dat het bedrijf dit een security verbetering noemt doet er niets aan af dat het als oplossing zelf negeren van alle andere (security)verbeteringen niet zomaar in je voordeel is.

Schade hoeft niet slechts monetair te zijn en is hier prima aan te tonen: de waarde van je aankoop is in gebruiksmogelijkheden duidelijk verminderd en het bedrijf stelt eenzijdig achteraf diverse extra bijdrage en inzet om dat ongedaan te maken. Daar hoort compensatie bij, ongedaan maken van de belemmering of ongedaan maken van de verkoop.
kaandorp @haam21 september 2023 17:33
Ik heb de set gekocht. Dus de werking veranderd dan wel degelijk. Daarnaast kan de lamp meer dan alleen maar aan en uit. Daar heb je toch echt de hub voor nodig (of een andere controller). Als je daar ook afstandsbedieningen bij hebt gekocht dan wil je die gewoon lokaal kunnen gebruiken. Sterker nog. Als je geen internet hebt dan moet het ook gewoon blijven functioneren toch?
Mijn BMW is ook connected. Het zou toch gek zijn dat als ik straks mijn connected abonnement niet meer verleng ik mijn auto niet meer kan starten?
haam @kaandorp21 september 2023 17:47
Dus de werking veranderd dan wel degelijk
Nope, daar verandert werkelijk helemaal niks. Alle functies bestaan nog steeds.
Er zit verschil tussen willen en kunnen. Aan het kunnen veranderd niks.

"Ik wil wel naar de zee, maar wil niet over de duinen klimmen". Kun je dan niet naar de zee of wil je niet.
kaandorp @haam21 september 2023 17:53
Hoe ga ik dan mijn lamp op blauw zetten? Zonder internet? Zelfs als ik het heel graag wil?
haam @kaandorp21 september 2023 18:02
Heel flauw hoor, maar account aanmaken? Zoals zojuist in een andere discussie ook al gezegd, een rechter gaat het aanmaken van een account nooit als onoverkomelijk obstakel beschouwen. Dat men dat persoonlijk wel zo ziet maakt daarin niks uit.
kaandorp @haam21 september 2023 19:23
Volgens mij heb je het onderdeel “zonder internet” even over het hoofd gezien. En zelfs al zou ik een account aanmaken. Blijkbaar heb je er zonder internet dan ook niks meer aan. Mijn punt staat dus nog…
haam @kaandorp22 september 2023 08:53
Ik heb de ondersteuningspagina gelezen (aangegeven in artikel).
Onder user permissions hebben ze het vooral over toevoegen/verwijderen van componenten. Het is nergens duidelijk dat daadwerkelijk bedienen daar wel of niet onder valt.
Ook heeft dat verhaal alleen betrekking op de bridge. Of die beperkingen ook voor de app gaan gelden wordt nergens duidelijk.

Het is niet voor mij niet duidelijk of het (brigde en/of app) zonder internet werkt.

Jouw punt is me in ieder geval duidelijker geworden. Ik heb 1 lamp en kan die via de app (bluetooth) of HA (zigbee) bedienen. Maar als je een bridge hebt ben je sowieso een stuk meer f*cked.
Verwijderd @nestview21 september 2023 12:08
HP doe nu ook hetzelfde gezeik. O, u wilt met uw HP software, gebruik maken van de HP scanner op uw HP printer. well, u kan nu enkel nog maar scannen met de software als u een account maakt bij HP. Maakt u geen account aan, well, werkt uw scanner met "onze" software niet meer.

Extra functionaliteit met dat account of zo? Nowp, gewoon data tracking want ze willen zien wie welke printer/scanner combo heeft.

Windows, zelfde gezeik met W11 ... U moet een account hebben voor uw LOKALE en BETAALDE windows te kunnen gebruiken. U maakt geen account aan, tja, dan kan u de Windows dat u aangekocht en betaald voor hebt niet gebruiken!

Ik wacht nog enkel op de volgende stap: Hun servers down en je kan je toestellen niet meer gebruiken. Of verplichte betalingen, zie gans de Unity Game Engine debacle!
CH4OS
@Verwijderd21 september 2023 13:25
Windows, zelfde gezeik met W11 ... U moet een account hebben voor uw LOKALE en BETAALDE windows te kunnen gebruiken. U maakt geen account aan, tja, dan kan u de Windows dat u aangekocht en betaald voor hebt niet gebruiken!
Ik ben dan zeer benieuwd waar dit op gebaseerd is. Op mijn laptop van de zaak werk ik gewoon met een lokaal gebruikersaccount.
Verwijderd @CH4OS21 september 2023 14:30
Windows 11? Enkel als je een hackje gebruikt kan je dat omzeilen. Voor de gewone gebruiker, die weten dat trucje niet.
CH4OS
@Verwijderd21 september 2023 15:05
Ah, de IT afdeling heeft de laptop geïnitialiseerd, ik heb het daarna voor mijn werk ingericht, toen was het lokale gebruikersaccount voor mij al gemaakt.
Hoover @Verwijderd21 september 2023 13:38
Windows, zelfde gezeik met W11 ... U moet een account hebben voor uw LOKALE en BETAALDE windows te kunnen gebruiken. U maakt geen account aan, tja, dan kan u de Windows dat u aangekocht en betaald voor hebt niet gebruiken!
Tijdens de Windows installatie bv het emailadres no@thankyou.com gebruiken ;-)
Daarna je gewone activatie key gebruiken en hoppa.
En mocht je binnen je lokaal account de store willen gebruiken met je MS account , kan dat evt ook.
Verwijderd @Hoover21 september 2023 14:36
Tijdens de Windows installatie bv het emailadres no@thankyou.com gebruiken
O ... laat me je effen een verhaal vertellen. Weet je wat er gebeurt als je dit zou doen op een laptop, zoals HP. Bij default staat bitlocker aan, met als gevolg dat je systeem encrypted is als je de first boot afrond. Als je dan effen eens secure boot afzet omdat je een Linux Iso Live USB wilt draaien, en je gaat terug naar de Windows install (nadat je secure boot terug aanzet). Well ... Daar gaat je access tot Windows en je bitlocker key zit gelinkt aan dat email address. Achterdeuren en FU email address zijn leuk, tot je dat voorkrijgt ;)

Ergste van al is, wat als je denkt, ach, dat zal nooit gebeuren bij mij. En bij 1 of andere Windows update, well, MS besluit dat iedereen bij default bitlocker moet aanstaan hebben. Zeg nooit, nooit.

Je bent beter af dan gewoon met een local account te werken, door die hack uit te voeren tijdens de install. Nu ja, dat is ook het punt niet, feit is dat men overal wilt linken aan email accounts, was de topic.
Hoover @Verwijderd21 september 2023 14:48
Dit is wel een heel specifiek scenario die je hier beschrijft.
Maar, mits het geen managed machine is, kun je de bitlocker key gewoon op file opslaan. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb ze zowel op onedrive als lokaal op mijn telefoon staan mocht ik het nodig hebben.
Ik heb namelijk ook al paar keer gehad nadat ik een usb boot device gebruikte, ik ineens de bitlocker recoverykey moest gebruiken. Blijkbaar is dat "normaal" gedag bij TPM1.2 chips

Zie dit van de MS site "On devices with TPM 1.2, changing the BIOS or firmware boot device order causes BitLocker recovery. However, devices with TPM 2.0 don't start BitLocker recovery in this case. TPM 2.0 doesn't consider a firmware change of boot device order as a security threat because the OS Boot Loader isn't compromised."

Het uitzetten van secure boot zal dan hoogswaarschijnlijk gezien worden als een threat en zal de key recovery dan gaan uitvoeren.

[Reactie gewijzigd door Hoover op 22 juli 2024 15:44]

Verwijderd @Hoover21 september 2023 14:51
Dit is wel een heel specifiek scenario die je hier beschrijft.
Twee maal raden waarom ik een zeer specifiek voorbeeld gebruik. ;)

Daarom dat ik zeg, als je wilt spelen met email address, gebruik dan een dump address waar je 1 aanmaakt bij Google of whereever, maar geen address zoals dat. En tussen haakjes: thankyou.com is een actueel bedrijf, is ook niet leuk als die ineens spam krijgen op hun servers. Volgende keer als je dat wilt doen, gebruik een echt random address :)
Hoover @Verwijderd21 september 2023 14:56
haha, nou, dat emailadres icm met het omzeilen van een MS komt niet van mij, maar is een verbannen emailadres bij MS welke het lokaal account scherm activeert. Dus het is geen random adres wat ik hier gebruikt heb ;-)
Verwijderd @Hoover21 september 2023 17:29
Weer iets nieuws geleerd ... Jongens toch, ... Ipv gewoon een No Thanks knopje, gaan ze nu al spelen met backdoor email adressen.
Remc0_ @nestview21 september 2023 12:28
Home assistant + ZigBee2MQTT daar heb je geen last van dit soort grappen.
SoundHound0172 @nestview21 september 2023 12:44
van moof 2.0
batteries4ever @nestview21 september 2023 12:48
Hier hetzelfde. Dus: updates uitzetten, Bridges van je netwerk gooien - ook al mis je dan de mogelijkheid op afstand je lampen te schakelen.
Supermuskusrat 21 september 2023 11:34
Dus, als ik dit goed lees treft dit alleen de mensen die hun lampen bedienen via de eigen Hue app, en niet de mensen apparaten bedienen via bijvoorbeeld Homekit of iets gelijkwaardig? Ik gebruik zelf de Hue app alleen om lampen toe te voegen, alles wat daarna komt doe ik in Homekit.
Jerra @Supermuskusrat21 september 2023 11:38
Dan treft het jou dus ook, op het moment dat je een nieuwe lamp wilt toevoegen ;)

Edit: Bizar eigenlijk: Stel je bent aan het verhuizen, sluit je alvast wat knoppen en lampen aan, koop je een nieuwe lamp en blijk je deze niet aan je bridge te kunnen koppelen want je hebt nog geen internet toegang in je nieuwe woning...

[Reactie gewijzigd door Jerra op 22 juli 2024 15:44]

jctjepkema @Jerra21 september 2023 11:41
Home Assistant is langzaam aan het werk om toegankelijker te worden voor "de gewone persoon". Dit duwt mensen alleen maar meer in die richting.
GB_gaming101 @jctjepkema21 september 2023 11:56
Ik heb vorige maand Homeassistant voor het eerst gebruikt en heb er opzich wel redelijk wat tijd ingestoken om het te leren. Maar dit zal nooit voor de "gewonen persoon" worden.
een simpele automation maken om een lamp aan te zetten bij beweging en na een tijdje uit duurde bij mij een half uur. veels te lang in mijn mening
Supermuskusrat @GB_gaming10121 september 2023 12:07
Dit is exact de reden waarom wij gewoon homekit gebruiken. De tweaker in mij wil heel graag home assistant gebruiken, maar ik woon hier niet alleen. De wederhelft wil graag gewoon op een normale manier dingen kunnen bedienen wanneer de automatiseringen niet toereikend zijn. Homekit is lang niet zo uitgebreid, maar toereikend voor wat ik nu wil en de accesoires die ik heb.

@Jerra inderdaad heel bijzonder dat dit zo kan. Als het mogelijk zou zijn zou ik de hele hue bridge graag weg willen hebben en alles regelen via homekit, dan heb je dit soort grappenmakerij niet. Maargoed een mens mag dromen.
Sebazzz @Supermuskusrat21 september 2023 12:52
Dit is exact de reden waarom wij gewoon homekit gebruiken. De tweaker in mij wil heel graag home assistant gebruiken, maar ik woon hier niet alleen. De wederhelft wil graag gewoon op een normale manier dingen kunnen bedienen wanneer de automatiseringen niet toereikend zijn
Met de HomeKit integratie van Home Assistant kan de wederhelft nog steeds alles via HomeKit bedienen. Home Assistant wordt dan de HomeKit server.
TheVMaster Moderator WOS @Supermuskusrat21 september 2023 14:10
Maar je niet-technische wederhelft kan toch gewoon de schakelaars gebruiken om verlichting te bedienen?
En overigens kun je via Home Assistant ook de verlichting (of andere zaken) gewoon richting HomeKit laten ontsluiten.

[Reactie gewijzigd door TheVMaster op 22 juli 2024 15:44]

darknessblade @GB_gaming10121 september 2023 12:11
Het is vrij simpel om dingen toe te voegen.

Geef je wel gelijk dat voor specifieke acties, de FAQ/guide niet altijd even handig is.

Een optie hiervoor is FULL templates te geven die mensen via COPY/PASTE toevoegen. en dan aanpassen op hun devices.

Hierdoor zien ze gelijk van hoe een Timer-template eruit ziet om bv om 00:00 de lampen door de week uit te zetten, maar niet in het weekend.
robertwebbe @GB_gaming10121 september 2023 12:39
Dan is een Homey meer een product voor jou denk ik. Aanzienlijk simpeler maar daardoor minder te tweaken.

[Reactie gewijzigd door robertwebbe op 22 juli 2024 15:44]

SirBlade @Jerra21 september 2023 12:24
Ik heb nu een paar verhuizingen meegemaakt, en bij de laatste had ik zo'n 50 IoT devices te verhuizen. Als
1 van de eerste dingen heb ik bij de bouwmarkt een set van de goedkoopste led-lampen en bouwfittingen meegenomen. Die hebben er maanden gehangen totdat alle andere klussen gedaan waren. Je gaat geen dure Iot devices plaatsen tijdens een verbouwing. Binnen een maand had ik internet in beide woningen (daarvoor waren er toch alleen aannemers bezig), lang voordat ik de IoT devices ging aansluiten.
cmegens @SirBlade21 september 2023 14:29
In tegenstelling daartoe had ik in de bouwfittingen dus hue lampen gedraaid. Kosten niet gek veel meer dan een standaard led lamp en nu kon ik wel aanwezigheid simuleren.
Vexxon 21 september 2023 11:50
Keer op keer wordt voor mij bevestigd dat ik dit soort slimme apparatuur niet in huis wil nemen.
RobertMe @Vexxon21 september 2023 11:57
Als je oplet wat je koopt valt dat ook wel mee. Wifi spul is altijd "gevaarlijk" gezien het rechtstreeks aan het netwerk en mogelijk internet hangt (en soms verplicht alleen via "de cloud") aan te sturen is. Maar met Zigbee & Z-Wave apparaten kan dat beter zijn. Die kunnen immers niet met internet communiceren, noch met jou LAN. Het "gevaar" zit daarbij alleen in de Bridge / Hub / ... die de brug slaat tussen de Zigbee / Z-Wave slimme apparaten en jou LAN en eventueel internet. Echter zijn er zowel voor Zigbee als voor Z-Wave ook (open source) generieke oplossingen die meer dan prima werken.

Mijn Hue lampen gekoppeld aan een Sonoff Zigbee stick met Zigbee2mqtt als "software brug" blijven dan ook prima werken zonder account tot het eind der dagen. Waarbij ik mij geen zorgen hoef te maken over rare fratsen did Signify uithaalt (zoals het verplichten van een account).
Vexxon @RobertMe21 september 2023 16:03
Dat is leuk voor de tweaker, maar voor de gemiddelde consument is dat abracadabra en is het aanschaffen van dit soort apparatuur eigenlijk af te raden. Maar diezelfde gemiddelde heeft er zo weinig kaas van gegeten dat ze er niets van zullen merken en eigenlijk keihard misbruikt worden door dit soort acties.
PhilipsFan @RobertMe21 september 2023 16:57
Kun je ook effecten als Prism en Sparkle via de een Zigbee controleer aanzetten?
Verwijderd 21 september 2023 11:43
Ben geen jurist maar een account achteraf verplichten is volgens mij juridisch onhoudbaar.
PdeBie @Verwijderd21 september 2023 12:33
@Arnoud Engelfriet is dit zo?
Arnoud Engelfriet @PdeBie21 september 2023 15:09
Dit is en blijft dat kernprobleem van de informatiemaatschappij: digitale dienstverlening is nog steeds veel te slecht geregeld. Ja, de DSA en DMA staan vol met randvoorwaarden, inclusief zaken als interoperabiliteit en vanuit het consumentenrecht zijn er allerlei verboden op al te eenzijdig opgelegde of te strenge regels.

Hier hebben we het over software-updates die extra functies toevoegen en oud gedrag breken. Daar is geen regel tegen. Je moet dan echt heel diep en indirect gaan redeneren vanuit de verwachtingen bij het product (conformiteit) of dat hiermee de toegezegde prestatie wordt ontnomen (zwarte lijst sub a). En het probleem daarmee is dat een eenvoudig verhaaltje over veiligheid dan al genoeg is om gerede twijfel te zaaien.
Freeaqingme @Arnoud Engelfriet21 september 2023 19:46
Nou zit er wel wat ruimte tussen wat de marketingafdeling zegt en wat de juridische afdeling in de nieuwe T&C heeft gezet.Daar staat namelijk:
c. Security of your information: As we care about the integrity and security of your information, we endeavor to implement appropriate security measures. However, we cannot guarantee that unauthorized third parties will never be able to defeat our security measures or use your information for improper purposes. For more information on Signify responsible disclosure, visit our coordinated vulnerability disclosure page at [...].
Het marketingargument "het wordt dan veiliger" is dan wel lastig vol te houden als je zelf ook expliciet toegeeft dat je niet kan garanderen dat niemand in je systemen kan komen. Dat, terwijl je voorheen niet in hun systemen hoefde voor te komen om je zelfgekochte producten te kunnen gebruiken.

Daarnaast vind ik het non-conformiteit in deze niet heel ver gezocht (maar ik ben dan ook geen rechter :)). Voor mij was _de_ USP juist dat je voor dit product geen account nodig had. Voor mij (en vele andere tweakers) bestond dit product uit 3 key-facetten:
- Het geeft licht
- Je kan het bedienen met je telefoon
- Dat kan zonder een cloud-account.

Als men dan een cloud account verplicht, en zelf ook nog expliciet in de T&C zegt dat dat niet veilig is, is non-conformiteit dan echt zo ver gezocht?

[Reactie gewijzigd door Freeaqingme op 22 juli 2024 15:44]

Arnoud Engelfriet @Freeaqingme22 september 2023 10:36
Eens, die tegenspraak is een goed punt. Waar ik mee zit is of hiermee het product niet meer werkt zoals je bij aanschaf mocht verwachten. Hij doet het nog net zo goed, je moet alleen inloggen voor je hem kunt gebruiken. Dan moet je aantonen dat een gemiddelde consument dit een essentiële feature vindt, dus als op de doos had gestaan "cloudaccount vereist" dan had die het niet gekocht. Probleem: zoiets stáát niet op de doos, dus het is kennelijk geen belangrijk verkoopargument.
theMob @Arnoud Engelfriet21 september 2023 16:16
Maar veranderen van alleen lokale bediening van lampen naar een bediening met een verplichte Internetverbinding kan nooit een verbetering van de veiligheid zijn.
Arnoud Engelfriet @theMob22 september 2023 10:34
Ik maak me sterk dat er geen deskundigen te vinden zijn die kunnen uitleggen van wel. En zodra je in zo'n discussie terecht komt, zal de rechter denk ik meegaan met wat het bedrijf koos. Die gaan toch geen miljoenen investeren in een technische verandering als daar niet redelijkerwijs een beveiligingsverbetering in te verwachten is?
PdeBie @Arnoud Engelfriet21 september 2023 15:47
Kortom: het hangt er maar net vanaf of je het sterk genoeg kan beargumenteren tegenover een rechter dat je daadwerkelijk hier benadeeld wordt als consument.
Kevinp @Verwijderd21 september 2023 13:12
Ik hoop ook dat Signify hier snel vanaf ziet. Wat een onzin.
dwizzy @Verwijderd21 september 2023 12:58
Ik vraag me dat ook af. Ik heb net twee (oorspronkelijk) prijzige *bluetooth* luidsprekers van Libratone gekocht om er achter te komen dat de app een account eist. Zonder de app, geen TWS en equaliser.
PdeBie @dwizzy21 september 2023 13:06
Maar dat is niet achteraf toegevoegd. Dat had je van tevoren uit kunnen zoeken. In het geval van Signify wordt het verplicht ook al heeft het jaren zonder gewerkt.
amigob2 @PdeBie21 september 2023 13:49
Nee dat hadden ze op de doos moeten schrijven.

En echt, mijn lampen aan en uit moeten echt goed beveiligd worden, iedereen als ze willen kunnen ze bij mij aan en uit zetten.
haam @PdeBie21 september 2023 13:50
Kwestie van niet meer updaten dus.

Met aurora store kun je apps 'black listen' zodat er geen updates meer worden getoond. Zolang je niet update zal je hier dan geen last van hebben.

Enige probleem is dan dat een nieuwe lamp mogelijk niet meer werkt.
w0rkw0rk @Verwijderd21 september 2023 13:09
10minutemail.com
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @w0rkw0rk22 september 2023 09:58
Waarna je met een account zit wat je niet meer kan recoveren wanneer je het wachtwoord kwijt bent of de e-mail opnieuw moet valideren. Dit soort zaken zijn voor serieuze accounts nooit interessant.
haam @Verwijderd21 september 2023 13:48
Juridisch koop je de lamp (of de bridge), niet de app. Dus daar is weinig onhoudbaars aan.
Verwijderd @haam21 september 2023 16:51
Wat ik al zeg ben geen jurist maar mij achteraf een account verplichten gaat m niet worden heb net de auto update in de Hue app uitgezet.
Wanneer ze mij toch gaan dwarsbomen wil ik mijn geld terug een account is uitgesloten.
iAR 21 september 2023 11:33
Zeer spijtig dat dit gebeurt. Ik had al wel een account voor besturing buitenshuis. Account functionaliteit is prima maar zou geen standaard moeten zijn.
Je wilt toch sowieso je lampen kunnen bedienen zonder internet. Na de VanMoof problematiek is een account lock-in juist slecht gebleken.

Ik ben benieuwd hoe dit gaat als je de hub via Matter verbind met Homekit. Zou dan een account-looze bediening werken?

[Reactie gewijzigd door iAR op 22 juli 2024 15:44]

Fermion @iAR21 september 2023 11:42
Ik heb dat account voor buitenshuis nooit werkend gekregen, dus dan maar via een VPN op mijn thuis router, werkt probleemloos en geen HUE cloud diensten nodig.
skatebiker @Fermion21 september 2023 12:57
Dat is inderdaad een betere oplossing.
Alle bedrijven willen onder het mom van 'veiligheid' dat je app met internet verbindt. Ik zie maar een reden: data verzamelen en dus spionage. Dus dat is eigenlijk slechter voor de veiligheid.
Het moet toch duidelijk zijn dat alles maar klakkeloos met internet verbinden de boel alleen maar onveiliger maakt ?
MiesvanderLippe @iAR21 september 2023 11:41
Het hangt een beetje af van wat je al hebt en wat je gebruikt. Als je lampen hebt die een update naar thread krijgen, en bijvoorbeeld al een Homepod Mini hebt, kun je gewoon verder zonder bridge. Dan heb je geen extra account nodig
Euronitwit @iAR21 september 2023 12:46
Je wilt toch sowieso je lampen kunnen bedienen zonder internet.
Dat is en was er al. Genaamd (muur)schakelaar. ;)
Yzord 21 september 2023 11:36
Hier ben ik dus niet blij mee en wil dan ook de bridge er tussenuit halen. Wat is dan de beste optie voor mij om de lampen aan te kunnen sluiten als ik HA al heb draaien op een nuc?

Want de bridge reageert steeds trager naarmate de hoeveelheid devices groter wordt.
Hann1BaL @Yzord21 september 2023 11:39
Middels een Zigbee USB stick. Diverse opties beschikbaar. Dat betekent wel het opnieuw pairen van je devices. Dan heb je de volledige controle en niet afhankelijk van Signify
Caseum @Hann1BaL21 september 2023 11:49
Dat inderdaad.
Ikzelf gebruik die van HomeAssistant 'zelf' en heb er een goede 15 lampen op aangesloten van hue en het werkt prima.
Hatsjoe @Yzord21 september 2023 11:39
Zigbee2MQTT. Dat is een project dat als bridge fungeert tussen het Zigbee protocol en MQTT. Vervolgens kan je dan alles via MQTT en dus Home Assistant bedienen. Je hebt hiervoor wel een Zigbee stick nodig (kost minder dan 20 euro voor de goedkopste).
langestefan @Hatsjoe21 september 2023 11:53
Als je enkel HA gebruikt, dan is ZHA handiger. MQTT is de zwakste schakel in een smart home.
RobertMe @langestefan21 september 2023 12:01
Is er enig bewijs dat MQTT de zwakste schakel is?

Ik vind Home Assistants ZHA eerder een zwakke schakel. Immers gaat bij elke herstart van HA even het Zigbee netwerk plat (doordat de coordinator (software) offline gaat en daarna opnieuw het netwerk moet opbouwen). Met Zigbee2mqtt is dat probleem er uiteraard nog steeds, maar Z2M is wel veel kleinere software die veel minder vaak geherstart hoeft te worden (alleen bij updates, HA moet toch ook nog regelmatig herstart worden voor configuratie wijzigingen). En daarnaast is de device support van Z2M veel groter dan die van ZHA.
langestefan @RobertMe21 september 2023 12:04
Dat is mijn persoonlijke ervaring na 10+ jaar MQTT gebruiken. Dat oneindige gekloot met topics, discovery, keep-alive. Ben er helemaal klaar mee. Heb recent de laatste devices over kunnen zetten van MQTT naar esphome gelukkig dus ben nu helemaal MQTT-vrij. De native API van HA is veel efficiënter en betrouwbaarder dan MQTT.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 22 juli 2024 15:44]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @langestefan21 september 2023 12:56
Ik neem aan dat je op Zigbee2MQTT doelt en niet op MQTT wat op zich los staat van Zigbee maar een platform voor het uitwisselen van messages, wat zoals je aangeeft al lange tijd bestaat en volkomen stabiel is. MQTT hoeft echt de zwakste schakel niet te zijn.
langestefan @Bor21 september 2023 13:32
Nee, ik doel op MQTT zelf.
kaandorp @langestefan21 september 2023 17:51
Dat MQTT niet betrouwbaar is is natuurlijk een broodje aap. MQTT is letterlijk ontwikkeld om betrouwbaar te zijn. Zeker over instabiele netwerken. En als je Zigbee2MQTT gebruikt heb je niet te maken met topics, discovery en keep alive.
langestefan @kaandorp21 september 2023 17:57
Ja leuk, dat is het in de praktijk dus niet.
En als je Zigbee2MQTT gebruikt heb je niet te maken met topics, discovery en keep alive.
Oh jawel hoor, maar pas als de boel stuk gaat. Want onder water wordt het wel gebruikt.
Hatsjoe @langestefan21 september 2023 19:00
Jouw N=1 is niet representatief voor de rest van de gebruikers. Zoals @kaandorp al aangeeft, het MQTT protocol is letterlijk ontwikkeld om betrouwbaar te zijn voor IoT toepassingen.

ik ken veel mensen die Zigbee2MQTT gebruiken (of andere MQTT oplossingen los van domotica), en ik heb welgeteld niemand ooit gehoord over het feit dat het niet stabiel werkt en niet goed is.

Mijn vermoeden is dat het probleem in dit geval zich wellicht tussen het toetsenbord en stoel bevindt. Welke problemen liep je precies tegenaan toen je (Zigbee2)MQTT gebruikte?
langestefan @Hatsjoe21 september 2023 19:25
Wat betekent 'letterlijk ontworpen om betrouwbaar te zijn'? Ik ken geen protocollen die 'letterlijk ontworpen' zijn om onbetrouwbaar te zijn?
Jouw N=1 is niet representatief voor de rest van de gebruikers.
Jouw N=1 dus ook niet.
Welke problemen liep je precies tegenaan toen je (Zigbee2)MQTT gebruikte?
Ik gebruik geen Z2M omdat het MQTT vereist. Mijn HA installatie is MQTT vrij en dat wil ik graag zo houden.

Met betrekking tot MQTT problemen, op discord en op het forum zijn er heel veel HA gebruikers die tegen problemen aan lopen met MQTT. Vooral met de auto discovery en retain messages gaat het vaak fout. Als je een beeld wilt van wat voor problemen dat zoal zijn dat verwijs ik je graag naar het forum: https://community.home-assistant.io/
Hatsjoe @langestefan21 september 2023 19:51
Wat betekent 'letterlijk ontworpen om betrouwbaar te zijn'? Ik ken geen protocollen die 'letterlijk ontworpen' zijn om onbetrouwbaar te zijn?
Nou, dit bijvoorbeeld:
MQTT is an OASIS standard for IoT connectivity. It is a publish/subscribe, extremely simple and lightweight messaging protocol, designed for constrained devices and low-bandwidth, high-latency or unreliable networks. The design principles are to minimise network bandwidth and device resource requirements whilst also attempting to ensure reliability and some degree of assurance of delivery. These principles also turn out to make the protocol ideal of the “Internet of Things” world of connected devices, and for mobile applications where bandwidth and battery power are at a premium.
Bron
Jouw N=1 dus ook niet.
Klopt, echter is het bij mij geen N=1 maar baseer ik mij op jarenlange professionele ervaring met MQTT (en soorgelijke protocolen), en op ervaringen van vele andere hobbyisten en experts.
Ik gebruik geen Z2M omdat het MQTT vereist. Mijn HA installatie is MQTT vrij en dat wil ik graag zo houden.
Je hebt dus nooit MQTT gebruikt. Hoe kan je er dan een mening over vormen?
Met betrekking tot MQTT problemen, op discord en op het forum zijn er heel veel HA gebruikers die tegen problemen aan lopen met MQTT. Vooral met de auto discovery en retain messages gaat het vaak fout. Als je een beeld wilt van wat voor problemen dat zoal zijn dat verwijs ik je graag naar het forum: https://community.home-assistant.io/
Ik heb even gezocht op MQTT, en ik heb geen enkel topic kunnen vinden waarbij het probleem ligt bij MQTT als protocol, en niet bij hoe iemand MQTT geïmplementeerd heeft of draait. Het gros van de topics lijken te gaan over problemen die los staan van MQTT als protocol, en voortkomen uit niet genoeg kennis van de materie hebben (zoals "mijn server crasht, help").

Zelf heb ik nog nooit mensen gehoord over problemen met auto discovery of retain messages zonder dat ze zelf hebben zitten prutsen en zaken hebben gesloopt of verkeerd geconfigureerd hebben.

Jij lijkt je mening volledig te baseren op de ervaringen van leken die wat aan het prutsen zijn. Als je je een beetje inleest en een IT inzicht hebt, dan lukt het je prima om een goede MQTT setup op te zetten. Als je je een keer verveelt op een zondagmiddag, geef MQTT een kans en probeer het eens zelf. Het werkt enorm fijn en is enorm stabiel (zolang je het goed opgezet hebt).
langestefan @Hatsjoe21 september 2023 20:24
Ik gebruik al een jaar of 10 MQTT, zowel professioneel als hobbymatig. Er zijn betere en efficiëntere protocollen beschikbaar voor IoT (CoAP en LWM2M werk ik veel mee). ESPHome heeft ook een zeer efficiënt protocol ontwikkeld waarbij ieder device een server is en er dus geen afhankelijkheid is van een centrale broker: https://esphome.io/components/api
Ik heb even gezocht op MQTT, en ik heb geen enkel topic kunnen vinden waarbij het probleem ligt bij MQTT als protocol,
Dan zoek je niet goed. Zoek eens op discovery en retain messages, er zijn duizenden topics waar dat een probleem is. Voordat ESPHome native API een ding was heb ik hier ook heel veel mee moeten stoeien, helaas.
kaandorp @langestefan21 september 2023 19:20
Ja ik snap dat het gebruikt wordt. Maar daar kom je dus in principe nooit aan.

En met in de praktijk bedoel je jouw praktijk waarschijnlijk. Het wordt veel gebruikt in de industriële automatisering en ook in de zorg. Zelfs in de ruimtevaart. En nee. Niet omdat het zo onbetrouwbaar is 😀
langestefan @kaandorp21 september 2023 19:27
Mijn ervaring met MQTT komt ook grotendeels uit engineering projecten. Dat is ook de grootste reden dat ik er nooit meer wat mee te maken wil hebben. Doe mij maar een decentralized protocol zonder hubje.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 22 juli 2024 15:44]

mvds @Yzord21 september 2023 11:39
Volgens mij kan je gewoon een Zigbee stickje in je HA kastje doen en zo rechtstreeks je Hue spulletjes aansturen :)
PdeBie @mvds21 september 2023 12:04
HA Kastje?
Luuk2015 @PdeBie21 september 2023 12:25
Een apparaat waar Home Assistant op draait.
atthias @PdeBie21 september 2023 12:28
home assistant vermoed ik maar ik zit niet in die wereld dus excuses als ik het fout heb
mvds @PdeBie21 september 2023 14:04
Home Assistent idd, aangezien er gezegd werd dat hij een Intel NUC heeft waar hij Home Assistent op draait ging ik er vanuit dat hij het wel zou snappen ;)
darknessblade @Yzord21 september 2023 12:08
Je kan zigbee2MQTT of ZHA gebruiken. [let wel op je kan niet beide op dezelfde coordinator draaien].

het hangt af welke lampen je hebt, gezien sommige beter werken onder ZHA en andere onder Zigbee2MQTT

{De Ikea Tradfri button [single button] is hier een goed voorbeeld van, deze werkt niet goed onder ZHA, maar wel onder Zigbee2MQTT} de on/off tradfri werkt daarintegen wel goed onder ZHA.
Kjoe_Ljan @Yzord21 september 2023 11:53
Met een Zigbee stick inderdaad. En dan kun je die Zigbee stick aansluiten via ZHA of Zigbee2MQTT. Of (bijvoorbeeld in het geval van ConBee) via de ConBee integratie in Home Assistant.

Persoonlijk zou ik neigen naar ZHA of Zigbee2MQTT, puur om niet afhankelijk te zijn van de software en integratie van de fabrikant van de stick.

Er zijn genoeg tutorials en video's te vinden over hoe je MQTT kunt opzetten, of hoe je devices aan Home Assistant toevoegt via ZHA.

Je zou trouwens ook kunnen kijken naar de Home Assistant SkyConnect, die zowel Zigbee als Matter ondersteunt. Ik heb hem alleen nog niet aan de praat gekregen in Ubuntu met Home Assistant in Docker, dus misschien is-ie vooralsnog vooral bedoeld voor Home Assistant OS? Your mileage may vary, afhankelijk van wat je precies hebt draaien op je NUC.

[Reactie gewijzigd door Kjoe_Ljan op 22 juli 2024 15:44]

Mimiix @Kjoe_Ljan21 september 2023 11:56
De software(deCONZ) waar je het over hebt is opensource :) Ik snap niet waar het daarmee verschilt van ZHA/Z2M.
Kjoe_Ljan @Mimiix21 september 2023 12:03
Je hebt gelijk. Ik haal ConBee en deCONZ wel vaker door elkaar |:(

In mijn geval is ZHA een stuk stabieler dan deCONZ. Via de deCONZ integratie zag ik vaak apparaten veranderen naar 'unknown' of 'unavailable', en in ZHA is dat een stuk minder.
Maar ik weet dat er veel fans zijn in het Tweakers forum topic, dus wellicht heeft het aan mij gelegen.

[Reactie gewijzigd door Kjoe_Ljan op 22 juli 2024 15:44]

!GN!T!ON @Yzord21 september 2023 12:03
Zigby USB stick aanschaffen en dan even kijken of je in HA geintregreerde zigby module wilt gebruiken of bijvoorbeeld zigbee2mqtt, deze ondersteunen niet altijd dezelfde devices, dus beste even kijken op de support pagina welke de meeste van jouw devices ondersteund (https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/).

qua usb sticks gebruik ik zelf een ZZH! (https://electrolama.com/projects/zig-a-zig-ah/), maar misschien dat de skyconnect van HA nu een betere keuze is, aangezien die zowel zigbee als matter ondersteund (tegelijkertijd).
Sando @Yzord21 september 2023 13:37
Kijk ook eens naar
https://www.phoscon.de/en/conbee2/software
haam @Yzord21 september 2023 16:59
Bijvoorbeeld HA Skyconnect. Zigbee stick die straks ook Matter ondersteunt
Fermion 21 september 2023 11:40
Dit is natuurlijk de doodsteek voor HUE en zijn Bridge. Maar er met plezier gebruik van, maar deze actie is misselijk. Ik wil niet met het internet verbonden zijn voor mijn thuis gebruik.
PdeBie @Fermion21 september 2023 11:46
Idem hier. Ik heb dat account niet nodig. Het is nu van buitenaf ook niet bereikbaar. Wordt juist onveiliger hierdoor.
rookie no. 1 @Fermion21 september 2023 12:44
Laten we hopen dat ze er op terug komen!

Was juist een Signify/Philips HUE 'evangelist' t.o.v. van alle andere matige oplossing vanwege vaak matige software/firmware, maar vooral de hardware (slechtere lampjes, electronica) en de mogelijkheid om lokaal te draaien zonder enige afhankelijkheid van de 'cloud'. Was ook bezig om nieuwe huis van meer HUE producten te voorzien. Dat kan ik nu met goed fatsoen niet meer doen. Lekker dan.

Welke knurft (aandeelhouder/management) dramt dit er nou weer door!??
Zonde!
MiesvanderLippe 21 september 2023 11:32
Goede timing voor een betere compatibiliteit tussen bridges en lampen dan :) Als mijn Homepod straks gewoon alles kan vind ik het prima.
rookie no. 1 @MiesvanderLippe21 september 2023 12:53
Hoe krijg je dan de firmware updates op je HUE apparaten binnen?
SkiFan @rookie no. 121 september 2023 13:34
Zigbee2MQTT kan Hue lampen e.d. updaten.
CAP-Team @SkiFan21 september 2023 21:34
Hue geeft de firmware van zijn apparatuur niet vrij toch :?
SkiFan @CAP-Team21 september 2023 21:40
Blijkbaar wel.
Mavamaarten 21 september 2023 11:40
Wat een dikke onzin. Aan de beveiliging van je Hue-systeem verandert dit helemaal niets. Nog een reden erbij om je niet te binden aan het Hue-ecosysteem maar gewoon met andere Matter en/of zigbee lampen en devices aan de slag te gaan.
RobertMe @Mavamaarten21 september 2023 11:51
Aan de beveiliging veranderd het wel iets. Die wordt er namelijk slechter van.

En Hue lampen zijn wel duur maar ook kwalitatief beter. En met een generieke Zigbee oplossing natuurlijk zonder Hue Bridge en verplicht account gebeuren prima te gebruiken. Voor mij is dit dan ook geen reden om Hue in het vervolg links te laten liggen, maar ik gebruikt de Hue Bridge dan ook al enkele jaren niet meer.

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