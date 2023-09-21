Signify gaat account verplichten voor aansturen van Hue-apparaten

Gebruikers van Hue-lampen moeten in de toekomst verplicht een account aanmaken. De Hue Bridge en de app zijn zonder zo'n account niet langer op enkel een lokaal netwerk te gebruiken en lampen zijn zonder zo'n account niet meer aan te sturen.

Hue bevestigt dat op X nadat gebruikers een recente update voor de Hue Bridge ontvingen. Daarin werd onder andere Matter-ondersteuning toegevoegd, maar gebruikers zagen bij het updaten ook een waarschuwing. "Hue-accounts zijn gemaakt om de beveiliging van je systeem te verbeteren. Binnenkort moet je ingelogd zijn", stond in het updatescherm.

In een andere reactie zegt Hue ook dat het zonder account niet meer mogelijk is om Hue te blijven gebruiken. Het gaat overigens niet alleen om verlichting, maar om alle Hue-producten zoals ook beveiligingssystemen. Hue verwijst daarvoor door naar een ondersteuningspagina. Het bedrijf zegt weliswaar geen gebruikersgegevens aan derden te verkopen, maar verzamelt zelf wel telemetrie. Bovendien moeten gebruikers een opt-out doen voor marketingberichten als ze een account aanmaken.

Hue zegt dat het gebruikers verplicht om accounts te gebruiken omdat dat 'de veiligheid verbetert'. "Nu het aantal features dat we ontwikkelen groeit, groeit ook de noodzaak voor geavanceerdere beveiliging", zegt het bedrijf. Het verwijst naar de mogelijkheid om tweetrapsauthenticatie toe te voegen, nieuwe gebruikers aan accounts toe te voegen en om gebruikerspermissies te verwijderen. Het bedrijf zegt ook dat aanvallers op die manier 'niet binnen kunnen dringen in je huis'. Dat is niet zo; door een cloudverbinding te verplichten ontstaat voor veel gebruikers juist een nieuwe aanvalsvector.

Wel hebben Hue-lampen en de Hue Bridge een Zigbee-controller. Daarmee is het mogelijk om de lampen op andere bridges of controllers aan te sluiten voor alsnog een lokale verbinding, bijvoorbeeld via Home Assistant of andere smarthomeplatformen.

Hue stond binnen de smarthomewereld altijd bekend als een van de grootste partijen die lokale aansturing van domotica mogelijk maakte. Door smarthomeapparaten alleen via een cloudverbinding te benaderen, lopen gebruikers het risico dat oudere apparatuur na een tijd helemaal niet meer werkt.