Signify brengt Matter-ondersteuning uit voor Hue Bridge

Signify is begonnen met het versturen van de Matter-update voor Philips Hue. Gebruikers melden dat ze de update voor de smarthomestandaard in sommige gevallen zien op hun Hue Bridge, maar de releasenotes ontbreken.

De update werd onder andere opgemerkt door tweakers op het forum. De update, versie 1.60 of 1960062030, staat nog niet op de website van Philips. Het is daarom niet bekend of het gaat om een update voor alle gebruikers of voor slechts een beperkt deel en welke verbeteringen of bugfixes er nog meer in die update zitten.

Wel lijkt duidelijk dat meerdere gebruikers ondersteuning voor Matter in hun Bridge zien. Matter is een nieuwe smarthomestandaard, die door de meeste grote techbedrijven wordt ontwikkeld en ondersteund. Matter is vergelijkbaar met andere draadloze standaarden als Zigbee en Z-Wave en maakt het makkelijk om smarthomeproducten als lampen aan elkaar te verbinden. Daarvoor is wel een hub nodig; door Matter nu uit te rollen voor de Hue Bridge kan die als hub fungeren.

Hue-fabrikant Signify zei eerder dit jaar al dat het de release van Matter voor Hue nog uitstelde om de software te verbeteren. Eind augustus zei het bedrijf al dat de ondersteuning binnen een maand zou komen. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondartikel over Matter.

Terugkijken: video over Matter