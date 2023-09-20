Signify brengt Matter-ondersteuning uit voor Hue Bridge

Signify is begonnen met het versturen van de Matter-update voor Philips Hue. Gebruikers melden dat ze de update voor de smarthomestandaard in sommige gevallen zien op hun Hue Bridge, maar de releasenotes ontbreken.

De update werd onder andere opgemerkt door tweakers op het forum. De update, versie 1.60 of 1960062030, staat nog niet op de website van Philips. Het is daarom niet bekend of het gaat om een update voor alle gebruikers of voor slechts een beperkt deel en welke verbeteringen of bugfixes er nog meer in die update zitten.

Wel lijkt duidelijk dat meerdere gebruikers ondersteuning voor Matter in hun Bridge zien. Matter is een nieuwe smarthomestandaard, die door de meeste grote techbedrijven wordt ontwikkeld en ondersteund. Matter is vergelijkbaar met andere draadloze standaarden als Zigbee en Z-Wave en maakt het makkelijk om smarthomeproducten als lampen aan elkaar te verbinden. Daarvoor is wel een hub nodig; door Matter nu uit te rollen voor de Hue Bridge kan die als hub fungeren.

Hue-fabrikant Signify zei eerder dit jaar al dat het de release van Matter voor Hue nog uitstelde om de software te verbeteren. Eind augustus zei het bedrijf al dat de ondersteuning binnen een maand zou komen. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondartikel over Matter.

Terugkijken: video over Matter

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 20-09-2023 13:22
76 • submitter: robcoenen

20-09-2023 • 13:22

76

Submitter: robcoenen

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Reacties (76)

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xFeverr 20 september 2023 13:55
Ze hebben er inmiddels een pagina voor live staan: https://www.philips-hue.c...ore-hue/works-with/matter
Tristan 20 september 2023 13:33
Wat als mijn HomePod ook als Matter Hub fungeert? Kan je meerdere hubs hebben?
Odie @Tristan20 september 2023 14:47
Matter ondersteuning is niet perse bedoeld als 'hub'. Matetr is het framework waardoor vendor 1 met vendor 2 kan praten qua bediening. Daarnaast heb je de connectivity layer zoals Wifi, bluetooth, zigbee en thread.

Voor Wifi heb je geen hub nodig, je app kan direct met het device praten. Voor Zigbee heb je een Hue of Tradfri etc hub nodig, omdat de meeste bedienende devices geen Zigbee ondersteuning hebben.

Voor thread kan een HomePod (among others) de hub zijn, het is dus de vertaalslag tussen Thead en IP. Interessant genoeg krijgt de nieuwe iPhone 15 ook thread support, wat zou betekenen dat je met een iPhone direct een end-device kan bedienen. Grappig genoeg komt een iPhone dan weer niet in aanmerking als border router, omdat die aan vaste powersupply moeten hebben (en je niet ineens een border router kwijt wil raken als je iPhone het huis verlaat).
t0byman @Tristan20 september 2023 13:46
Ook benieuwd naar! Kan ik de Hue Hub/Bridge nu weg doen omdat ik een HomePod heb?
Odie @t0byman20 september 2023 14:49
Nee, want de HomePod spreekt geen Zigbee. Alleen Matter. Het zou anders zijn als je lampen met Thread hebt (zoals de nieuwste Nanoleaf), dan kan de HomePod direct met de lamp praten.

Matter is alleen het domotica framework, thread is het communicatie kanaal.
AWiersma @t0byman20 september 2023 13:59
Lijkt er niet op.
Alle Philips Hue lampen en slimme accessoires, zoals dimmers en smart buttons, werken met Matter als deze verbonden zijn via een Philips Hue Bridge. De enige uitzonderingen zijn de Philips Hue Play HDMI sync box en de dial op de Tap dial switch.
Het is dus dat de Bridge nu kan verbinden met andere Matter apparaten maar de devices hebben nog steeds de Bridge nodig.

[Reactie gewijzigd door AWiersma op 23 juli 2024 08:54]

Odie @AWiersma20 september 2023 14:49
Nee, je hebt dan thread nodig in de lamp (en matter inderdaad). Hue gaat (vooralsnog) niet afstappen van Zigbee.
MMaster23 @Tristan20 september 2023 13:40
In dit geval is de Hue Hub volgens mij gewoon het vertaalpunt en blijft de daadwerkelijke communicatie met de lampen nog altijd Zigbee. Het is dus niet een Hue lamp die ineens Matter spreekt maar meer de Hue Hub die Matters "naar buiten" kan praten.
SunnieNL @Tristan20 september 2023 13:42
Zover ik weet wel. De hub dient meer als een proxy in dit geval. Matter api aan de ene kant, aan de andere kant legacy zigbee. Dat kun je natuurlijk op meerdere apparaten doen. Net als je meerdere HUE bridges kan hebben die hun eigen lampen aansturen.
lowfi @Tristan20 september 2023 14:21
Ik moest in ieder geval voor matter support weer alles opnieuw toevoegen aan apple home. Best een werkje als je veel lampen hebt.
cmegens @lowfi20 september 2023 14:29
Hier ook. 64 lampen en 52 accessoires, allemaal met automatiseringen en scenes. Daar gaat mijn weekend.
Gelomidor1 @lowfi20 september 2023 15:30
Ik zie matter ook bij de Apple home staan bij hue. Waarom zou ik willen wisselen? Alles werkt gewoon?
lowfi @Gelomidor121 september 2023 10:21
Bij mij werkte het ook. Maar ik ben altijd wel beetje happig op nieuwigheden... Wie weet wat ik er aan heb :P
Gelomidor1 @lowfi21 september 2023 11:40
Nou ik kwam er dus achter dat je niet hue lampen dan aan Apple kan toevoegen. Bij mij is dat bijvoorbeeld de trapverlichting led en paar IKEA lampen
praseodymium 20 september 2023 13:33
Het viel me op dat ik voordat ik Matter kon activeren eerst in moest loggen met mijn Hue-account. Het is me niet helemaal duidelijk waarom die account nodig is om functionaliteit te gebruiken die, voor zover ik weet, gewoon lokaal in mijn eigen netwerk werkt.
EsEsDee @praseodymium20 september 2023 13:44
hier heb ik eerder meldingen van voorbij zien komen in de app. Slechte zaak, dit is nu al een glijdende schaal. Straks lampen geheel niet meer kunnen bedienen zonder cloud/account? Zal voor mij betekenen dat ik van Hue zal afstappen.

Overigens ook vervelend, die mandatory updates waardoor je niet verder komt in de app om iets te doen, je moet eerst verplicht de update draaien. Ik heb alles geautomatiseerd en hoef maar een paar keer per jaar de app even in, om iets simpels te doen en dat kan dan niet :S.

Auto update begin ik al helemaal niet meer aan, te vaak in het verleden meegemaakt (ook met andere hardware) dat na een update problemen ontstaan. Ik kies graag zelf het moment.
xFeverr @EsEsDee20 september 2023 13:50
Tegelijkertijd lossen updates ook een hoop problemen op. Alleen is dat niet altijd duidelijk.
EsEsDee @xFeverr20 september 2023 13:55
Ik ben niet tegen updates hoor.. maar; if it's not broken don't fix it.

Ik draai alles in eigen netwerken zonder directe verbinding naar buiten (of binnen). Dus als mijn lichten en schakelaars het doen en de timers werken naar behoren hoef ik geen update. Op zijn minst wil ik daar de vrije keuze in en in ieder geval het moment kiezen.
xFeverr @EsEsDee20 september 2023 13:59
Nou dat weet je dus niet. Als er een bug in zit dat je systeem helemaal laat vastlopen zodra het 2024 is (ik noem maar wat) en ze hebben dat tijdig gefixt, heb je dus profijt van automatische updates.

Met andere woorden: dat iets nu goed werkt betekent niet dat je een bugvrij systeem hebt. Je bent er nog niet tegenaan gelopen en het kan niet gefixt worden voordat je er tegenaan gaat lopen als auto updates uit staan.
EsEsDee @xFeverr20 september 2023 14:06
Hue release notes van de afgelopen jaren:

Improved performance and reliability of the system

Omdat Hue geen behoorlijk changelog verstrekt zul je het ook nooit weten!
Tintel @xFeverr20 september 2023 16:49
Stel dat deze vastloopt dan is er toch altijd nog reset and dan alsnog de update?

Ik zou ook graag zeggen: altijd updaten is goed want het is altijd bedoeld om zaken te verbeteren. Maar als er geen storingen werden ondervonden en een 'op-tijd-bug' is helemaal niet zo voor de hand liggend....?
cmegens @EsEsDee20 september 2023 14:27
Zolang Hue standaarden als Matter of n Zigbee gebruikt kun je altijd lokaal blijven draaien. Wellicht dat ze in de toekomst de bridge wel online willen hebben (wat ik zeer betwijfel), maa dan kun je altijd zelf een bridge draaien die zigbee of matter ondersteunt.
robin1979 @cmegens20 september 2023 15:17
Om Matter te gebruiken dien je toch echt in te loggen met een cloud account, zonder cloud-account geen Matter. Je zal dus opzoek moeten naar een andere Zigbee-Matter bridge indien je cloudloos wil blijven werken. Slechte zaak Signify!
cmegens @robin197920 september 2023 15:38
Gaat vrij lastig worden voor mensen met meerdere bridges dan.
robin1979 @cmegens20 september 2023 18:41
Dat is precies mijn probleem (3 bridges hier). Iets meer dan een jaar geleden is wel de website aangepast, waar het lijkt dat er meerdere bridges aan 1 “home”: https://account.meethue.com/homes/ . Helaas nog steeds geen ondersteuning voor in de app.
PhilipsFan @EsEsDee20 september 2023 16:52
Ik heb al een paar keer gemopperd via de Facebookpagina van Hue over die verplichte updates. In eerste instantie kreeg ik telkens opmerkingen als 'tja, dat is nu eenmaal zo' en zelfs mensen die weer op mij reageren waarom ik perse geen updates wil installeren. Maar de laatste keer kreeg ik wel een melding in de app en kon ik die wegklikken om toch mijn lampen te bedienen. Dus ze leren iets...

...Maar tegelijk verprutsen ze weer iets anders. Want sinds de update met de extra tijdslots voor de motion sensor, zijn al mijn bestaande configuraties teruggezet naar standaard.

ALLE managers bij Signify zouden verplicht hun eigen producten thuis moeten gebruiken en dan klappen krijgen van partner en kinderen om de rommel die ze maken. Een domotica-product vereist in eerste instantie betrouwbaarheid. Als je hebt ingesteld dat je lampen aan gaan, dan moeten je lampen aan gaan. ALTIJD. Ook als er een update is. Of als er nieuwe functies zijn. Of als ze je weer nieuwe troep willen verkopen. Er is NIETS zo storend als in het donker op zoek moeten naar een sleutelgat of met een app te moeten knoeien omdat je lampen niet aan willen.

[Reactie gewijzigd door PhilipsFan op 23 juli 2024 08:54]

MadEgg @PhilipsFan21 september 2023 10:04
Ik heb al een paar keer gemopperd via de Facebookpagina van Hue over die verplichte updates. In eerste instantie kreeg ik telkens opmerkingen als 'tja, dat is nu eenmaal zo' en zelfs mensen die weer op mij reageren waarom ik perse geen updates wil installeren. Maar de laatste keer kreeg ik wel een melding in de app en kon ik die wegklikken om toch mijn lampen te bedienen. Dus ze leren iets...
Het is niet eens dat ik geen updates wil. Ze worden geforceerd. Het is heel irritant dat ik géén licht aan kan zetten via de app voordat ik een update gedownload heb. Moet ik dan maar in het donker gaan zitten wachten tot de update klaar is? Gelukkig wil de iConnectHue app dan nog prima de lampen besturen.

De app is nu ook aan het zeuren dat binnenkort een account verplicht gaat zijn, dan moet ie er maar helemaal af.

[Reactie gewijzigd door MadEgg op 23 juli 2024 08:54]

PhilipsFan @EsEsDee20 september 2023 18:10
Overigens ben je waarschijnlijk in de war met de nieuwe security features van Hue. Er zijn camera's en deursensoren uitgebracht. Om die te kunnen gebruiken moet je inderdaad een Hue-account hebben. Waarschijnlijk slaan de camera's de beelden in de cloud op. Maar als je geen camera's gebruikt kun je gewoon je Hue systeem lokaal blijven gebruiken zonder account.
MadEgg @PhilipsFan21 september 2023 10:05
De app suggeert wat anders in ieder geval:

"Hue accounts are designed to enhance your sstem's security. Starting soon, you'll need to be signed in."

Dat laat weinig aan de verbeelding over.
SunnieNL @praseodymium20 september 2023 13:45
Waar zou ik het moeten vinden. Ik zie dat mijn bridge op de software update staat in het artikel maar kan geen switch vinden in de Hue App om Matter te activeren.
FdG @SunnieNL20 september 2023 15:25
Ik heb er niet echt ingedoken, maar als ik bij instellingen ga naar Smart Home, kies daar aan de slag en kies Andere apps vind ik daar Matter.
PdeBie @praseodymium20 september 2023 13:46
Het is binnenkort volgens mij sowieso verplicht om in te loggen met een Hue account om gebruik te kunnen maken van de app.
maxxie85 @praseodymium20 september 2023 14:51
Het lijkt er op dat ik het wel kan activeren zonder hue account.

Maar de melding dat een hue account verplicht word voor verbeterde veiligheid zit mij ook niet lekker. Ik heb externe toegang naar de bridge uit. En laat dat ook graag zo.

Volgens mij moet je nu op de knop drukken voor authenticate naar de bridge toe. Hoe kan iets digitaals nou veiliger zijn dan een fysieke knop.
posttoast 20 september 2023 14:00
Mocht je Hue puur gebruiken in combinatie met HomeKit: vooral niet overstappen op Matter. Het is én een gigantisch geklooi om alles opnieuw toe te voegen én bepaalde zaken (zoals adaptive lighting) werken niet meer.
Tweakwondo @posttoast20 september 2023 16:06
het opnieuw instellen was voor mij niet zo een groot probleem (15 lampen) maar dat adaptive lighting niet zou werken, dat wist ik vooraf niet :(
hopelijk komt hier een fix voor
posttoast @Tweakwondo20 september 2023 16:08
Nou, het is geen bug dus ik verwacht ook geen snelle fix. Het punt is dat adaptive lightning geen feature is die in Matter ondersteund wordt, dus werkt het niet. Wellicht in een toekomstige Matter versie wel, maar nu dus nog niet :)

[Reactie gewijzigd door posttoast op 23 juli 2024 08:54]

Tweakwondo @posttoast20 september 2023 16:17
Helder! Dat gaat nog wel even duren... als het überhaupt ooit komt :X
AJediIAm @posttoast20 september 2023 18:02
Home assistant heeft verschillende vormen van adaptive lighting die zowel met Matter werken als met de Hue API.
the-body @posttoast20 september 2023 15:19
En wat moet je dan niet doen? Ik heb de update binnen op de Bridge, maar verder gebeurt er hier nog helemaal niks. Hoe is het bij jou dan zo mis gegaan?
posttoast @the-body20 september 2023 15:23
Er is bij mij niets misgegaan :) Maar ik heb gelezen hoe het werkt en besloten dit zelf niet te doen. Je kunt gerust updaten, je moet alleen niet actief Matter activeren. Zo lang je dat niet doet is er niets aan de hand.
the-body @posttoast20 september 2023 19:00
Ik zou alleen niet weten hoe ik dat actief zou moeten activeren :)
posttoast @the-body20 september 2023 20:21
Dan is er niets aan de hand gok ik ;) je moet het ergens in je Hue settings doen, op dezelfde plek waar je HomeKit activeert.
ManiacsHouse 20 september 2023 13:40
Zie in de app een update staan. Ook voor al mijn lampen is er een update. Gaat er richting de lampen dan ook een Matter-update?
AJediIAm @ManiacsHouse20 september 2023 18:06
Nee, de hub doet een soort vertaling naar Matter voor de lampen die het beheert.
BobV 20 september 2023 14:11
Matter is vergelijkbaar met andere draadloze standaarden als Zigbee en Z-Wave
Wat een onzin. Matter is helemaal geen draadloze standaard maar een communicatieprotocol en zit dus op de applicatielaag. Het gebruikt TCP/UDP voor transport over een IPv6 gebaseerd netwerk, waar dan weer verschillende links voor gebruikt kunnen worden, namelijk ethernet (bekabeld en wifi), of Thread. Thread is wel een draadloze standaard die je kan vergelijken met Zigbee en Z-Wave.

[Reactie gewijzigd door BobV op 23 juli 2024 08:54]

_AN 20 september 2023 14:58
Ik vind het soms nog maar lastig te begrijpen. Ik gebruik Apple HomeKit en de Woning app. Ik heb een Apple TV en HomePods. En daarnaast een Philips Hue Bridge voor o.a. mijn Hue lampen. Deze zijn allemaal zichtbaar in de Woning app. Werkt prima. Ik heb onlangs een slimme stopcontact gekocht van de Lidl. Deze kon ik niet toevoegen in de Woning app, wel koppelen aan de Hue Bridge. Zou ik nu doormiddel van Matter en de Hue Bridge deze stopcontact ook zichtbaar kunnen maken in de Woning app?
fpepping @_AN20 september 2023 15:06
Ja deze wordt dan zichtbaar via Matter. In mijn geval met inbouwspots met een zigbee ondersteunde trafo. Nu gewoon mogelijk om de spullen aan te sturen zonder er een shortcut in iOS voor te maken bijvoorbeeld.
Ptoeneigh 20 september 2023 15:39
Ik moest alles dat aan de Hue bridge hangt opnieuw toevoegen aan Apple Home maar nu staat alles dubbel in Apple Home :?

Nog iemand dit aan de hand?

Wel Nice is dat m’n Ikea tradfri lampen die ik aan de Hue bridge had gehangen nu eindelijk ook zichtbaar en bruikbaar zijn in Apple home.
the-body @Ptoeneigh21 september 2023 09:35
Ik had zoiets al een beetje voorzien, jammer dat dit dan inderdaad gebeurt! Wel gek dat je er niet meer over hoort, zal je dan de enigste zijn?
Ptoeneigh @the-body21 september 2023 11:59
Ik heb uiteindelijk “mijn huis” uit HomeKit verwijderd en hue en alles opnieuw gekoppeld, want de bridge stond er 3x in en alles liep mank.
Maar na een uurtje werk is alles in orde.
_AN 20 september 2023 15:19
Ok, dank. Mijn Philips Hue Bridge is inmiddels geüpgraded. Maar ik zie nog niks in mijn Woning App verschijnen. Moet ik hier nog iets voor doen in de Hue of Woning app?
fpepping @_AN20 september 2023 16:06
Ga naar Setting -> Smart Home -> Siri & Aaple Home -> Instellingen -> Stel Apple Home in met Matter. En volg de stappen.
_AN @fpepping20 september 2023 19:57
Dankje! Inmiddels gelukt. :)
pietje63 20 september 2023 13:43
Hier staat de update erop.
Bij Instellingen -> Smart home zie je de verwijzing naar matter (niet vet gedrukt itt tot oa Alexa en Siri).
Klik je op "aan de slag" en "andere apps" dan kun je een koppelcode maken.

De teksten die er bij staan ("je deelt de status / namen") duiden op leesrechten, maar neem aan dat er ook "schrijfrechten" zullen zijn.
ManiacsHouse @pietje6320 september 2023 13:48
Maar wat kun je er vervolgens mee? Die koppelcode.
fpepping @ManiacsHouse20 september 2023 14:13
Je kan in geval van een iOS device naar de Home app gaan en daar een accessoire toevoegen. daar kan je dan de bridge selecteren. (als je een HomePod of AppleTV hebt) hier kan je dan de koppelcode in plakken. Vervolgens loopt hij alle lampen langs en kan je die aan een ruimte koppelen. Dit doet hij dan ook netjes met armaturen die niet Hue branded zijn en gewoon het Zigbee protocol volgen.

Blij dat Matter eindelijk in de praktijk toepasbaar wordt voor een breder publiek

Apple instructie

Je kan ook de bestaande koppeling Apple Home aantikken en van daaruit de koppeling omzetten.

Na het tot stand brangen van de kloppeling gaat Apple home alle devices af om ze je aan de juiste ruimte te laten koppelen.

[Reactie gewijzigd door fpepping op 23 juli 2024 08:54]

pietje63 @ManiacsHouse20 september 2023 13:53
De hub (/devices) toevoegen aan een andere controller / app.

Ik was bijvoorbeeld benieuwd of met deze integratie niet Homekit certified devices (welke wel met de HUe bridge zijn verbonden) ook in de Woning app terug kunnen komen (maar bij Apple heb je dan een woninghub nodig welke ik niet heb.
henkjobse @pietje6320 september 2023 14:05
En zou dat werken? Heb een schakelaar van de Lidl maar deze is enkel in Hue zichtbaar en niet in het Apple ecosysteem. Als dat via Matter update wel zou kunnen zou dat fantastisch zijn.
Yggdrasil @henkjobse20 september 2023 14:37
Dat is wel het idee. Basisfunctionaliteit zou dan onafhankelijk moeten worden van de verschillende hubs van fabrikanten.
remmuz @Yggdrasil21 september 2023 09:39
Dat is wel het idee. Basisfunctionaliteit zou dan onafhankelijk moeten worden van de verschillende hubs van fabrikanten.
Voor (bijvoorbeeld) Aqara devices heb je nog steeds de Aqara hub nodig. In ieder geval voor firmware updates en geavanceerde instellingen. Hetzelfde voor Hue lampen. Je hebt nog steeds een Hue hub nodig omdat de lampen zelf geen Matter 'praten'

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