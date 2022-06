Philips Hue krijgt Spotify-integratie en lampen van 1600 lumen

Signify heeft zijn aanbod van slimme verlichting uitgebreid, integratie met Spotify aangekondigd en ondersteuning voor het smarthomeprotocol Matter in het vooruitzicht gesteld. Spotify-integratie start als een early access-programma en verschijnt in oktober in de app.

Signify kondigt een reeks nieuwe lampen aan, waaronder een lightstrip, plafondlampen en een kaarslamp. De voornaamste aankondiging betreft de Philips Hue + Spotify-integratie. Gebruikers kunnen hiervoor hun Hue- en Spotify-accounts koppelen in de Hue-app. Vervolgens kunnen ze hun Hue-verlichting laten reageren op muziek die Spotify afspeelt. De verlichting kan daarbij niet alleen de maat van beats weergeven, maar volgens Signify past de verlichting zich ook aan op het genre en de sfeer van muziek. Gebruikers kunnen daarbij zelf nog de helderheid en de kleuren aanpassen via de nieuwe Sync-tab van de Hue-app. Voor de geautomatiseerde reactie op de muziek maakt Philips Hue gebruik van de metadata die Spotify meestuurt met nummers, volgens Signify, maar details over hoe dit werkt geeft de fabrikant niet.

De Spotify-integratie is vanaf 1 september als early access-functie te gebruiken in de Philips Hue 4-app. Na oktober wordt de Philips Hue + Spotify-functie een standaardonderdeel voor alle gebruikers van die app. De functie werkt in combinatie met zowel Spotify Free als Premium. Signify stelde ook opnieuw ondersteuning voor Matter voor smarthomes in het vooruitzicht. Hue Bridge krijgen in de eerste helft van 2022 een update waardoor bestaande lampen overweg kunnen met het protocol. Daarnaast krijgt de Hue App 4 vanaf 1 september ondersteuning voor dynamische scènes waarmee de verlichting in zowel kamers als zones langzaam over kan gaan van de ene naar de andere scène.

Ook de Philips Hue HDMI Sync Box krijgt een software-update. Die maakt dat het apparaat overweg kan met 120Hz-beeldverversing. De resolutie is daarbij maximaal 1080p of 1440p. Voor 4k-beelden blijft de compatibiliteit beperkt tot 60Hz.

Wat lampen zelf betreft kondigde Signify aan dat verlichting in de White-, White Ambiance- en White & Color Ambiance-series uitgebreid wordt met lampen met een maximale helderheid van 1100 en 1600 lumen, naast het 800 lumen-aanbod. De lampen van maximaal 1600 lumen zijn wel iets groter: ze zijn 2cm langer dan het overige aanbod. Verder verschijnt er een White Ambiance-versie van de Filament-lamp, waarvan gebruikers de tint aan kunnen passen, en komt er een E14-kaarslamp in de Filament-serie.

Signify breidt de Gradient-collectie van verlichting met meerdere kleuren in een enkele lamp uit met een light tube voor boven of onder een tv. De compacte versie gaat 180 euro kosten en de bredere variant 200 euro. Ze verschijnen vanaf 12 oktober.

Verder verschijnen er vlakke vierkante en rechthoekige Surimu-plafondpanelen en meer traditionele Enrave-plafondlampen. De Enrave verschijnt ook als hanglamp. Voor de badkamer verschijnen Xamento-inbouwspots en Devere-plafondlampen.